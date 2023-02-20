Плющенко о том, что его слова рассмотрит комиссия по этике: «Я ничего не комментирую»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на новость о том, что его слова рассмотрит комитет по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России и заявил, что его ученицы могут рассмотреть варианты перехода в другие сборные.
«Я ничего не комментирую», – ответил Плющенко.
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
Испугался, что больше не дадут грантов за патриотизм.