Александр Жулин: «В фигурном катании создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских»
Александр Жулин сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.
«В последние годы есть успехи в фигурном катании, преимущественно в женском одиночном. Создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских фанатов.
Видим молоденьких девушек и юношей, которые фанатеют. Я только рад, что у фигурного катания такая поддержка. На недавнее шоу билеты были раскуплены, как горячие пирожки.
Был период, когда народ вообще не смотрел фигурное катание. Теперь же я очень рад.
Вот в футболе сейчас люди перестали ходить на стадионы. Если сборная России будет играть как с Ираном, то, конечно, интереснее смотреть фигурное катание.
К тому же нет международных матчей. Популярность футбола падает. Но, уверяю, если, например, «Спартак» будет играть с «Ливерпулем», то рейтинги сразу взлетят, причем за счет «Ливерпуля», – сказал Жулин.
Ждём замесов, фаеров и перфов
Вон Медведева с Загитовой давно закончили с официальными выступлениями ,а бойни среди фанаток на ФК ветках не угасают .
А раньше Никитос с Викой и Саша Ваня.
Половники и скалки вполне подойдут, да и законом не запрещены )
а вот это плохо... высока вероятность их перерождения в нечто большее.. в секту
"Больше трëх не собираться"