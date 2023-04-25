Косторная об олимпийском сезоне: «Были факторы, которые мешали полноценно выполнять работу, из-за чего страдал тренировочный процесс. Тут искать виноватых бесполезно»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная объяснила решение перейти к Этери Тутберидзе в олимпийский сезон-2021/22.

Фигуристка тренировалась у Тутберидзе с 2017 года, а в 2020-м перешла в академию Евгения Плющенко. Еще через год она вновь вернулась к Тутберидзе.

«У меня оставался сезон до Олимпиады, и я перешла к Этери Георгиевне с мыслью о том, что за короткий промежуток времени, – если она смогла, скажем так, вывести меня практически за такой же промежуток времени на взрослые соревнования с успешными результатами, – может быть, получится еще раз.

Но я не могла даже самой себе гарантировать, что это получится. Собственно, и я не могу также сказать, что «не получилось, потому что вся вина была в том, что я не слушалась». То есть были еще какие-то другие факторы, которые, скажем так, мешали полноценно выполнять свою работу, из-за чего страдал тренировочный процесс.

И тут уже не виноват тренер, что я не выполняю свою норму. Тут прям искать виноватых бесполезно», – сказала Косторная в выпуске ютуб-канала «вМесте».

Сейчас Косторная занимается парным катанием под руководством Сергея Рослякова.

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11 комментариев

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Alex1104
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Татьяна Кожина
Господи, горшочек, ну уже не вари
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шш
У АК словесное недержание
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Алё? Алёна
Интересно мне, Росляков сейчас это тоже читает. Как ему?
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Алексей Токарев
Не смогла Этери её за короткий срок, перед олимпиадой, вытащить от туда куда её загнал Плющенко. Теперь за это, она постоянно хейтит Тудберидзе?
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Agura
Скоро появится : " меня неправильно поняли"...
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nina1212
Ответ Алё? Алёна
Интересно мне, Росляков сейчас это тоже читает. Как ему?
там еще про сломанную руку рассказала у Рослякова Пока не обвиняет тренеров, всю вину на себя взяла
+3
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lanfqk
Я не поняла, ЭТ все-таки абьюзивный хозяин конвейера или обычный тренер, который не виноват ни в чем?
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Allbee
Алёна вообще не запоминает что кому и когда говорит? Словесное недержание какое-то
+1
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Allbee
Ответ nina1212
там еще про сломанную руку рассказала у Рослякова Пока не обвиняет тренеров, всю вину на себя взяла
Она уже успела у Рослякова что-то сломать?
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Allbee
Ответ lanfqk
Я не поняла, ЭТ все-таки абьюзивный хозяин конвейера или обычный тренер, который не виноват ни в чем?
Виноват конечно, во-первых отпустила, во-вторых не дотащила до ои. В третьих она просто есть.
Логика набросов примерно такая.
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