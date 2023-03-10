Алексей Железняков: «Мое мнение – под нейтральным флагом выступать не стоит, это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, свой гимн и флаг»

Теги сборная России Политика Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков против того, чтобы ехать на международные турниры в нейтральном статусе.

«Мое мнение, что под нейтральным флагом выступать не стоит. Это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, страна, свой гимн и флаг.

Если бы мы влияли как-то на международные комитеты из-за того, что у нас какие-то недобрые отношения сейчас с США и начали бы им диктовать условия, что давайте вы будете выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, США пошли бы на это? Я сомневаюсь.

Я считаю, что нам нужно развивать свою историю. Вот Азиатские игры – что-то крупное, глобальное. Очень много стран будет приезжать и нормально там выступать.

Олимпийское движение по сути себя дискредитировало, потому что политику настолько уже смешали со спортом. И я считаю, что это неправильно. Почему юные спортсмены должны страдать из-за того, что идет какой-то мировой передел? Это мое мнение.

Мы же несем гордость своей страны, а не за себя самого выступаем. Спортсмен – это, в первую очередь, лицо страны», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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20 комментариев

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Hardy
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Ir_rish
Ну как же, наступила Железячная пятница.
И куда себе засунет весь свой пафос г-н Ж., когда вся команда Хрустального соберется и поедет на соревнования под белым флагом? Гордо откажется с ними сотрудничать? Вот где будет шоу!
А если нет- к чему все эти штампы и лозунги?
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katanie-na-ldu
Впервые согласна с Железняковым. Надо иметь чувство собственного достоинства, а под сегодняшними условиями нейтрального флага этого не получится. Сегодня совершенно иная ситуация, чем в 2018 году и другие условия выступления на Олимпиаде. Олимпийцем "можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". Давление колоссальное, но никто не обещал, что будет просто.
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Sinsilya
Словно его мнение кому-то важно) пускай спортсмены под нейтральным флагом выступают, для них это важно.
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Вадим Симонов
Дурак!
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milena.staheeva
Наши спортсмены должны выступать с нашим Российским флагом и гимном, иначе никак.
Американцы будут выступать своим флагом? Чисто белая страна, которая умеет ковровыми дорожками превращать в пепел и уничтожить миллионы мирных разом. Которая подготовила Украину против нас, готовит Грузию?
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Полина Лесик
Может ему Этери уже скажет остановиться
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Ёжик_в_тумане
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Железняков 2 раза повторил кто с первого раза не понял "Моё мнение".
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Тайга86
Ответ vadim235
Времена другие. А чем хуже парни в окопах? Одни рискуют жизнью , другие загорают в Дубаях. Время болеть за тех, кто защищает нас. А спортсмены имеют право только с флагом и гимном России
Странно, что вы на соседней ветке ничего про окопы не написали....
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Алексей Токарев
Ответ vadim235
Раньше было неправильно.
Неправильно что например Аня Щербакова выиграла чемпионат мира и олимпийское золото? Там не было флага.
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vadim235
Ответ Тайга86
А чем действующие спортсмены хуже тех, кто имел такую возможность начиная с 2018 года? Вы ведь прекрасно понимаете, что как и тогда, нас никто никуда не пустит с флагом, гимном и слишком патриотичными болельщиками.
Времена другие.
А чем хуже парни в окопах? Одни рискуют жизнью , другие загорают в Дубаях.
Время болеть за тех, кто защищает нас.
А спортсмены имеют право только с флагом и гимном России
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N-fox
У меня тоже такое мнение.
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Тайга86
Ответ vadim235
Правильно только с флагом своей страны России
А чем действующие спортсмены хуже тех, кто имел такую возможность начиная с 2018 года? Вы ведь прекрасно понимаете, что как и тогда, нас никто никуда не пустит с флагом, гимном и слишком патриотичными болельщиками.
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Бедоносец
Всё правильно говорит Алексей.
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Евгения Гринева
Расскажите ему, что Загитова, Медведева, Щербакова и Трусова получали свои Олимпийские медали под нейтральным флагом
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vadim235
Ответ Алексей Токарев
У них амнезия что ли? Всегда выступали без флага, а теперь какие то эксперты повылезали.
Раньше было неправильно.
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Viks
Белый флаг - это признание вины и законности санкций.
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vadim235
Правильно только с флагом своей страны России
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Тайга86
Много - это сколько? И сколько из этих азиатских стран останется после разъяснительной работы и возможных последствий?
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Алексей Токарев
У них амнезия что ли? Всегда выступали без флага, а теперь какие то эксперты повылезали.
+5
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Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
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