Евгения Медведева: «Иногда немного грустно от того, что я все детство тренировалась. Я люблю школу, в свое время мне как будто ее не хватило»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о важности образования.

Двукратная чемпионка мира встретилась с учащимися начальных классов школы №1288 в рамках проекта «Родители – детям. Урок с лидером».

«На самом деле, в вашем возрасте я не любила заниматься спортом, не любила бегать, прыгать, но мне почему-то очень понравилось кататься на коньках, и я это делаю до сих пор.

Когда мне было три года, мама отвела меня в секцию по гимнастике и балету, но меня оттуда в первый же день выгнали, потому что я не слушалась. Еще и пришла в ярко-красном костюме, когда все остальные были в светленьких юбочках. А вот с фигурным катанием получилось.

Совмещать учебу и спорт было довольно сложно, но учителя и руководство школы шли мне навстречу. Я часто занималась отдельно ото всех, учила уроки между занятиями на льду. Практически точно так же, как и все дети, только вместо перемен у меня были тренировки.

Иногда мне немного грустно от того, что я все свое детство тренировалась и у меня не было одноклассников как таковых. Смотрю на вас и думаю «вот бы походить в школу каждый день, посидеть за партой, почувствовать, каково это». Поэтому я люблю школу, в свое время мне как будто ее не хватило.

Образование важно не только для профессионального спортсмена, но вообще для любого человека. Лично для меня образование стало в первую очередь средством самодисциплины. Я занимаюсь физическим трудом, а учеба помогла мне дисциплинировать разум: ты садишься за уроки и концентрируешься, решаешь задачки, пишешь сочинения, вспоминаешь, в каком году родился тот или иной исторический деятель», – сказала Медведева школьникам.