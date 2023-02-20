Плющенко о том, что его слова рассмотрит комиссия по этике: «Я ничего не комментирую»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на новость о том, что его слова рассмотрит комитет по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные.

«Я ничего не комментирую», – ответил Плющенко.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

37 комментариев

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Brokkoli
Женя, отвечай в стихах
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REA-13
Ответ Jessi
Мне интересно , почему спортс не удаляет подобные комментарии! Можно как угодно оскорблять известного спортсмена и это никак не наказывается .
Кодекс этики на комментаторов Спортс не распространяется. :-Р Если уж "известные спортсмены" не стесняется в выражениях, то какие претензии к комментаторам?
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Jessi
Ответ Viktoria dek
Ну раз Плющенко ничего не комментирует, то целый роман у себя в телеграме напишет "голубь мира Яна Рудковская"...)))
Вы тоже подписались ?
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supepper
фраер
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Voronok
Ответ Jessi
Может его (как писали фанаты Тутберидзе , когда она удалила фото с Путиным и флагом) , взломали?)
Нет, он просто засс@л.
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Kareglazaya
Ответ Lilia Sadykova
я ничего не комментирую, я только сторис в инсте выставляю.
Как в мультфильме про Простоквашино: "Не буду я ответ писать...", а сам тем временем вигвам нарисует 😂
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Е...С
Ответ Iuasamotu
Правильно, Евгений, в любой другой стране, таких энтузиастов фигурки, как ты, которые создали школу фигурного катания за свои деньги, на руках бы носили. Но в хрустальной России, как в хрустальном мире Снежной Королевы, всё делается с точки зрения зла. Открывай международную школу, тебя многие поддержат.
Пусть в Китае откроет. Дружественная страна и его там точно будут ценить.
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Jessi
Ответ Voronok
Кстати, Плющ почитал спортс и вернул удаленные патриотические посты, сейчас они опять на месте)) Втихушку не удалось соскочить. Испугался, что больше не дадут грантов за патриотизм.
Может его (как писали фанаты Тутберидзе , когда она удалила фото с Путиным и флагом) , взломали?)
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Viktoria dek
Ну раз Плющенко ничего не комментирует, то целый роман у себя в телеграме напишет "голубь мира Яна Рудковская"...)))
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Jessi
Ответ Iuasamotu
Правильно, Евгений, в любой другой стране, таких энтузиастов фигурки, как ты, которые создали школу фигурного катания за свои деньги, на руках бы носили. Но в хрустальной России, как в хрустальном мире Снежной Королевы, всё делается с точки зрения зла. Открывай международную школу, тебя многие поддержат.
Затравили человека , растоптали. Хорошо , что многие это понимают , и понимают , для чего . Уже требуют отстранения его спортсменов . Теперь понятно , ради чего так раскручивали эту тему недоброжелатели
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REA-13
Без комментариев =))))))
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Е...С
Ответ supepper
Испугался что ли?
Месть должна быть холодной, пусть другие боятся.
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Voronok
Кстати, Плющ почитал спортс и вернул удаленные патриотические посты, сейчас они опять на месте)) Втихушку не удалось соскочить.
Испугался, что больше не дадут грантов за патриотизм.
+4
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+1
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Kareglazaya
За предыдущие два дня уже накомментировал на год вперёд 😀
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Девушка Безимени
куда уж больше
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Е...С
Женя, что же ты делаешь, твои хейтеры требуют "пищи"
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блОК
Давно?
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Jessi
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это называется абстинентный синдром.
Мне интересно , почему спортс не удаляет подобные комментарии! Можно как угодно оскорблять известного спортсмена и это никак не наказывается .
+4
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Пользователь Гугла
копикэт с Этери
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supepper
Испугался что ли?
+1
-1
0
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Iuasamotu
Правильно, Евгений, в любой другой стране, таких энтузиастов фигурки, как ты, которые создали школу фигурного катания за свои деньги, на руках бы носили. Но в хрустальной России, как в хрустальном мире Снежной Королевы, всё делается с точки зрения зла. Открывай международную школу, тебя многие поддержат.
+5
-8
-3
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Wintersun
Так накомментировал же уже. Теперь надо отвечать за это.
+4
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+3
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Беглый*
Писос какой-то, до сих пор текст не подготовили
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Gemma157
вот надо было не комментировать ничего с самого начала своей тренерской карьеры. авось и симпатий на его стороне было бы побольше и вообще, выглядел бы умнее)
+7
-3
+4
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Elena Savanuk
Молчание ( без комментариев) тоже ответ !
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