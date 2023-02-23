Петр Гуменник выступит на концерте в Санкт-Петербургской филармонии в составе фортепианного дуэта

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию примет участие в концерте в Санкт-Петербургской филармонии.

Спортсмен исполнит произведение на фортепиано.

«Сюрприз! 25 февраля Петя в составе фортепианного дуэта с Дарьей Шелаевой исполнит произведение из своего давнишнего репертуара (спойлер – это не «Итальянская полька»). Приглашаются все желающие, билеты на входе по 150 рублей», – сообщила мама фигуриста Елена Гуменник.

«Петя с трех лет занимался музыкой в музыкально‑хоровой студии «Галактика». Вначале он пел в хоре, а в пятилетнем возрасте занялся фортепиано под руководством Елены Анатольевны Федоровской. Этот педагог развивала и продолжает развивать в Петербурге тему фортепианных дуэтов.

Так Петя стал играть с Дашей. Они побеждали на различных конкурсах, часто выступали на концертах и ни разу за все время не поссорились. Елена Анатольевна знакомила детей со знаменитыми пианистами, с которыми сама дружила. Например, с Марком Евгеньевичем Таймановым и Вадимом Игоревичем Пальмовым.

Когда Петя занимался уже в группе Мишина, его с Дашей пригласили на двухнедельные гастроли в Германию, и Алексей Николаевич отпустил.

В какой‑то момент стало невозможно совмещать музыку с фигурным катанием, и Петя выбрал спорт. Но мы продолжали поддерживать связь с Дашей и Еленой Анатольевной. И вот когда педагог предложила выступить на концерте, Петя и Даша с удовольствием согласились вспомнить что‑то из репертуара своих детских лет и снова на время присоединиться к «Галактике».

А вообще, все наши дети (трое сыновей) занимаются музыкой. Им это нравится и хорошо дается», – цитирует Елену Гуменник «Матч ТВ».