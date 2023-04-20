Гуменник об одинаковых баллах с Семененко на ЧР: «Та ситуация теперь меня сильно мотивирует. Нужно держать в голове тот факт, что каждая сотая важна»
Петр Гуменник рассказал, как относится к одинаковым баллам с Евгением Семененко на ЧР.
Андрей Журанков: Легкий математический вопрос: 104,47 + 190,6?
Гуменник: Подкололи.
Журанков: Что с этой суммой будем делать?
Гуменник: Надо было добавить одну сотую. Возможность была в произвольной – не ошибиться на сальхове, на лутце. На двойном риттбергере не получить «q».
Екатерина Боброва: Когда я в онлайне смотрела, в первую секунду подумала, что дадут два золота. Потом пришло осознание, что есть же правила, начала вспоминать. Финал Гран-при ты выиграл, закрыл гештальт чемпионата России?
Гуменник: Та ситуация теперь меня сильно мотивирует. На каждом соревновании нужно держать в голове тот факт, что каждая сотая важна, что надо бороться и делать все по максимуму, каждый носок дотянуть, каждую руку доделать, все уровни, все делать на максимальные плюсы.
Журанков: У тебя была реакция, что это несправедливо?
Гуменник: Да нет, есть правила заранее оговоренные, надо было просто на одну сотую больше набирать.
Боброва: Вы как-то обменялись с Женей какими-то...
Гуменник: Медалями?
Боброва: Репликами, словами по этому поводу?
Гуменник: Да посмеялись. И все.
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
Ты вроде парень с достоинством, крайне интеллигентный.
Почему-то мне кажется, что весь формат этой беседы был тебе не слишком приятен..
Только что назначенному тогда Когану не хватило креатива, поэтому он уступил пост Президента федерации Сухарулидзе в надежде, что у того креатива в таких нестандартных ситуациях будет по-больше)