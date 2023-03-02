Николай Угожаев: «Завтра будут четверной лутц и четверной тулуп. Лутц хорошо получался в тренировочных прокатах»

оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист занял третье место.

«Как прокат? Вполне неплохо, вращения не самым лучшим образом получились, дорожка тоже – пошатало знатно. Но в целом неплохо. Повлиял ли урезанный лед? Только на дорожке чуть-чуть неудобно, а в целом не чувствую сильных изменений. По длине он нормальный, чуть уже, чем стандартный. Сложностей с перестройкой не возникло.

Соревнования третью неделю подряд? Все нормально. Конечно, первенство города много сил забрало, но я успел восстановиться, думаю, неделя – более чем достаточно для восстановления у профессионального спортсмена.

Это второй по важности старт в сезоне после первенства России. Дополнительную ответственность накладывает то, что соревнования в родном городе. С одной стороны, дома и стены помогают, но это не всегда так бывает. Ответственность выше, когда выступаешь дома, зрителей много. Давно такого не было, что половина «Юбилейного» заполнилась. В этом сезоне на юниорских стартах почти совсем не было зрителей. Поддерживали хорошо.

Завтра будут четверной лутц и четверной тулуп. Лутц и до первенства получался, но еще не был готов. Сейчас я приехал, и он хорошо подряд получался, и в тренировочных прокатах. В этом году очень сильная конкуренция в юниорах, даже больше, чем в прошлом сезоне», – сказал Угожаев.