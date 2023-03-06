Инна Гончаренко: «У Гуменника по чистоте второй прокат после Алиева, но было много моментов, к которым можно придраться»

оценила прокаты фигуристов-одиночников в финале Гран-при России.

Первое место занял Петр Гуменник, второе – , который был после короткой программы 11-м, третье – .

«Когда катаешься в первой разминке — нечего терять, надо идти ва-банк. Как-то, видимо, Дима «отпустил» свою нервную систему и катался в удовольствие.

Он все может, мы это прекрасно знаем, но что-то в психологическом плане ему не дает делать такие прокаты. Думаю, он и сам не думал, что с 11-го места поднимется на пьедестал, просто катался в свое удовольствие и выдал прокат, который все давно ждали.

Подарок от Димы накануне 8 Марта, всем поздравление, спасибо ему за такой прокат.

Очень хорош был и , в конце он, наверное, потерял концентрацию, не хватило сил. Женю Семененко на короткую хватило, произвольная вышла «грязноватой» — много помарочек, как будто до конца не восстановился, у было хорошее начало, потом вылезли ошибки, хотя функционально к концу сезона он набрал кондиции.

У Петра Гуменника по чистоте второй прокат после Димы Алиева, но, на мой взгляд, было много моментов, к которым можно придраться, но он молодец.

Очень ждала выхода Марка Кондратюка, думаю, что он тоже до конца еще не восстановился от травмы, его отличает подача, он пропускает программу через себя, через душу, до конца держит нерв программы, несмотря на помарки, это в нем подкупает», — сказала Гончаренко.