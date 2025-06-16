«С нетерпением ждем, чтобы показать это особенное произведение искусства». Ришо поставил новую произвольную Хазе и Володину
Бенуа Ришо поставил новую произвольную Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину.
Фигуристы Хазе и Володин выступают за Германию в парном катании.
«Мы прекрасно провели время, работая с Бенуа в Курмайере! С нетерпением ждем, чтобы показать вам это особенное произведение искусства! Спасибо, Бенуа», – написала Хазе в соцсети.
«Было здорово создать это вместе с вами. Спасибо за доверие, я горжусь тем, что мы сделали», – ответил Ришо в комментариях к публикации.
В прошедшем сезоне Хазе и Володин выиграли чемпионат Европы и завоевали серебро на чемпионате мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Минервы Фабьен Хазе
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