Алина Горбачева: «Цель – выучить тройной аксель и вставить его в программу. Очень рада, что смогла прыгнуть два четверных»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Алина Горбачева Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева планирует выучить тройной аксель.

Сегодня Горбачева заняла шестое место в финале Гран-при России. В произвольной программе она чисто исполнила два четверных сальхова.

«Цель – выучить тройной аксель и вставить его в программу. Важной победой в сезоне считаю победу на [юниорском] первенстве России и то, что смогла чисто откатать там свою программу. В этом сезоне я больше довольна стартами, чем нет.

После Кубка Первого канала я повзрослела, стала по-другому относиться к жизни, стала чувствовать себя на взрослых соревнованиях в своей тарелке, много общалась с девочками, освоилась в этой среде.

Очень рада, что смогла прыгнуть два четверных, но падение с риттбергера в конце омрачило прокат. Я выходила очень сосредоточенная, уверенная, что я могу оба элемента делать в программе. Публике спасибо, подбадривала меня», – сказала она.

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30 комментариев

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KMR
Я конечно понимаю,что 6-е место это круто,но где интервью с Жилиной?!
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Беглый*
Ответ Мурманчанин37
Отставание от Туктамышевой - 12,76. Из них компоненты - 11,86.
Я не удивляюсь результату Туктамышевой, потому что вчера всё стало понятно. Компоненты выше Валиевой - это уже называется "приехали". Отдают дань, не оставили без медали в родном городе
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Порядка.нет
Ответ Беглый*
Горбачёва сегодня МА-ЛА-ДЕЦ! По итогу двух программ должна была быть выше Муравьёвой, но, похоже, всем надоели визги одной академии и решили сделать подачку. А у Алины всё впереди, успехов и только успехов
Что впереди-то, ещё 1 год....ТЩК, ВУХ где??!.....одна Валиева бьется
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bolelschiza
Молодец, Алина. После шквала критики и ненужного внимания очень хорошо откатала свои программы и заслуженно в шестёрке сильнейших.
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EuhenioV
Вот ведь как интересно,интеллектуально развитый тренер,в данном случае Федченко и у неё такая замечательная девочка Алина,с одной стороны,а с другой- Соколовская с полностью разваленной,ранее перспективной Самоделкиной.
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Karamazoff
Алина, давай, за себя и за всю Россию (без столиц)!
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Мурманчанин37
Ответ Беглый*
Горбачёва сегодня МА-ЛА-ДЕЦ! По итогу двух программ должна была быть выше Муравьёвой, но, похоже, всем надоели визги одной академии и решили сделать подачку. А у Алины всё впереди, успехов и только успехов
Отставание от Туктамышевой - 12,76. Из них компоненты - 11,86.
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Cler
Алиночка просто молодец! В обеих программах хороша, и технична и хореографична! У нее большое будущее!
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Анна Беляева
Алина, слушай своего тренера. Ты действительно все умеешь и все можешь, как говорит Софья Анатольевна. Удачи в изучении новых элементов. Будет здорово, если ты всерьез включишься в борьбу за медали с квадами и трикселем.
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Сейлем Сэйберхеген
Алина ты все сделала, что могла! Судьям позор! Дай бог, чтобы было взаимопонимание с тренерами и хорошая карьера. Твой звездный час ещё впереди! Навсегда в сердце каждого болельщика красной машины!
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Маргарита В Сафронова
Алина сходу попала в топ взрослых! Сразу в главную разминку. И выглядела очень убедительно. Поздравляю!
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anka
Очень понравилась сегодня. Тутбертимовский стиль заметен. Заслужено выиграла юниорок и умыла Плюща. Жаль сегодня ее под Муру утрамбовали, хотя ПП она у неё выиграла ))) Дай бог, будет и дальше развиваться и составит достойную конкуренцию Тутберидзевским
+6
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+6
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Natalia Solomakha
Молодец сегодня, жаль, силёнок под конец не хватило. И всё-таки долгие заходы на четверные несколько "съедают" программу, тут наглядно было видно.
+2
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+2
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Додик Аксель
С её работоспособностью, одержимостью на тренировках Алина осилит триксель и будет его прыгать в программах. Удачи !
+2
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Сладкий пончик
Щелкнули по носу сегодня Алину и отправили под Муравьеву. Но держались хорошо и она, и Федченко, удар держали, лица тоже. С давлением справились, мое уважение
+8
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+8
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Irina Kistler
Ответ ElenaJav
Молодец, каталась лучше гораздо по технике и зрелищности, чем Валиева и Лиза.
👍👏👏👏
+1
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Whiskey cat
Алина умница!
+3
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Беглый*
Горбачёва сегодня МА-ЛА-ДЕЦ! По итогу двух программ должна была быть выше Муравьёвой, но, похоже, всем надоели визги одной академии и решили сделать подачку. А у Алины всё впереди, успехов и только успехов
+9
-2
+7
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Ezhevika33
Она себе сильно льстит.
Не прыгнула два четверных. Второй недокручен и на две ноги.
+5
-9
-4
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Verysia
Умничка! Дальнейших успехов!
+4
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Victoria Kravchenko
Верю в эту девочку. Думаю, что у неё есть стержень и хорошая спортивная злость. Удачи и новых высот!
+10
-1
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Defender64
Молодец. ПП и сумма - на личный рекорд, впервые 2 квада. На новый уровень вышла.
Ещё шаг - и включится в борьбу за самые высокие места, на уровне Акатьевой и иже с ними.
Уже и не вспомнить, как проигрывала Яметовой и Синицыной. 228 баллов им не набрать
+7
-1
+6
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Мурманчанин37
С ритта не падение, просто срыв. Дальше - больше "крошка - лютый зверь")) Эх, а еще недавно Горбачева вдрызг проигрывала Самоделкиной, Валиевой, Акатьевой под 90 баллов
+4
-1
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Delirium
Сезон у нее определенно прорывной. Если все будет хорошо и добавит свой триксель- определенно будет бороться за подиум на равных. Удачи!
+16
0
+16
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N-fox
Алина умница! Не теряется, не тушуется, прогрессирует. Катает с энергией потрясающей!
+12
-1
+11
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