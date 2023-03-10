Железняков о том, что канадские олимпийцы против допуска россиян: «Это люди с промытыми пропагандой мозгами. Чиновникам федераций виднее, чем Тессе Виртью»

высказался о том, что канадские олимпийцы выступили против допуска россиян.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские атлеты обратились с письмом к национальному олимпийскому комитету (НОК) Канады. Они призвали не допускать россиян на международные старты.

«Наверное, чиновникам различных федераций виднее, чем спортсменке и другим. Это люди с промытыми пропагандой мозгами, а федерация, я думаю, понимает, что интерес падает к фигурному катанию.

Русских спортсменов хотят видеть люди. Я уверен, что и в Америке, и в Канаде, и в Японии, и во многих других странах очень много болельщиков, которые наблюдают за нашими фигуристами.

Это ни для кого не секрет. А в федерации чиновники понимают, что интерес падает и нужно что-то предпринимать.

Какие-то спортсмены, которые массово забиты пропагандой, – это их проблемы. У каждого человека свое мнение, но рано или поздно люди прозревают, чего я им и желаю.

Когда они встречаются все вместе на стартах с нашими спортсменами, как говорится, целуются в десна, а сейчас они запели другие песни», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

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