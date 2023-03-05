Анна Фролова: «Надеюсь, к началу нового сезона буду в полной боевой готовности. Я уже начала напрыгивать четверной тулуп и тройной аксель»

Теги сборная России женское катание Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова рассчитывает набрать форму к началу нового сезона.

Сегодня Фролова выступила с произвольной программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. 

«Рада, что доехала, но сегодня было тяжело, в середине программы поняла, что тяжело дышать. Может, и душно, и нервы были – переживала перед произвольной.

Рада, что я вернулась, что могу выступать и кататься в целом. Я постепенно вхожу, это уже приемлемые прокаты, все элементы на месте – с этим можно работать и совершенствовать.

Надеюсь, к началу нового сезона буду в полной боевой готовности. Я уже начала напрыгивать [четверной] тулуп и [тройной] аксель», – рассказала Фролова.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой

7 комментариев

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Акселек давай
Ответ Юра Плисецкий
У Анны великолепные программы и платья. Ждём в новом сезоне.
Вот странно, Давыдова ругали за то, что Самоделкина у него была такая немножко "непричесанная", а Фролова в шикарных платьях с отличной прогой.
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Япростозритель
Ого, вот это заява. От Анны такого не ожидал. С трудом верится конечно, но желаю только удачи и здоровья. Анна одна из немногих, чьим катанием можно наслаждаться и получать эстетическое удовольствие.
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N-fox
Очень нравится произвольная Анны. Была бы рада, если бы она оставила ее на следующий сезон и доработала. Очень идет Анне и музыка и хореография. Выглядит необычно, хочется смотреть за каждым движением.
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Vanilopa
Очень мне нравится Анна, но надо работать над выносливостью и скоростью
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Юра Плисецкий
У Анны великолепные программы и платья.
Ждём в новом сезоне.
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SvetlaNochka
Безмерно радуюсь возвращению обаятельной Анечки на лед. Невероятная притягательность кроется в ее программах. Женственная пластика и грация, текучесть плавные линий, замысловатый танец рук под музыку востока и элегантная, стильная произвольная.
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Светлана Менова
Ну дай бог, только бы снова травму не получить.
+7
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+7
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