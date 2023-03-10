Алексей Железняков: «Мое мнение – под нейтральным флагом выступать не стоит, это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, свой гимн и флаг»
Алексей Железняков против того, чтобы ехать на международные турниры в нейтральном статусе.
«Мое мнение, что под нейтральным флагом выступать не стоит. Это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, страна, свой гимн и флаг.
Если бы мы влияли как-то на международные комитеты из-за того, что у нас какие-то недобрые отношения сейчас с США и начали бы им диктовать условия, что давайте вы будете выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, США пошли бы на это? Я сомневаюсь.
Я считаю, что нам нужно развивать свою историю. Вот Азиатские игры – что-то крупное, глобальное. Очень много стран будет приезжать и нормально там выступать.
Олимпийское движение по сути себя дискредитировало, потому что политику настолько уже смешали со спортом. И я считаю, что это неправильно. Почему юные спортсмены должны страдать из-за того, что идет какой-то мировой передел? Это мое мнение.
Мы же несем гордость своей страны, а не за себя самого выступаем. Спортсмен – это, в первую очередь, лицо страны», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
И куда себе засунет весь свой пафос г-н Ж., когда вся команда Хрустального соберется и поедет на соревнования под белым флагом? Гордо откажется с ними сотрудничать? Вот где будет шоу!
А если нет- к чему все эти штампы и лозунги?
Американцы будут выступать своим флагом? Чисто белая страна, которая умеет ковровыми дорожками превращать в пепел и уничтожить миллионы мирных разом. Которая подготовила Украину против нас, готовит Грузию?
А чем хуже парни в окопах? Одни рискуют жизнью , другие загорают в Дубаях.
Время болеть за тех, кто защищает нас.
А спортсмены имеют право только с флагом и гимном России