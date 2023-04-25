Косторная об олимпийском сезоне: «Были факторы, которые мешали полноценно выполнять работу, из-за чего страдал тренировочный процесс. Тут искать виноватых бесполезно»

Алена Косторная объяснила решение перейти к Этери Тутберидзе в олимпийский сезон-2021/22.

Фигуристка тренировалась у Тутберидзе с 2017 года, а в 2020-м перешла в академию Евгения Плющенко. Еще через год она вновь вернулась к Тутберидзе.

«У меня оставался сезон до Олимпиады, и я перешла к Этери Георгиевне с мыслью о том, что за короткий промежуток времени, – если она смогла, скажем так, вывести меня практически за такой же промежуток времени на взрослые соревнования с успешными результатами, – может быть, получится еще раз.

Но я не могла даже самой себе гарантировать, что это получится. Собственно, и я не могу также сказать, что «не получилось, потому что вся вина была в том, что я не слушалась». То есть были еще какие-то другие факторы, которые, скажем так, мешали полноценно выполнять свою работу, из-за чего страдал тренировочный процесс.

И тут уже не виноват тренер, что я не выполняю свою норму. Тут прям искать виноватых бесполезно», – сказала Косторная в выпуске ютуб-канала «вМесте».

Сейчас Косторная занимается парным катанием под руководством Сергея Рослякова.