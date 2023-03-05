Анна Фролова: «Надеюсь, к началу нового сезона буду в полной боевой готовности. Я уже начала напрыгивать четверной тулуп и тройной аксель»

Фигуристка Анна Фролова рассчитывает набрать форму к началу нового сезона.

Сегодня Фролова выступила с произвольной программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Рада, что доехала, но сегодня было тяжело, в середине программы поняла, что тяжело дышать. Может, и душно, и нервы были – переживала перед произвольной.

Рада, что я вернулась, что могу выступать и кататься в целом. Я постепенно вхожу, это уже приемлемые прокаты, все элементы на месте – с этим можно работать и совершенствовать.

Надеюсь, к началу нового сезона буду в полной боевой готовности. Я уже начала напрыгивать [четверной] тулуп и [тройной] аксель», – рассказала Фролова.

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