Софья Акатьева: «Чем занимаюсь в свободное время? Сейчас готовлюсь к ОГЭ. В Новогорске на сборах картины рисовала по номерам, делала мозаики, читала»

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, чем занимается в свободное время.

Спортсменка ответила на вопрос, не страшно ли подниматься на Луне в номере на шоу Этери Тутберидзе.

«На данный момент уже совсем не страшно, не боюсь совсем. На «Русском вызове», когда в первый раз меня поднимали, было волнительно, так как ни разу в жизни у меня такого опыта не было. Но сейчас уже абсолютно спокойно.

Есть ли приметы перед выходом на лед? Нет, в основном хорошо размяться, я люблю слушать музыку в наушниках.

Какими качествами должен обладать настоящий чемпион? Целеустремлённостью, упорством и уверенностью в своих силах. Если ты наработал, то должен выйти и сделать, несмотря ни на какие преграды.

Шоу в Монголии? Я никогда не была в Монголии, очень интересно будет погулять, выступить там. Интересно, какая там ледовая арена, какие зрители. Никогда не улетала так далеко от дома для выступлений. Пока не знаю, какие программы буду там катать. С тренерами обсудим.

Чем занимаюсь в свободное время? Сейчас готовлюсь к ОГЭ. В Новогорске на сборах картины рисовала по номерам, делала мозаики, читала. Что читала? «Вторая жизнь Уве», «Цветы для Элджернона», «Дневники Анны Франк», «Мальчик в полосатой пижаме». Все не смогу перечислить. Есть ли любимая книга? Каждая по-своему. Пока не знаю. Что перечитывала? «Гарри Поттера», думаю, как и все.

После шоу, думаю, поедем отдыхать, еще не знаю куда. И буду упорно готовиться к ОГЭ, потому что в конце мая уже первый экзамен будет. Я буду сдавать математику, русский, обществознание, биологию. Что самое сложное? Все по чуть-чуть, ко всему надо готовиться, там нет легких предметов. Наверное, на данный момент обществознание, потому что долго не занималась им. А так, все предметы мне нравятся, интересно узнавать в каждом что-то новое», – сказала .