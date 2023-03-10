Железняков о том, что канадские олимпийцы против допуска россиян: «Это люди с промытыми пропагандой мозгами. Чиновникам федераций виднее, чем Тессе Виртью»

Теги Тесса Виртью сборная России Политика НОК Канады Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков высказался о том, что канадские олимпийцы выступили против допуска россиян.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады. Они призвали не допускать россиян на международные старты.

«Наверное, чиновникам различных федераций виднее, чем спортсменке Тессе Виртью и другим. Это люди с промытыми пропагандой мозгами, а федерация, я думаю, понимает, что интерес падает к фигурному катанию.

Русских спортсменов хотят видеть люди. Я уверен, что и в Америке, и в Канаде, и в Японии, и во многих других странах очень много болельщиков, которые наблюдают за нашими фигуристами.

Это ни для кого не секрет. А в федерации чиновники понимают, что интерес падает и нужно что-то предпринимать.

Какие-то спортсмены, которые массово забиты пропагандой, – это их проблемы. У каждого человека свое мнение, но рано или поздно люди прозревают, чего я им и желаю.

Когда они встречаются все вместе на стартах с нашими спортсменами, как говорится, целуются в десна, а сейчас они запели другие песни», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

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9 комментариев

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Lilia Sadykova
Не понимаю чего все налетели на Вертью? Значит нашим спортсменам можно ходить по митингам и писать пропагандистские посты, а Вертью подписать письмо нельзя? в чем разница?
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gsp37@mail.ru
Спортсмены вообще должны воздерживаться от комментариев подобного рода, иначе они сами же и мешают спорт с политикой. За что боролись, на то и напоролись.
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vadim235
Ответ Lanna
Хорошо, что хоть у Алексея ясный незамутненный пропагандой мозг)
У наших оппонентов нет пропаганды?
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La Gushka
Чиновники Федераций знай блюдут установку МОК, которая пока не изменилась ни на йоту. А что в МОК под давлением великой Речи Посполитой сочинят, одному дьяволу известно.
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Tata777
в условиях Сво точно нет
0
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Navian
Железнякову долго не промывали. У него IQ сразу позволяет со всем согласиться)
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Lanna
Хорошо, что хоть у Алексея ясный незамутненный пропагандой мозг)
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Viks
Железняков : «Это люди с промытыми пропагандой мозгами. --- По себе о других судит.
+10
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Inna Iyhmina
С промытыми мозгами… хахаха. Чья б корова мычала
+15
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