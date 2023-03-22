Марина Зуева: «Очень рада, что карьера Тарасовой и Морозова завершилась на высоте. Они все преодолели и завоевали заслуженные титулы»

Теги сборная России Марина Зуева пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Гольдштейн Фигурное катание

Марина Зуева рассказала о работе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

– Когда в 2019 году вы согласились тренировать Евгению Тарасову и Владимира Морозова, это был некий вызов самой себе? Ведь после Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова у вас не было всемирно известных учеников из парного вида. Я так понимаю, вы больше учили их не технике, а хореографии, скольжению, презентации.

– Конечно, Женя и Володя пришли ко мне уже сложившимися спортсменами – с достойным опытом, титулами. Все-таки серебро чемпионата мира и командное серебро Олимпиады! Технически готовая пара. Они работали с энтузиазмом, чтобы найти свой стиль – уникальный и запоминающийся, чтобы исполнение программ было вдохновенным. Не просто элементы и хореография под музыку, а великое катание.

Я очень рада, что у нас получилось. Ведь опыт, заложенный в моей команде, дал Жене и Вове возможность исполнять последующие программы также. Весь наш общий труд – большой вклад в их будущее серебро Олимпийских игр.

– Как создавалось знаменитое «Болеро», уникальная аранжировка? Вы ведь еще украсили программу танцевальной поддержкой в концовке.

– Я подобрала тему «Болеро», так как видела, что эта музыка ложится на индивидуальность спортсменов. Рассказала идею композитору Александру Гольдштейну, с которым сотрудничаю много лет. Он еще для меня редактировал музыку, когда я каталась. Александр прислал много вариантов исполнения, и мы тщательно выбирали, какой лучше. Ведь сейчас каждый элемент на льду должен быть поставлен под музыкальную фразу – судьи это оценивают. Поэтому без опытного композитора невозможно создать грамотное музыкальное сопровождение.

Что касается поддержек, то сегодня в фигурном катании много взаимоиспользуемых элементов. Я и в танцах часто внедряю парные элементы – те, что помню из предыдущих лет. Тренеры и хореографы парного катания активно изучают все танцевальные новшества, а в одиночном катании берут много танцевальных трюков – в дорожках шагов, например. Так что идет серьезное слияние и взаимодействие.

– Как-то в интервью вы сделали интересное наблюдение про Евгению и Владимира: что они селекционная пара, одни из последних представителей классики. Что вы имели в виду?

– Речь о гармонии, соответствующей правильному понятию пары. Красивое телосложение, мощный партнер и нежная партнерша в его руках. Ведь когда юноша поднимает на вытянутой руке хрупкую девушку, это же логично, правда? Поэтому исполнение элементов выглядит очень легко, надежно и правильно. В этом суть гармонии.

– Ваше сотрудничество с Евгенией и Владимиром прекратилось из-за пандемии?

– Да, Максим долго не мог получить визу и приехать к нам в школу. Мы ждали, потом Женя с Вовой улетели в Россию, там начался сезон, а вырваться обратно оказалось проблемой. Но я еще долго участвовала в их жизни дистанционно. Вообще пандемия сильно помешала многим.

В любом случае, я очень рада, что карьера Жени и Володи завершилась на высоте. Потому что было сложно – несмотря на хорошие пропорции, их сильное желание и труд. Но они все преодолели и завоевали заслуженные титулы, – сказала тренер.

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31 комментарий

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lyubov61
Ответ Lapo Elkann
Почему чужие ученики, которые выступают неудачно у своих тренеров , у ТШТ добиваются успехов, а для успешных учеников ТШТ переход к другому тренеру заканчивается крахом ? Наверное потому , что ТШТ самая крутая команда. ТМ словно ожили у них. светятся ребята и добились успеха на главном старте. Будь ОИ в другой стране , может стали бы ОЧ. Во всяком случае батл с китайцами украсил этот ОИ
Да, я тоже заметила. Особенно как-то Вова преобразился.
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elena-
Ответ kate_ko
кажется, Марина в каком-то своем мире живет: ребята не объявляли о завершении карьеры. и да, я очень рада, что ТМ, пусть и вынужденно, вернулись обратно и дома им наконец-то помогли собраться и выдать то, на что способны. помню, в Зуевский период пара смотрелась абсолютно бесхозной, Вова вел себя по отношению к Жене безобразно( а теперь серебряные призеры ОИ, проигравшие только опытным китайцам в домашней обстановке
Так они как катали с ошибками так и катабт. Как относились друг к другу так и относятся. Что конкретно изменилось то?
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elena-
Ответ Rush
У победы авторов много. Вот и Траньков заслуженный тренер. ЭГ и хрустальный трудяги.
Это ЭГ и зрусты примазались к паре. Тезникой занимались парники. Хореографически лелала их зуева. Что делала этери? Шила блеклые платья? Так это можно и без нее.
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Екатерина Родионова
Ответ Rush
У победы авторов много. Вот и Траньков заслуженный тренер. ЭГ и хрустальный трудяги.
Когда Мозер их бросила, только Траньков с ними и остался, хотя тоже говорил что не очень то и хочет
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nina1212
Ответ Jessi
В телеге, кстати читала , что якобы зрительница ФГП услышала разговор Тихонова с кем-то, что Тарасова хочет закончить
Жене 27, замуж вышла, логично уже подумать о ребенке
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Ирина С
А разве они завершили? Зуева в этом уверена? Я что-то пропустила или это Спортс не озвучил такую новость?
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k4rmazin2007
Ответ на глупый комментарий Lapo Elkann:

1-2 чистых проката за весь сезон и подпитка хрустальными грибами - это прям ожили?
Никакого прогресса в технике, никаких усложнений - всё за счёт старого багажа у ТМ.
"а для успешных учеников ТШТ переход к другому тренеру заканчивается крахом ?"
Представим, что Хромых и усачева перейдут к другим тренерам. Будет у них успех? Нет конечно, потому что развалены в хлам и поломаны. Большинство фигуристов ТШТ уходили их них с проблемами со здоровьем
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АннаФ
Ответ Rush
Вопрос все же в другом. Будут ли их готовить в ТШТ. Хотя им равных в ТШТ нет сегодня.
Нет, потому что они единственная там пара. От безысходности пошли туда. Но судя по Жениным прыжкам им и Этери помочь не в силах, а значит, что никто в целом уже и не поможет. Им трудно уже учиться, сколько лет они делают одно и тоже, пока остальные учат новое и прогрессируют?! Много. Так, что даже если они останутся у Этери ещё на один-два сезона, кардинально ничего не изменится, а уходить на закате им тупо некуда да и невыгодно, международных то стартов нет, а наши призовые- кот наплакал.
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a71
Ответ Mariaku
Завершили? Нееет! Самые выразительные, компонентные в нашем парном сейчас! Вопреки доводам рассудка верила в возможность для них выступить на ои 2026. У Жени, понятно, молодая семья, муж в Сочи тренирует, но Володя как будто морально не готов был уходить на пенсию. Володе подобрать молоденькую парницу, чтобы до конца олицикла ещё покататься, не вариант, наверное?
Прыжки ушли и уже не вернутся.
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a71
Ответ Gemma157
завершили? давно пора
Современный уровень ТМ - это уже завершили.
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Rush
Ответ АннаФ
Ну если честно сомневаюсь, что эта пара будет готовиться к следующим ои! Всё самые главные титулы они уже выиграли!
Вопрос все же в другом. Будут ли их готовить в ТШТ.
Хотя им равных в ТШТ нет сегодня.
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Gemma157
завершили? давно пора
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Lapo Elkann
Почему чужие ученики, которые выступают неудачно у своих тренеров , у ТШТ добиваются успехов, а для успешных учеников ТШТ переход к другому тренеру заканчивается крахом ?
Наверное потому , что ТШТ самая крутая команда. ТМ словно ожили у них. светятся ребята и добились успеха на главном старте. Будь ОИ в другой стране , может стали бы ОЧ. Во всяком случае батл с китайцами украсил этот ОИ
+13
-9
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Anneta28
Ответ Лемур
Ага. Спалила их или карты все спутала.
Их еще пару дней назад Траня спалил.
+3
-3
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Mariaku
Завершили? Нееет! Самые выразительные, компонентные в нашем парном сейчас! Вопреки доводам рассудка верила в возможность для них выступить на ои 2026. У Жени, понятно, молодая семья, муж в Сочи тренирует, но Володя как будто морально не готов был уходить на пенсию. Володе подобрать молоденькую парницу, чтобы до конца олицикла ещё покататься, не вариант, наверное?
+4
-6
-2
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Галина Александрова
" ...опыт, заложенный в моей команде, дал Жене и Вове возможность исполнять последующие программы также.
Весь наш общий труд – большой вклад в их будущее серебро Олимпийских игр"
Марина от скромности не умрёт))) Везде себя похвалила, яяяя я я я.., и СК и ТМ, только благодаря ей завоевали титулы в ФК)
+6
-4
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Andrea Alana
Ответ opty
Зуева слила инсайд по поводу завершения карьеры? Или просто оговорилась?
Просто сказала то, что все и так понимают.
+6
0
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Rush
Ответ smoky eyes
Когда спортсмен приходит к успеху, то все тренеры с пеленок считают, что это их общий результат. Когда кто-то проваливается, то рядятся, кто больше развалил-сломал-испортил технику.
У победы авторов много. Вот и Траньков заслуженный тренер.
ЭГ и хрустальный трудяги.
+8
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anyen
Ответ Лемур
Ага. Спалила их или карты все спутала.
Хотелось бы, конечно, услышать это от самих спортсменов. А то как с Липницкой и её родами получается.
+9
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Rush
Браво Этери Георгиевне и тренерам.
+15
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Jessi
В телеге, кстати читала , что якобы зрительница ФГП услышала разговор Тихонова с кем-то, что Тарасова хочет закончить
+7
-1
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opty
Зуева слила инсайд по поводу завершения карьеры?
Или просто оговорилась?
+12
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АннаФ
Ну если честно сомневаюсь, что эта пара будет готовиться к следующим ои! Всё самые главные титулы они уже выиграли!
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Mira Val
0_0 завершилась? Когда?
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smoky eyes
Когда спортсмен приходит к успеху, то все тренеры с пеленок считают, что это их общий результат. Когда кто-то проваливается, то рядятся, кто больше развалил-сломал-испортил технику.
+8
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