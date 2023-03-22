Марина Зуева: «Очень рада, что карьера Тарасовой и Морозова завершилась на высоте. Они все преодолели и завоевали заслуженные титулы»

рассказала о работе с Евгенией Тарасовой и .

– Когда в 2019 году вы согласились тренировать Евгению Тарасову и Владимира Морозова, это был некий вызов самой себе? Ведь после Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова у вас не было всемирно известных учеников из парного вида. Я так понимаю, вы больше учили их не технике, а хореографии, скольжению, презентации.

– Конечно, Женя и Володя пришли ко мне уже сложившимися спортсменами – с достойным опытом, титулами. Все-таки серебро чемпионата мира и командное серебро Олимпиады! Технически готовая пара. Они работали с энтузиазмом, чтобы найти свой стиль – уникальный и запоминающийся, чтобы исполнение программ было вдохновенным. Не просто элементы и хореография под музыку, а великое катание.

Я очень рада, что у нас получилось. Ведь опыт, заложенный в моей команде, дал Жене и Вове возможность исполнять последующие программы также. Весь наш общий труд – большой вклад в их будущее серебро Олимпийских игр.

– Как создавалось знаменитое «Болеро», уникальная аранжировка? Вы ведь еще украсили программу танцевальной поддержкой в концовке.

– Я подобрала тему «Болеро», так как видела, что эта музыка ложится на индивидуальность спортсменов. Рассказала идею композитору , с которым сотрудничаю много лет. Он еще для меня редактировал музыку, когда я каталась. Александр прислал много вариантов исполнения, и мы тщательно выбирали, какой лучше. Ведь сейчас каждый элемент на льду должен быть поставлен под музыкальную фразу – судьи это оценивают. Поэтому без опытного композитора невозможно создать грамотное музыкальное сопровождение.

Что касается поддержек, то сегодня в фигурном катании много взаимоиспользуемых элементов. Я и в танцах часто внедряю парные элементы – те, что помню из предыдущих лет. Тренеры и хореографы парного катания активно изучают все танцевальные новшества, а в одиночном катании берут много танцевальных трюков – в дорожках шагов, например. Так что идет серьезное слияние и взаимодействие.

– Как-то в интервью вы сделали интересное наблюдение про Евгению и Владимира: что они селекционная пара, одни из последних представителей классики. Что вы имели в виду?

– Речь о гармонии, соответствующей правильному понятию пары. Красивое телосложение, мощный партнер и нежная партнерша в его руках. Ведь когда юноша поднимает на вытянутой руке хрупкую девушку, это же логично, правда? Поэтому исполнение элементов выглядит очень легко, надежно и правильно. В этом суть гармонии.

– Ваше сотрудничество с Евгенией и Владимиром прекратилось из-за пандемии?

– Да, Максим долго не мог получить визу и приехать к нам в школу. Мы ждали, потом Женя с Вовой улетели в Россию, там начался сезон, а вырваться обратно оказалось проблемой. Но я еще долго участвовала в их жизни дистанционно. Вообще пандемия сильно помешала многим.

В любом случае, я очень рада, что карьера Жени и Володи завершилась на высоте. Потому что было сложно – несмотря на хорошие пропорции, их сильное желание и труд. Но они все преодолели и завоевали заслуженные титулы, – сказала тренер.