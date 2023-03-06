Инна Гончаренко: «У Гуменника по чистоте второй прокат после Алиева, но было много моментов, к которым можно придраться»

Теги сборная России мужское катание Инна Гончаренко Дмитрий Алиев Макар Игнатов ТАСС Андрей Мозалев Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила прокаты фигуристов-одиночников в финале Гран-при России. 

Первое место занял Петр Гуменник, второе – Дмитрий Алиев, который был после короткой программы 11-м, третье – Марк Кондратюк

«Когда катаешься в первой разминке — нечего терять, надо идти ва-банк. Как-то, видимо, Дима «отпустил» свою нервную систему и катался в удовольствие.

Он все может, мы это прекрасно знаем, но что-то в психологическом плане ему не дает делать такие прокаты. Думаю, он и сам не думал, что с 11-го места поднимется на пьедестал, просто катался в свое удовольствие и выдал прокат, который все давно ждали.

Подарок от Димы накануне 8 Марта, всем поздравление, спасибо ему за такой прокат.

Очень хорош был и Андрей Мозалев, в конце он, наверное, потерял концентрацию, не хватило сил. Женю Семененко на короткую хватило, произвольная вышла «грязноватой» — много помарочек, как будто до конца не восстановился, у Макара Игнатова было хорошее начало, потом вылезли ошибки, хотя функционально к концу сезона он набрал кондиции.

У Петра Гуменника по чистоте второй прокат после Димы Алиева, но, на мой взгляд, было много моментов, к которым можно придраться, но он молодец.

Очень ждала выхода Марка Кондратюка, думаю, что он тоже до конца еще не восстановился от травмы, его отличает подача, он пропускает программу через себя, через душу, до конца держит нерв программы, несмотря на помарки, это в нем подкупает», — сказала Гончаренко. 

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9 комментариев

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Ирина Ельникова
Мужской финал так-то очень даже хорош, за исключением 3 места
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Додик Аксель
Надо смотреть прокаты глазами любителя фигурного катания или специалиста, оценивая объективно и беспристрастно относительно симпатий и антипатий. И уж никак не придираться, а тем более судьям. К сожалению, по жизни так не получается...
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Оз
Никакой программы вчера у Кондратюка не было. Безлико, тускло, вращения 2 уровня, дорожка тоже второго. И за это вот компоненты больше 92 баллов!
Вот такие грибы у Светы Соколовской! Подарили им с учеником медальку, протащили в сборную!
+16
-3
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Ayla
я думала Диме где-то 26, а ему еще 23, все ок, физика точно еще должна быть вполне
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Sincere
Алиев удивил тем, что выкатал программу полноценно, без дурацких сдвоек, не показал никакой усталости в конце, как у него это бывает в 99% случаев. то есть физически был готов идеально к турниру, а в кп значит голова мешает.
+13
-2
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Katerina Sunny
Ответ Пайрот
Так и к четверным Алиева легко можно придраться
Гончаренко уже давно даёт комментарии обычного зрителя, а не тренера.
+8
-2
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Маргарита В Сафронова
Я болела за Петра, но в какой-то момент мне захотелось, чтобы Дима победил, настолько он был прекрасен. Петя выиграл в целом, да, был не идеален, но прямо очень хорош.
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Пайрот
Так и к четверным Алиева легко можно придраться
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Katerina Sunny
Алиеву уже просто нечего было терять и беречь себя уже смысла не было.
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