Железняков о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Не говорил с Дашенькой насчет этого, но дыма без огня не бывает. Если это так, то это прекрасно»

Хореограф группы Тутберидзе высказался о возможном переходе в танцы на льду.

– Не могу утверждать, что это так, потому что с Дашенькой не говорил насчет этого. Но дыма без огня не бывает. Если это так, то это прекрасно. Пусть девочка продолжит, потому что фигуристка она классная.

Насколько я понимаю, ей из‑за старых травм не рекомендуется выступать в одиночном, потому что там прыжки и высокие нагрузки. В танцах в этом плане попроще. Я буду только рад, если она продолжит там: девочка талантливая, смотрибельная, фигуристая – для танцев самое то.

– Основной причиной возможного перехода можно считать отсутствие прыжков?

– Девочки же взрослеют, а юные уже наступают на пятки. Наверное, Даша поняла: какой смысл бороться здесь, когда маленькие уже четверные «дубасят»? Думаю, она могла принять такое решение. Но, опять же, с Дашей не общался, поэтому утверждать на 100% не могу, – сказал .