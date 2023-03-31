Премьер Большого театра Игорь Цвирко: «Самая «балетная» фигуристка – Валиева, Щербакова имеет стальные нервы, а Трусова – это мисс виртуозность»

Премьер Большого театра Игорь Цвирко назвал самую «балетную» российскую фигуристку.

«Во время Олимпиады блистали Валиева, Щербакова, . Сейчас уже другие времена и другие имена. У них сменяемость кадров безумная.

Схожесть с балетом [у фигурного катания] есть безусловно, потому что многие наши педагоги занимаются именно с фигуристками и парами.

С моей точки зрения, самая «балетная» фигуристка – Валиева, имеет стальные нервы, а Трусова – это мисс виртуозность», – сказал Цвирко.

Валиева не попрыгунчик! Магия в ее катании – благодаря балету (не зря Камила получает комплименты от прим)