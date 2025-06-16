«С нетерпением ждем, чтобы показать это особенное произведение искусства». Ришо поставил новую произвольную Хазе и Володину

Бенуа Ришо поставил новую произвольную Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину.

Фигуристы Хазе и Володин выступают за Германию в парном катании.

«Мы прекрасно провели время, работая с Бенуа в Курмайере! С нетерпением ждем, чтобы показать вам это особенное произведение искусства! Спасибо, Бенуа», – написала Хазе в соцсети.

«Было здорово создать это вместе с вами. Спасибо за доверие, я горжусь тем, что мы сделали», – ответил Ришо в комментариях к публикации.

В прошедшем сезоне Хазе и Володин выиграли чемпионат Европы и завоевали серебро на чемпионате мира.