Коляда о благотворительности: «Мне нравится делать добро. Я просто почувствовал, что это надо и мне нравится помогать»

Фигурист Михаил Коляда рассказал о том, как начал заниматься благотворительностью.

«Я просто освещаю новости по этой теме, иногда помогаю детям игрушками. Как-то так получилось, подумал – почему бы и нет?

Мне кажется, в фигурном катании есть еще люди, которые этим занимаются. Мне нравится помогать людям, нравится делать добро. И я ничего не жду взамен.

У нас это меньше развито, чем на Западе? Возможно, я не знаю, с чем это связано. Я просто почувствовал, что это надо и мне нравится помогать», – сказал бронзовый призер ЧМ-2018.