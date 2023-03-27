Александр Жулин: «В фигурном катании создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских»

сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.

«В последние годы есть успехи в фигурном катании, преимущественно в женском одиночном. Создаются фан-группировки наподобие спартаковских и зенитовских фанатов.

Видим молоденьких девушек и юношей, которые фанатеют. Я только рад, что у фигурного катания такая поддержка. На недавнее шоу билеты были раскуплены, как горячие пирожки.

Был период, когда народ вообще не смотрел фигурное катание. Теперь же я очень рад.

Вот в футболе сейчас люди перестали ходить на стадионы. Если сборная России будет играть как с Ираном, то, конечно, интереснее смотреть фигурное катание.

К тому же нет международных матчей. Популярность футбола падает. Но, уверяю, если, например, «Спартак» будет играть с «Ливерпулем», то рейтинги сразу взлетят, причем за счет «Ливерпуля», – сказал Жулин.