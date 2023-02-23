Петр Гуменник выступит на концерте в Санкт-Петербургской филармонии в составе фортепианного дуэта

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник музыка Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник примет участие в концерте в Санкт-Петербургской филармонии.

Спортсмен исполнит произведение на фортепиано.

«Сюрприз! 25 февраля Петя в составе фортепианного дуэта с Дарьей Шелаевой исполнит произведение из своего давнишнего репертуара (спойлер – это не «Итальянская полька»). Приглашаются все желающие, билеты на входе по 150 рублей», – сообщила мама фигуриста Елена Гуменник.

«Петя с трех лет занимался музыкой в музыкально‑хоровой студии «Галактика». Вначале он пел в хоре, а в пятилетнем возрасте занялся фортепиано под руководством Елены Анатольевны Федоровской. Этот педагог развивала и продолжает развивать в Петербурге тему фортепианных дуэтов.

Так Петя стал играть с Дашей. Они побеждали на различных конкурсах, часто выступали на концертах и ни разу за все время не поссорились. Елена Анатольевна знакомила детей со знаменитыми пианистами, с которыми сама дружила. Например, с Марком Евгеньевичем Таймановым и Вадимом Игоревичем Пальмовым.

Когда Петя занимался уже в группе Мишина, его с Дашей пригласили на двухнедельные гастроли в Германию, и Алексей Николаевич отпустил.

В какой‑то момент стало невозможно совмещать музыку с фигурным катанием, и Петя выбрал спорт. Но мы продолжали поддерживать связь с Дашей и Еленой Анатольевной. И вот когда педагог предложила выступить на концерте, Петя и Даша с удовольствием согласились вспомнить что‑то из репертуара своих детских лет и снова на время присоединиться к «Галактике».

А вообще, все наши дети (трое сыновей) занимаются музыкой. Им это нравится и хорошо дается», – цитирует Елену Гуменник «Матч ТВ».

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41 комментарий

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asusp527
Ответ Лакс
не знаю как сейчас, но в былые времена сына священника не относили к интеллигентам. Но тогда, правда, и слово "интеллигенция" имело несколько другой смыл.
Я в широком смысле.
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Lukeria
Ответ egrina
Ну да, аргумент - зачётный: с высшего уровня ОЧ, ЧМ, ЧЕ и пр. спуститься на уровень гоу-гоу...🤔😳🤭ну такое...
какое такое? ) и куда спуститься, у нее звания отбирают , или все ОЧ куда-то спускаются посл карьеры?))
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Ang Feo
Ну вот, а некоторые спортсмены оправдываются нехваткой времени на школу. А оказывается, все можно успевать. Нет слов, просто восхищение.
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Fellina
Ответ Lukeria
Ну так и Петя не ОЧ, и даже не ЧМ, и даже не ЧЕ и вряд ли будет) Это не в упрек Пете, просто каждому свое
Так он и не пробует «все новое»
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Лакс
Ответ asusp527
Настоящее воспитание питерского интеллигента. Родителям Браво! Петру удачи во всем!
не знаю как сейчас, но в былые времена сына священника не относили к интеллигентам.
Но тогда, правда, и слово "интеллигенция" имело несколько другой смыл.
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bolelschiza
Вот, когда таланты действительно есть, их и надо показывать, а не эти танцы под фанеру в нелепых нарядах.
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egrina
Ответ Toba Door
Пошли сравнения с Алиной, какими бы умными и интеллегентными не были другие фигуристки, из-за которых на алину накидывают последние пять лет никто из них в ближайшее время не сможет взять большой шлем, выглядеть как модель и иметь столько хейтерни проплаченной
По части последнего тут ни ума ни таланта не надо...
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Лакс
Чем ответит Питеру Москва?
Может на своем шоу ЭТ с Похилюком и Элизабет.
Напомню, что Тутберидзе закончила школу им. Ипполитова-Иванова по классу фортепиано.
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egrina
Ответ Artemon1302
Один недалёкий брякнул про гоу-гоу, толпа недалёких поддержала🤦
Все далёкие уже сделали ноги - гоу-гоу, остались одни безногие
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Morveena Bum
Очень хочется посмотреть на это. Петя редкий молодец и талант.
+3
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egrina
Ответ Lukeria
Ну так и Петя не ОЧ, и даже не ЧМ, и даже не ЧЕ и вряд ли будет) Это не в упрек Пете, просто каждому свое
Ну да, аргумент - зачётный: с высшего уровня ОЧ, ЧМ, ЧЕ и пр. спуститься на уровень гоу-гоу...🤔😳🤭ну такое...
+2
-1
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Ирина Иванова
Пётр - человек эпохи Возрождения. Удачи во всех сферах: науки, творчества и спорта!
+6
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Noname No
Ответ bezsugar
Это вам не диджей гоу-гоу))
Тупое сравнение
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missis-Zima
Ответ margosha58
Кто бы сомневался. Это же "другое" )).
конечно,другое.
+4
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missis-Zima
Ответ Lukeria
Ну так и Петя не ОЧ, и даже не ЧМ, и даже не ЧЕ и вряд ли будет) Это не в упрек Пете, просто каждому свое
"и даже не ЧЕ и вряд ли будет)"
не торопитесь.
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missis-Zima
Ответ 22somebody22
Ещё один.Жду дуэт с Загитовой.Пусть он ей аккомпанирует,во время исполнения оперной арии)))
Нет,не еще один.Петр действительно умница .Высший басс по ЕГЭ ( ЕГЭ по информатике на 100 баллов) .Учится на специальности,где надо мозги.С детства музыка.Действительно разносторонний парень.
+8
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Мила Григорьева
Ответ Anneta28
Ну что за мальчик! Умный, красивый, целеустремленный, спортсмен, еще и на фортепиано играет! Мечта, а не парень! Спасибо родителям, что воспитали такого сына!
Не хочу сравнивать Петю ни с кем, но опять напомнил Чена. Нейтан тоже любит учебу и играет на пианино и гитаре :) Оба классные ребята!
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Sne$hinka
Петю превозносят и, наверное, по делу, но у всех есть свои тараканы. Не стала бы идеализировать.
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Lapo Elkann
Надо было пригласить одну бывшую фигуристку , сыграли бы в дуеэте. она любит пробовать все новое.
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22somebody22
Ещё один.Жду дуэт с Загитовой.Пусть он ей аккомпанирует,во время исполнения оперной арии)))
+3
-8
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Светлана Менова
Ответ Анна Беляева
Ну, это же змечательно. У Пети есть отличный шанс стать после спортивной карьеры хореографом, раз унего такое неплохое музыкальное образование. Какие же у него родители молодцы, что разносторонне развивали парня.
Он специализируется в биоинформатике.
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margosha58
Ответ bezsugar
Это вам не диджей гоу-гоу))
Кто бы сомневался. Это же "другое" )).
+4
-6
-2
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margosha58
Ответ Анна Беляева
Ну, это же змечательно. У Пети есть отличный шанс стать после спортивной карьеры хореографом, раз унего такое неплохое музыкальное образование. Какие же у него родители молодцы, что разносторонне развивали парня.
Ну, вообще-то он учится в универе по другому направлению.
+8
-2
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asusp527
Настоящее воспитание питерского интеллигента. Родителям Браво! Петру удачи во всем!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lisa I.
Успеха Пете и Даше!
+6
-1
+5
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