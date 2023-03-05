Алина Горбачева: «Цель – выучить тройной аксель и вставить его в программу. Очень рада, что смогла прыгнуть два четверных»

Фигуристка Алина Горбачева планирует выучить тройной аксель.

Сегодня Горбачева заняла шестое место в финале Гран-при России. В произвольной программе она чисто исполнила два четверных сальхова.

«Цель – выучить тройной аксель и вставить его в программу. Важной победой в сезоне считаю победу на [юниорском] первенстве России и то, что смогла чисто откатать там свою программу. В этом сезоне я больше довольна стартами, чем нет.

После Кубка Первого канала я повзрослела, стала по-другому относиться к жизни, стала чувствовать себя на взрослых соревнованиях в своей тарелке, много общалась с девочками, освоилась в этой среде.

Очень рада, что смогла прыгнуть два четверных, но падение с риттбергера в конце омрачило прокат. Я выходила очень сосредоточенная, уверенная, что я могу оба элемента делать в программе. Публике спасибо, подбадривала меня», – сказала она.

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