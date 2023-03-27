Александр Жулин: «В фигурном катании создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.

«В последние годы есть успехи в фигурном катании, преимущественно в женском одиночном. Создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских фанатов.

Видим молоденьких девушек и юношей, которые фанатеют. Я только рад, что у фигурного катания такая поддержка. На недавнее шоу билеты были раскуплены, как горячие пирожки. 

Был период, когда народ вообще не смотрел фигурное катание. Теперь же я очень рад.

Вот в футболе сейчас люди перестали ходить на стадионы. Если сборная России будет играть как с Ираном, то, конечно, интереснее смотреть фигурное катание.

К тому же нет международных матчей. Популярность футбола падает. Но, уверяю, если, например, «Спартак» будет играть с «Ливерпулем», то рейтинги сразу взлетят, причем за счет «Ливерпуля», – сказал Жулин. 

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49 комментариев

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Maturmalai
Ответ Ilya Bobrin
Околофигурка)) Ждём замесов, фаеров и перфов
Заточенные коньки, нахлобученные на каждую руку, могут быть очень грозным оружием.
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Maturmalai
Ответ София Хайн
Фан группы футбольных клубов пошли добровольцами на фронт, а болельщики фигурного катания сидят на диванах и поливают свою страну...
Еще скажи, что поэтому посещаемость футбольных матчей упала.
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Блинчик
Пора вводить фан-айди в фигурке.
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Ilya Bobrin
Околофигурка))
Ждём замесов, фаеров и перфов
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Ol Iva
Ответ schwein
А как это работает? У девчонок же карьера 3-4 года до пубертата, а дальше все. И куда деваться преданным фанатам?
Эти девочки " продлевают карьеры" во всяких ФК шоу - турнирах.
Вон Медведева с Загитовой давно закончили с официальными выступлениями ,а бойни среди фанаток на ФК ветках не угасают .
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Татьяна Попова
Ахах а в танцах также. Кагановские и Дрозды сейчас.
А раньше Никитос с Викой и Саша Ваня.
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Povidlo
Ответ Оксана Иванова
Группировки только у обиженок. Правда есть одно исключение, группировка Загитовой. Вроде выиграла все, а тетки так аггресируют, что возникают вопросы
Группировке Валиевой, нет равных! Вот где агрессия , да ещё при отсутствии мозга!
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schwein
А как это работает? У девчонок же карьера 3-4 года до пубертата, а дальше все. И куда деваться преданным фанатам?
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Phantom1289
Их боялись даже чеченцы.
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Е...С
Немного опоздал. Сейчас, по-моему, только к судьям есть вопросы.
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Super Bock
Глядя на то, какие страсти бушуют в разделе фигурки, там и до "Щелчка" недалеко )
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Spartakus1984
Если сборная России будет играть как с Ираном, то, конечно, интереснее смотреть фигурное катание.(с)Не.Если ты не гей< то вряд ли танцы на льду будут интреснее футбола.
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Spartakus1984
Пхахахаха
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СемёнСемёныч
Всё сбросал в кучу. Сам то понял что хотел сказать?
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Ol Iva
Ответ MikhaL
Фанаты Зигитовой и Медведевой забивают стрелку в лесу. По 30 человек, оружие не брать, кастеты и арматуру можно. Если приедут менты, то разбегаемся.
Какие кастеты и арматура , зачем так палиться ?
Половники и скалки вполне подойдут, да и законом не запрещены )
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maxi_wind
а движение фигурных хулиганов называется "Околоконьки"
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.ru
наподобие спартаковских и зенитовских...
а вот это плохо... высока вероятность их перерождения в нечто большее.. в секту
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justburn
Ответ Вадим Черентаев
домохозяйки будут собираться в лесу 30 на 30
В фуд кортах (поближе к кухне)
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Виталий
Откуда этот покемон взялся и что он несёт, смотри договоришься и в фигурке фан айди сделают)))
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Metalloid
Ответ Вадим Черентаев
домохозяйки будут собираться в лесу 30 на 30
Смотреть без регистрации и смс.
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Новый тренер ФК Спартак
Это все милфы?
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Tresk2
В лесу собираются, и за волосы друг друга таскают, кусаются и царапаются. Самые опасные - это фанаты Загитовой, Алинихи тяжи.
+3
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Назар Игорь
Опять только фанаты Зенита и Спартака. Разве в других клубах нет преданных фан-группировок? Да в каждой скромной команде районного города они есть, и это хорошо. Это не нравится только власть предержащим, их мечта
"Больше трëх не собираться"
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MikhaL
Фанаты Зигитовой и Медведевой забивают стрелку в лесу. По 30 человек, оружие не брать, кастеты и арматуру можно. Если приедут менты, то разбегаемся.
+2
-3
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Оксана Иванова
Группировки только у обиженок. Правда есть одно исключение, группировка Загитовой. Вроде выиграла все, а тетки так аггресируют, что возникают вопросы
+3
-7
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