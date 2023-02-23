Щербинина об ориентирах: «По прыжкам нравится Саша Трусова, пять четверных – это круто. По катанию – Щербакова и Валиева»
Российская фигуристка Таисия Щербинина рассказала об изучении сложных прыжков.
– Ты сейчас продолжаешь учить ультра-си?
– Да, продолжаю учить.
– На кого-то ориентируешься в плане сложных прыжков?
– Мне запомнились прыжки у всех девочек, которые ездили на Олимпиаду, – у Саши Трусовой, Ани Щербаковой и Камилы Валиевой. По прыжкам, конечно, Саша нравится. Пять четверных – это круто. По катанию нравятся Аня и Камила, но у Саши прыжки – это бомба. Каждый спортсмен хочет записать свое имя в историю.
– Какие ультра-си ты учишь?
– Четверные и тройной аксель. Лучше получается аксель. Не скажу, что проще, просто для кого-то легче квады, для кого-то – тройной аксель. Как у Саши Трусовой – у нее триксель вроде как не шел, а вот четверные прыгала почти все, – сказала Щербинина.
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