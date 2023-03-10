Алексей Железняков: «Мое мнение – под нейтральным флагом выступать не стоит, это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, свой гимн и флаг»

против того, чтобы ехать на международные турниры в нейтральном статусе.

«Мое мнение, что под нейтральным флагом выступать не стоит. Это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, страна, свой гимн и флаг.

Если бы мы влияли как-то на международные комитеты из-за того, что у нас какие-то недобрые отношения сейчас с США и начали бы им диктовать условия, что давайте вы будете выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, США пошли бы на это? Я сомневаюсь.

Я считаю, что нам нужно развивать свою историю. Вот Азиатские игры – что-то крупное, глобальное. Очень много стран будет приезжать и нормально там выступать.

Олимпийское движение по сути себя дискредитировало, потому что политику настолько уже смешали со спортом. И я считаю, что это неправильно. Почему юные спортсмены должны страдать из-за того, что идет какой-то мировой передел? Это мое мнение.

Мы же несем гордость своей страны, а не за себя самого выступаем. Спортсмен – это, в первую очередь, лицо страны», – сказал хореограф группы .

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают