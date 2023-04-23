Маргарита Базылюк: «Сейчас я работаю над акселем и в следующем сезоне хотела бы его показать»

Теги сборная России женское катание Кубок Московского спорта Маргарита Базылюк Фигурное катание

Фигуристка Маргарита Базылюк намерена выучить тройной аксель к следующему сезону.

Сегодня 12-летняя ученица Этери Тутберидзе стала победителем финала Кубка Московского спорта в соревнованиях первого спортивного разряда. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа (один в каскаде с двойным акселем), а также четверной сальхов.

«Я довольна, потому что показала свой максимум, и очень рада, что сделала все, что могу. Соревнования для меня как шоу – мне очень нравится, когда публика награждает меня аплодисментами после удачно исполненных элементов, это мне очень помогает и дает хороший настрой, здесь я как взрослая. Вообще не волнуюсь на соревнованиях – просто надо показать то, что умею.

Сейчас я работаю над акселем и в следующем сезоне хотела бы его показать. Пока он нестабилен. Также пробовала заходить в четверной лутц, но пока мы оставили эти попытки на период соревнований. Лучше всего мне удаются тулуп и сальхов», – сказала Базылюк.

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12 комментариев

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flyhigh
Удачи, милый ребенок❤️ в этом сезоне доставила массу удовольствия своими выступлениями
+20
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Храбрая виолончелистка
Удачи, Боевой Эльф Марго!
+16
-1
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Светлана Менова
Ответ Додик Аксель
Марго покорятся триксель и квадлутц. Девочка талантливая, упорная и работоспособная. В новый сезон с новыми успехами ! Удачи !
Прыгает она уже триксель. Думаю, что добавит и в программу, когда на 100% будет в нем уверена.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Додик Аксель
Марго покорятся триксель и квадлутц. Девочка талантливая, упорная и работоспособная. В новый сезон с новыми успехами ! Удачи !
В Мегаспорте 14.04 прыгала триксель на раз и не раз.
+10
-2
+8
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фынский аксель
Ответ Додик Аксель
Марго покорятся триксель и квадлутц. Девочка талантливая, упорная и работоспособная. В новый сезон с новыми успехами ! Удачи !
Она с первой попытки на шоу триксель прыгнула
+8
-1
+7
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Додик Аксель
Марго покорятся триксель и квадлутц. Девочка талантливая, упорная и работоспособная. В новый сезон с новыми успехами ! Удачи !
+7
-1
+6
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Александр Шульгин
Маргарита тоже самое не торопись теперь торопится некуда надо спокойно развиваться без рывков и следить строго за здоровьем и залечивать любые даже самые маленькие травмы только так можно будет победить по когда это надо действительно по взрослым
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Ezhevika33
Ответ Александр Шульгин
Маргарита тоже самое не торопись теперь торопится некуда надо спокойно развиваться без рывков и следить строго за здоровьем и залечивать любые даже самые маленькие травмы только так можно будет победить по когда это надо действительно по взрослым
Такие вопросы решает не она, а тренер.
+1
0
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Агата Вемура
Ответ flyhigh
Удачи, милый ребенок❤️ в этом сезоне доставила массу удовольствия своими выступлениями
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flyhigh
Ответ Агата Вемура
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Додик Аксель
Ответ Светлана Менова
Прыгает она уже триксель. Думаю, что добавит и в программу, когда на 100% будет в нем уверена.
Речь не о шоу и единичных успешных прыжках, а о стабильных включённых и исполняемых в программах.
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EuhenioV
Ответ Додик Аксель
Речь не о шоу и единичных успешных прыжках, а о стабильных включённых и исполняемых в программах.
В том,что вы используете мультиакк,не сомневался никогда🤡😂
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