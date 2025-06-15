Трусова вышла на сцену вместе с Якубовичем на вручение премии «Призвание»: «Неожиданная, но очень теплая коллаборация»

Александра Трусова посетила церемонию вручения медицинской премии «Призвание».

Мероприятие проходило в Москве. Фигуристка вышла на сцену вместе с телеведущим Леонидом Якубовичем.

В этом году премии исполнилось 25 лет.

«Врач – это больше чем профессия. Это «Призвание»!

Для меня было честью выйти на сцену главной медицинской премии страны в ее юбилейный год! Спасибо за доверие и приглашение Первому каналу!

И, конечно же, пользуясь случаем, поздравляю с Днем медицинского работника! Спасибо всем, кто выбирает заботу, стойкость и человечность каждый день», – написала в своем телеграм-канале серебряный призер Олимпийских игр Трусова .

«Вот такая неожиданная, но очень теплая коллаборация», – написала Трусова под совместным фото с Якубовичем.

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