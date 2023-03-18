Цискаридзе о турнире шоу-программ: «Сложно судить такое зрелище. Я давний поклонник фигурного катания, но новая система судейства сложна»
Николай Цискаридзе заявил, что ему сложно было судить турнир шоу-программ.
Турнир шоу-программ фигуристов «Русский вызов» прошел сегодня. Победу одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
«Хочу поздравить с днем рождения моего друга Алексея Ягудина, ты вновь подтвердил, что ты являешься чемпионом среди чемпионов.
Сложно судить такое зрелище, я давний поклонник фигурного катания, но мне сложна новая система судейства, поэтому даже подсудить нельзя – вроде ставишь большую оценку, а получается небольшая.
А Леша сегодня показал, что он не только большой спортсмен, но и великий артист. Его номер должен стать примером для остальных фигуристов в постановке показательных выступлений», – сказал Цискаридзе.
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Ведь видно было , как жюри хорошо помнит наших старинных фигуристов и к ним расположены и особо парные номера и опять же не такие , как у Мишек футбольные .А как у Тотьмяниной, Волосожар, Синициной , Бобровой с их партнерами естественно, душевные !
Дима Соловьев номер здорово вытянул с Бобровой!
Фигуристы явно были в недоумение !