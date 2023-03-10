Железняков о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Не говорил с Дашенькой насчет этого, но дыма без огня не бывает. Если это так, то это прекрасно»

Теги сборная России танцы на льду женское катание переходы Алексей Железняков Дарья Усачева Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе высказался о возможном переходе Дарьи Усачевой в танцы на льду.

– Не могу утверждать, что это так, потому что с Дашенькой не говорил насчет этого. Но дыма без огня не бывает. Если это так, то это прекрасно. Пусть девочка продолжит, потому что фигуристка она классная.

Насколько я понимаю, ей из‑за старых травм не рекомендуется выступать в одиночном, потому что там прыжки и высокие нагрузки. В танцах в этом плане попроще. Я буду только рад, если она продолжит там: девочка талантливая, смотрибельная, фигуристая – для танцев самое то.

– Основной причиной возможного перехода можно считать отсутствие прыжков?

– Девочки же взрослеют, а юные уже наступают на пятки. Наверное, Даша поняла: какой смысл бороться здесь, когда маленькие уже четверные «дубасят»? Думаю, она могла принять такое решение. Но, опять же, с Дашей не общался, поэтому утверждать на 100% не могу, – сказал Алексей Железняков.

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2 комментария

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Роман Волков
Я с ним абсолютно согласен!
У Даши есть всё, чтобы стать Лучшей в танцах
Пожелаем ей Удачи!❤️❤️❤️✌️
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Этери горячая
Железняков как всегда прав.
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