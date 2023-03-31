Премьер Большого театра Игорь Цвирко: «Самая «балетная» фигуристка – Валиева, Щербакова имеет стальные нервы, а Трусова – это мисс виртуозность»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Премьер Большого театра Игорь Цвирко назвал самую «балетную» российскую фигуристку.

«Во время Олимпиады блистали Валиева, Щербакова, Трусова. Сейчас уже другие времена и другие имена. У них сменяемость кадров безумная.

Схожесть с балетом [у фигурного катания] есть безусловно, потому что многие наши педагоги занимаются именно с фигуристками и парами.

С моей точки зрения, самая «балетная» фигуристка – Валиева, Щербакова имеет стальные нервы, а Трусова – это мисс виртуозность», – сказал Цвирко.

Валиева не попрыгунчик! Магия в ее катании – благодаря балету (не зря Камила получает комплименты от прим)

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5 комментариев

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Эдель
балетный теленок, ну да, поверили. Скорее балетный брак.
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lenapan
В новом номере со скрипкой Трусова великолепна. Какой раскатище! Прыжки все качественно, красивая спираль со скрипкой - удачная находка для неё, раньше Саша такого не делала. И снова идеальное платье, сидит изумительно и очень красивое. Но она стала такая статная, крупная, почти как Валиева, тоже прибавила и в росте, и в весе значительно. В комбинезоне выглядит очень большой и фигуристой. Поражает, конечно, какой прогресс в скольжении и работе рук достигнут, практически идеально.
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Бедоносец
Кстати, сам факт что Игорь не вспомнил нашу шлемоносную говорит о том, что на олимпиаде он болел за самую лучшую фигуристку в истории Женю Медведеву.
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Бедоносец
Человек искусства как никто другой разбирается в этих вопросах по этому я полностью с ним согласен.
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Toba Door
Косолапая щ. Балетная?
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