Цискаридзе о турнире шоу-программ: «Сложно судить такое зрелище. Я давний поклонник фигурного катания, но новая система судейства сложна»

Теги Алексей Ягудин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Николай Цискаридзе заявил, что ему сложно было судить турнир шоу-программ.

Турнир шоу-программ фигуристов «Русский вызов» прошел сегодня. Победу одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин

«Хочу поздравить с днем рождения моего друга Алексея Ягудина, ты вновь подтвердил, что ты являешься чемпионом среди чемпионов.

Сложно судить такое зрелище, я давний поклонник фигурного катания, но мне сложна новая система судейства, поэтому даже подсудить нельзя – вроде ставишь большую оценку, а получается небольшая.

А Леша сегодня показал, что он не только большой спортсмен, но и великий артист. Его номер должен стать примером для остальных фигуристов в постановке показательных выступлений», – сказал Цискаридзе.

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Петр Гуменник
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15 комментариев

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ВИван
Согласна, сложно было судить, и не доверяю баллам Юдашкина вообще, ему даже помогали, поэтому его не показывали операторы.
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AllaS
Ответ Ёжик_в_тумане
Номер Валиевой как раз для шоу турнира, уникальный номер с наличием спецэффетов, необычный. Но оценивали судьи только артистизм, эмоциональную состовляющую номера, по этим критериям её номер не лучший.
Об этом и речь.Не для этого жюри номер!
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Ёжик_в_тумане
Ответ AllaS
Как только Ками появилась с вигвама , было понятно это жюри не оценит, такой номер не для шоу-турнира. Вот поставили, то что нужно Соне А и Ане Щ , Тук . Ведь видно было , как жюри хорошо помнит наших старинных фигуристов и к ним расположены и особо парные номера и опять же не такие , как у Мишек футбольные .А как у Тотьмяниной, Волосожар, Синициной , Бобровой с их партнерами естественно, душевные ! Дима Соловьев номер здорово вытянул с Бобровой!
Номер Валиевой как раз для шоу турнира, уникальный номер с наличием спецэффетов, необычный. Но оценивали судьи только артистизм, эмоциональную состовляющую номера, по этим критериям её номер не лучший.
0
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0
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ncher
Ответ Svetlana1
Эйфман и Гуменнику поставил самые низкие баллы. Удивлена…
Поэтому интересно комментарии послушать. Я бы на следующий год предложила судьям комментировать свои оценки. Думаю, и спортсменам полезно будет послушать точку зрения заслуженных мастеров искусства.
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Svetlana1
Ответ ncher
Нормально судили. Только не понятно, почему Эйфман Алиеву такие низкие баллы поставил. Дима хорош, искренен был. И Сигалова Кагановскую с Ангелополом почему-то практически "по носу щелкнула". Комментарии не помешали бы. Интересно выслушать взгляд людей от искусства.
Эйфман и Гуменнику поставил самые низкие баллы. Удивлена…
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AllaS
Ответ Зулфира Мухаметшина
Ками зря силы потратила.Сложная программа ,не оценили.
Как только Ками появилась с вигвама , было понятно это жюри не оценит, такой номер не для шоу-турнира. Вот поставили, то что нужно Соне А и Ане Щ , Тук .
Ведь видно было , как жюри хорошо помнит наших старинных фигуристов и к ним расположены и особо парные номера и опять же не такие , как у Мишек футбольные .А как у Тотьмяниной, Волосожар, Синициной , Бобровой с их партнерами естественно, душевные !
Дима Соловьев номер здорово вытянул с Бобровой!
+1
0
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AllaS
Судьям не ясны критерии , а судят !
Фигуристы явно были в недоумение !
+5
0
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tim55555
Так "соревнование" слепили на коленке и никакой системы оценки такого не существует, нет никаких критериев. Есть частные мнения частных лиц.
+8
0
+8
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ncher
Нормально судили. Только не понятно, почему Эйфман Алиеву такие низкие баллы поставил. Дима хорош, искренен был. И Сигалова Кагановскую с Ангелополом почему-то практически "по носу щелкнула". Комментарии не помешали бы. Интересно выслушать взгляд людей от искусства.
+11
-1
+10
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WinterTale
Судьи должны быть связаны с фигурным катанием, участие в качестве судьи в ЛП или любом танцевальном шоу не должно сильно учитываться при выборе судей на данный турнир. И помоложе пожалуйста, а то уж очень специфично они оценки ставили. Насчет первого места Ягудину - согласна, номер тронул, но все остальное....
+5
-1
+4
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Маргарита В Сафронова
Судьи были на высоте. Я полностью согласна с их решениями. Чемпионам не было поблажек. Победили сильнейшие.
+4
-3
+1
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Зулфира Мухаметшина
Ками зря силы потратила.Сложная программа ,не оценили.
+5
-3
+2
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Katerina Sunny
Это как понять: они ставили разные баллы, а компьютер выводил только две суммы? Или он про общий балл?
+1
-1
0
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Хорошее Настроение
Может новая система и не идеальна но всяко лучше 6.0. Гораздо более объективная.
+15
-1
+14
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Сергей Амбросий
Дааа.Лёша играет аки Бог
+2
-1
+1
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