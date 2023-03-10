В состоянии Романа Костомарова сохраняется положительная динамика
Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться.
Олимпийский чемпион с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сообщалось, что он перенес ампутацию стоп, а также испытывал проблемы с сосудами головного мозга.
«В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика.
Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», – сообщил источник ТАСС.
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