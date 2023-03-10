В состоянии Романа Костомарова сохраняется положительная динамика

Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться.

Олимпийский чемпион с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сообщалось, что он перенес ампутацию стоп, а также испытывал проблемы с сосудами головного мозга.

«В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика.

Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», – сообщил источник ТАСС.

Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!