«Что вы какую-то фигню несете все время? Тема давно уже закрыта». Чайковская на вопрос о словах Плющенко
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская призвала не обсуждать заявления Евгения Плющенко о судействе.
Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на юниорском первенстве России в Перми. После турнира Плющенко раскритиковал судей и заявил, что его фигуристки могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.
«Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то фигню несете все время, сил уже нет никаких это слушать», – сказала Чайковская.
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
Место придержать для Плю
Его должны сейчас восхвалять ближайшие годы, а не наказывать
Понимаю, что надоели, но хоть капельку приличия можно иметь. А еще над речью Загитовой смеялась. Ни какого уважения!
совсем уже с ума посходили.
Пожилой человек. Заслуженный. Известный.
Фу, как противно.
"Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да", - ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике высказывания Плющенко.
Нам надо во всем разобраться, и потом мы с (генеральным директором ФФККР, членом комиссии) Александром Ильичом Коганом примем решение. Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих (судей и тренеров). Поэтому в этом надо сначала разобраться".