Анна Фролова: «Надеюсь, к началу нового сезона буду в полной боевой готовности. Я уже начала напрыгивать четверной тулуп и тройной аксель»
Фигуристка Анна Фролова рассчитывает набрать форму к началу нового сезона.
Сегодня Фролова выступила с произвольной программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
«Рада, что доехала, но сегодня было тяжело, в середине программы поняла, что тяжело дышать. Может, и душно, и нервы были – переживала перед произвольной.
Рада, что я вернулась, что могу выступать и кататься в целом. Я постепенно вхожу, это уже приемлемые прокаты, все элементы на месте – с этим можно работать и совершенствовать.
Надеюсь, к началу нового сезона буду в полной боевой готовности. Я уже начала напрыгивать [четверной] тулуп и [тройной] аксель», – рассказала Фролова.
Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой
Ждём в новом сезоне.