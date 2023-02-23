Щербинина об ориентирах: «По прыжкам нравится Саша Трусова, пять четверных – это круто. По катанию – Щербакова и Валиева»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Таисия Щербинина Фигурное катание

Российская фигуристка Таисия Щербинина рассказала об изучении сложных прыжков.

– Ты сейчас продолжаешь учить ультра-си?

– Да, продолжаю учить.

– На кого-то ориентируешься в плане сложных прыжков?

– Мне запомнились прыжки у всех девочек, которые ездили на Олимпиаду, – у Саши Трусовой, Ани Щербаковой и Камилы Валиевой. По прыжкам, конечно, Саша нравится. Пять четверных – это круто. По катанию нравятся Аня и Камила, но у Саши прыжки – это бомба. Каждый спортсмен хочет записать свое имя в историю.

– Какие ультра-си ты учишь?

– Четверные и тройной аксель. Лучше получается аксель. Не скажу, что проще, просто для кого-то легче квады, для кого-то – тройной аксель. Как у Саши Трусовой – у нее триксель вроде как не шел, а вот четверные прыгала почти все, – сказала Щербинина.

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5 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ azzavyaloff
Прыжки у Саши, к сожалению-петарда китайская, а не бомба! В юниорах она могла! На взрослых стартах "..."
Щербакова всю жизнь катается в раскорячку .Разгоняется вприпрыжку,раскачиваясь с боку на бок .ВКатаре посмотрели .
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azzavyaloff
Ответ Noname999
Олимпиада была в юниорах?
Я об ОИ не написал ни слова! Или?
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-1
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Noname999
Ответ azzavyaloff
Прыжки у Саши, к сожалению-петарда китайская, а не бомба! В юниорах она могла! На взрослых стартах "..."
Олимпиада была в юниорах?
+1
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+1
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Фатима Кочкарова
Ответ azzavyaloff
Прыжки у Саши, к сожалению-петарда китайская, а не бомба! В юниорах она могла! На взрослых стартах "..."
Саша хотя бы на тренировках сейчас делает. В отличие от ОЧ
+6
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-1
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azzavyaloff
Прыжки у Саши, к сожалению-петарда китайская, а не бомба! В юниорах она могла! На взрослых стартах "..."
+13
-6
+7
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