Софья Шевченко возобновила карьеру и встала в дуэт с Андреем Ежловым

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Софья Шевченко Андрей Ежлов Фигурное катание

Фигуристка Софья Шевченко возобновила карьеру и встала в дуэт с Андреем Ежловым.

Об этом сообщил тренер и хореограф Илья Авербух.

«Произвольный танец уже поставлен. Ребята просто рвутся в бой. Впереди еще много работы, но уверен: этот дуэт украсит любые соревнования, в которых будет принимать участие», – сказал Авербух.

Шевченко 21 год, она уже выступала в танцах на льду с Игорем Еременко и становилась бронзовым призером чемпионата мира-2019 среди юниоров.

В марте 2022-го фигуристка объявила о завершении карьеры, после чего стала работать тренером в группе Авербуха.

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8 комментариев

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Додик Аксель
Неожиданно. Удачи и успешного скатывания новой паре.
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letochka
Вообще непонятно. И для чего было завершать карьеру? Такой хороший и гармоничный дуэт был с Ерёменко.
+6
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elzakun
Такими темпами, если все до сезона доберутся, в следующем сезоне танцы будет очень интересно смотреть))
+4
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Лучшее_враг_хорошего
Странная история...Насколько я помню, именно Софья была инициатором завершения карьеры и распада их пары с Еременко. Он-то вроде не против был продолжать.
Ну что же..посмотрим на новую пару. Хорошо, хоть не к Жулину подались. Там итак табор.
Я так понимаю, у Авербуха как у тренера - это первая взрослая пара такого уровня?
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блОК
Чего?
+1
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Allbee
Про Дарио ничего не слышно?
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Elena N.
Это хорошая новость!
А то уже подустали про распады читать
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elzakun
Ответ letochka
Вообще непонятно. И для чего было завершать карьеру? Такой хороший и гармоничный дуэт был с Ерёменко.
Она давала подробное интервью, где очень понятно все объясняла.
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