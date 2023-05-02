Петросян об участии в шоу Тутберидзе: «Спасибо всем зрителям! Ваша поддержка настолько сильная, что хочется кататься для вас еще и еще»

Аделия Петросян поблагодарила зрителей и коллег после завершения тура шоу Этери Тутберидзе.

Гастрольный тур шоу «Чемпионы на льду» проходил со 2 апреля по 1 мая.

«Большое спасибо всем зрителям! Ваша поддержка настолько сильная, что хочется кататься для вас еще и еще.

Спасибо Максиму Транькову, нашему замечательному ведущему и человеку, который умеет поддержать и рассмешить. Жене Семененко за доверие и креативный номер на троих. Марии Шашиной за терпение, доброту и за огромную проделанную работу.

Огромное спасибо Этери Георгиевне за возможность выступать на одном льду с лучшими спортсменами, участвовать в длительном гастрольном туре, репетициях и мастер-классах! Спасибо за все впечатления и эмоции», – написала .