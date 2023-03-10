В состоянии Романа Костомарова сохраняется положительная динамика

Теги Роман Костомаров танцы на льду Фигурное катание

Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться. 

Олимпийский чемпион с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сообщалось, что он перенес ампутацию стоп, а также испытывал проблемы с сосудами головного мозга. 

«В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика.

Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», – сообщил источник ТАСС.

Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария-Мария
Дай Бог, чтобы поправился.Держись, Роман!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИАНА
Самые добрые слова и пожелания Роману и его семье!!! ❤️❤️❤️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iligorska
Роман, Оксана…вы сможете!!!! Все будет хорошо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Здоровья, здоровья, здоровья Роману .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manatusik
Рома, держись!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Только бы Роман поправился.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lala M
Держись, чемпион🙏
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий