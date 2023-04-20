Петр Гуменник рассказал, как относится к одинаковым баллам с Евгением Семененко на ЧР.

: Легкий математический вопрос: 104,47 + 190,6?

Гуменник: Подкололи.

Журанков: Что с этой суммой будем делать?

Гуменник: Надо было добавить одну сотую. Возможность была в произвольной – не ошибиться на сальхове, на лутце. На двойном риттбергере не получить «q».

: Когда я в онлайне смотрела, в первую секунду подумала, что дадут два золота. Потом пришло осознание, что есть же правила, начала вспоминать. Финал Гран-при ты выиграл, закрыл гештальт чемпионата России?

Гуменник: Та ситуация теперь меня сильно мотивирует. На каждом соревновании нужно держать в голове тот факт, что каждая сотая важна, что надо бороться и делать все по максимуму, каждый носок дотянуть, каждую руку доделать, все уровни, все делать на максимальные плюсы.

Журанков: У тебя была реакция, что это несправедливо?

Гуменник: Да нет, есть правила заранее оговоренные, надо было просто на одну сотую больше набирать.

Боброва: Вы как-то обменялись с Женей какими-то...

Гуменник: Медалями?

Боброва: Репликами, словами по этому поводу?

Гуменник: Да посмеялись. И все.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?