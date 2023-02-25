Коляда о благотворительности: «Мне нравится делать добро. Я просто почувствовал, что это надо и мне нравится помогать»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Благотворительность Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда рассказал о том, как начал заниматься благотворительностью.

«Я просто освещаю новости по этой теме, иногда помогаю детям игрушками. Как-то так получилось, подумал – почему бы и нет?

Мне кажется, в фигурном катании есть еще люди, которые этим занимаются. Мне нравится помогать людям, нравится делать добро. И я ничего не жду взамен.

У нас это меньше развито, чем на Западе? Возможно, я не знаю, с чем это связано. Я просто почувствовал, что это надо и мне нравится помогать», – сказал бронзовый призер ЧМ-2018.

3 комментария

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Девушка Безимени
офигеть мотивация
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Elena Savanuk
Ответ Mira Val
Что бы не говорили, но Миша хороший человек и выдающийся фигурист. 👏
Вот только здоровье очень часто стало его подводить...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mira Val
Что бы не говорили, но Миша хороший человек и выдающийся фигурист. 👏
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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