Гуменник об одинаковых баллах с Семененко на ЧР: «Та ситуация теперь меня сильно мотивирует. Нужно держать в голове тот факт, что каждая сотая важна»

Теги сборная России чемпионат России Екатерина Боброва мужское катание Андрей Журанков Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, как относится к одинаковым баллам с Евгением Семененко на ЧР.

Андрей Журанков: Легкий математический вопрос: 104,47 + 190,6?

Гуменник: Подкололи.

Журанков: Что с этой суммой будем делать?

Гуменник: Надо было добавить одну сотую. Возможность была в произвольной – не ошибиться на сальхове, на лутце. На двойном риттбергере не получить «q».

Екатерина Боброва: Когда я в онлайне смотрела, в первую секунду подумала, что дадут два золота. Потом пришло осознание, что есть же правила, начала вспоминать. Финал Гран-при ты выиграл, закрыл гештальт чемпионата России?

Гуменник: Та ситуация теперь меня сильно мотивирует. На каждом соревновании нужно держать в голове тот факт, что каждая сотая важна, что надо бороться и делать все по максимуму, каждый носок дотянуть, каждую руку доделать, все уровни, все делать на максимальные плюсы.

Журанков: У тебя была реакция, что это несправедливо?

Гуменник: Да нет, есть правила заранее оговоренные, надо было просто на одну сотую больше набирать.

Боброва: Вы как-то обменялись с Женей какими-то...

Гуменник: Медалями?

Боброва: Репликами, словами по этому поводу?

Гуменник: Да посмеялись. И все.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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10 комментариев

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Светлана Менова
Вот у Гуменника нет никаких претензий к судьям, только к себе. Так и надо, молодец.
+28
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Додик Аксель
Адекватная реакция у Пети по поводу одинаковых баллов и распределения медалей. Если есть претензии то к себе, а не судьям. Молодец !
+21
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Виктория Устинова
Посмеялись-молодцы, нормальная реакция адекватных людей
+19
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SALMON
Боброва никогда умом не блистала
+9
-1
+8
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Delirium
Собственно, Гуменник озвучил то, что Тутберидзе уже много лет вбивает в голову своим спортсменам. Как бы ни шел прокат нужно ни в коем случае не бросать и стараться сделать все на максимум, чтобы потом не было мучительно больно за недополученные баллы и неполученные медали.
+7
0
+7
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Kontiolahti
Петя, зачем ты вообще пошёл к этой жабе Журанкову?? он же максимально отвратительный и жалкий человек.
Ты вроде парень с достоинством, крайне интеллигентный.
Почему-то мне кажется, что весь формат этой беседы был тебе не слишком приятен..
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Kareglazaya
Ответ SALMON
Боброва никогда умом не блистала
Язык - её враг. Сначала говорит, потом думает. Но чаще просто говорит))
+1
0
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Светлана Менова
Ответ Toba Door
Хотели как у Алины с женей войну, журанков и Боброва наверное снюхались на этой войне
Какая там война, что им делить?
+1
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Toba Door
Хотели как у Алины с женей войну, журанков и Боброва наверное снюхались на этой войне
+3
-3
0
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Kovka Gnutik
Конечно, следовало давать два золота и призовые делить пополам.
Только что назначенному тогда Когану не хватило креатива, поэтому он уступил пост Президента федерации Сухарулидзе в надежде, что у того креатива в таких нестандартных ситуациях будет по-больше)
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