Софья Шевченко возобновила карьеру и встала в дуэт с Андреем Ежловым
Фигуристка Софья Шевченко возобновила карьеру и встала в дуэт с Андреем Ежловым.
Об этом сообщил тренер и хореограф Илья Авербух.
«Произвольный танец уже поставлен. Ребята просто рвутся в бой. Впереди еще много работы, но уверен: этот дуэт украсит любые соревнования, в которых будет принимать участие», – сказал Авербух.
Шевченко 21 год, она уже выступала в танцах на льду с Игорем Еременко и становилась бронзовым призером чемпионата мира-2019 среди юниоров.
В марте 2022-го фигуристка объявила о завершении карьеры, после чего стала работать тренером в группе Авербуха.
Ну что же..посмотрим на новую пару. Хорошо, хоть не к Жулину подались. Там итак табор.
Я так понимаю, у Авербуха как у тренера - это первая взрослая пара такого уровня?
А то уже подустали про распады читать