Цискаридзе о турнире шоу-программ: «Сложно судить такое зрелище. Я давний поклонник фигурного катания, но новая система судейства сложна»

Николай Цискаридзе заявил, что ему сложно было судить турнир шоу-программ.

Турнир шоу-программ фигуристов «Русский вызов» прошел сегодня. Победу одержал олимпийский чемпион .

«Хочу поздравить с днем рождения моего друга Алексея Ягудина, ты вновь подтвердил, что ты являешься чемпионом среди чемпионов.

Сложно судить такое зрелище, я давний поклонник фигурного катания, но мне сложна новая система судейства, поэтому даже подсудить нельзя – вроде ставишь большую оценку, а получается небольшая.

А Леша сегодня показал, что он не только большой спортсмен, но и великий артист. Его номер должен стать примером для остальных фигуристов в постановке показательных выступлений», – сказал Цискаридзе.