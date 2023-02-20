«Что вы какую-то фигню несете все время? Тема давно уже закрыта». Чайковская на вопрос о словах Плющенко

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская призвала не обсуждать заявления Евгения Плющенко о судействе.

Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на юниорском первенстве России в Перми. После турнира Плющенко раскритиковал судей и заявил, что его фигуристки могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

«Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то фигню несете все время, сил уже нет никаких это слушать», – сказала Чайковская.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так