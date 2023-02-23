Щербинина об ориентирах: «По прыжкам нравится Саша Трусова, пять четверных – это круто. По катанию – Щербакова и Валиева»

Российская фигуристка рассказала об изучении сложных прыжков.

– Ты сейчас продолжаешь учить ультра-си?

– Да, продолжаю учить.

– На кого-то ориентируешься в плане сложных прыжков?

– Мне запомнились прыжки у всех девочек, которые ездили на Олимпиаду, – у Саши Трусовой, и . По прыжкам, конечно, Саша нравится. Пять четверных – это круто. По катанию нравятся Аня и Камила, но у Саши прыжки – это бомба. Каждый спортсмен хочет записать свое имя в историю.

– Какие ультра-си ты учишь?

– Четверные и тройной аксель. Лучше получается аксель. Не скажу, что проще, просто для кого-то легче квады, для кого-то – тройной аксель. Как у Саши Трусовой – у нее триксель вроде как не шел, а вот четверные прыгала почти все, – сказала Щербинина.