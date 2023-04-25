Фигуристка Софья Шевченко возобновила карьеру и встала в дуэт с Андреем Ежловым.

Об этом сообщил тренер и хореограф Илья Авербух.

«Произвольный танец уже поставлен. Ребята просто рвутся в бой. Впереди еще много работы, но уверен: этот дуэт украсит любые соревнования, в которых будет принимать участие», – сказал Авербух.

Шевченко 21 год, она уже выступала в танцах на льду с Игорем Еременко и становилась бронзовым призером чемпионата мира-2019 среди юниоров.

В марте 2022-го фигуристка объявила о завершении карьеры, после чего стала работать тренером в группе Авербуха.