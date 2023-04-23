Маргарита Базылюк: «Сейчас я работаю над акселем и в следующем сезоне хотела бы его показать»

Фигуристка Маргарита Базылюк намерена выучить тройной аксель к следующему сезону.

Сегодня 12-летняя ученица Этери Тутберидзе стала победителем финала Кубка Московского спорта в соревнованиях первого спортивного разряда. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа (один в каскаде с двойным акселем), а также четверной сальхов.

«Я довольна, потому что показала свой максимум, и очень рада, что сделала все, что могу. Соревнования для меня как шоу – мне очень нравится, когда публика награждает меня аплодисментами после удачно исполненных элементов, это мне очень помогает и дает хороший настрой, здесь я как взрослая. Вообще не волнуюсь на соревнованиях – просто надо показать то, что умею.

Сейчас я работаю над акселем и в следующем сезоне хотела бы его показать. Пока он нестабилен. Также пробовала заходить в четверной лутц, но пока мы оставили эти попытки на период соревнований. Лучше всего мне удаются тулуп и сальхов», – сказала Базылюк.