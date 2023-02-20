«Что вы какую-то фигню несете все время? Тема давно уже закрыта». Чайковская на вопрос о словах Плющенко

Теги Елена Чайковская Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров Р-Спорт Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская призвала не обсуждать заявления Евгения Плющенко о судействе.

Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на юниорском первенстве России в Перми. После турнира Плющенко раскритиковал судей и заявил, что его фигуристки могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

«Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то фигню несете все время, сил уже нет никаких это слушать», – сказала Чайковская.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

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74 комментария

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Tania09**
Ничего себе Чайковская перлы выдаёт, а я прямо с пиететом к ней относилась, а мадам недалеко ушла от ТАТ.
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Natalia Solomakha
Тема закрылась, не успев открыться. На этот раз без матов обошлась Чайковская, странно. Кодекс этики прочитала здесь, что ли.
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Инна Хасиева
Достали человека!
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garovatat
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да никто и не сомневается, г-жа Чайковская, что санкций к АП не будет. Кто ж подружку тронет? Некрасиво, но предсказуемо.
мда.... закрыли уже значит. когда только успели! Плюща в четверг вечером прорвало, накануне выходных, сегодня лишь понедельник, а у них уже все "давно закрыто", быстрые какие. Как в Гараже - "открыли и сразу закрыли"! И что же это за "полно других событий" то в минувшие субб и вскр?? Вообще конечно потрясный ответ! даже если уже все обтяпали и порешали - скажи ты как чиновник, официальное лицо, а не как базарная баба! дай хоть какие-то комментарии, главный тренер, блин! Почему Федченко должна опровергать бред кринжей??? Это прямая обязанность федерации, реноме которой в итоге этого инцидента сильнейшим образом пострадало, мямли бесхребетные. А Кодексом вашим обклейте свои клозеты. В общем зашквар полнейший. А что порешали то, стесняюсь спросить? Успокоить плакальщика и вручить ему грибков побольше на ФГП???
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Жанна Авдеева
Ответ Ёжик_в_тумане
Правильно будущую тренерскую надежду ФК РФ нужно защищать. Ведь не на кого больше хозяйство то оставить. Оскуднела земля русская талантливыми тренерами.
Специально посадили Чайковскую
Место придержать для Плю
Его должны сейчас восхвалять ближайшие годы, а не наказывать
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Алё? Алёна
Уважаемая Елена Анатольевна! Эта тема волнует не только журналистов, но также болельщиков и, думаю, тренеров! Дайте пожалуйста развернутый ответ, что именно закрыто и как? Другие события освещаются параллельно, одно другому не мешает!
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Евгения Гринева
Ответ Iuasamotu
Даже Чайковской надоели, эти бесконечные нападки хрустальных термитов на Плющенко, который с нуля, фактически за свой счёт, создал одну из лучших российских школ фигурного катания. Будем надеяться, что эта школа скоро станет международной, ибо вариться в этом пересоленом российском бульоне, даже врагу не пожелаешь.
За свой счет он смог бы только туалеты построить на своих катках
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Максим Пантелеев
Ответ Melnikov1968
Всегда удивляет риторика наших руководителей,старших тренеров,глав федераций. Постоянно используют жаргон: «фигня», «чушь собачья», «беспредел» и тому подобное. Либо народ за быдло считают,либо самим не хватает словарного запаса,третьего не дано.
Как гнусавые переводчики видеокассет.
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Алё? Алёна
Так и не открывшись тема закрылась! Да уж, вот так и разрушаются авторитеты, а я уважала и Тарасову и Чайковскую!
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Максим Пантелеев
Ответ Iuasamotu
Даже Чайковской надоели, эти бесконечные нападки хрустальных термитов на Плющенко, который с нуля, фактически за свой счёт, создал одну из лучших российских школ фигурного катания. Будем надеяться, что эта школа скоро станет международной, ибо вариться в этом пересоленом российском бульоне, даже врагу не пожелаешь.
После "лучше президента" (по версии Плющенко) международным из России уже не будет ничего.
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Jul__ver
Я в шоке, какими словами у нас разговаривает главный тренер сборной с журналистами 🙈
Понимаю, что надоели, но хоть капельку приличия можно иметь. А еще над речью Загитовой смеялась. Ни какого уважения!
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Heopsa
От создателя: "Что вы мне звоните по этому говну". Была о Чайковской лучшего мнения.
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Ольга Ольгина
Ответ Jessi
Так правильно , если Плющенко заказали,работа филигранная, цель достигнута . Теперь его учеников будут судить под лупой , а Горбачёву в топе .
Кому он нужен , когда молчит? Он не тренер и не конкурент никому.
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Iuasamotu
Даже Чайковской надоели, эти бесконечные нападки хрустальных термитов на Плющенко, который с нуля, фактически за свой счёт, создал одну из лучших российских школ фигурного катания. Будем надеяться, что эта школа скоро станет международной, ибо вариться в этом пересоленом российском бульоне, даже врагу не пожелаешь.
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Lilia Sadykova
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да никто и не сомневается, г-жа Чайковская, что санкций к АП не будет. Кто ж подружку тронет? Некрасиво, но предсказуемо.
Кто ж введет санкции против того, кто им конвертити заносит?
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люблю тутберят
Ответ Pakita
"Постоянно фигню какю-то несете"- здорово отвечает главный тренер федерации на волнующие многих вопросы.Грамотно, компетентно, а главное вежливо
Лапидарность пишет,там было другое слово🙈Не "фигня".
совсем уже с ума посходили.
+3
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Лидия Развозжаева
Ответ Лакс
председатель комиссии по этике Ирина Рабер: "Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да", - ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике высказывания Плющенко. Нам надо во всем разобраться, и потом мы с (генеральным директором ФФККР, членом комиссии) Александром Ильичом Коганом примем решение. Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих (судей и тренеров). Поэтому в этом надо сначала разобраться".
Ну реально,как можно разделить спортсменок на говешек и топ ? Значит Титова и Жилина особая каста ?И ,если им не будут давать медали ,они поменяют федерацию?Это как ?
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N-fox
А Плющенко и жена знают, что тема закрыта?))
+5
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Лека-Лека
Хорошо же ей занесли.
Пожилой человек. Заслуженный. Известный.
Фу, как противно.
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asusp527
Ответ Ольга Лесная
"Комиссия по этике ФФКР обсудит высказывания Плющенко." Председатель комиссии Ирина Рабер сказала.
Вот это уже по делу. Ждем-с.
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asusp527
Ответ asusp527
Вощможно, это не она так выражается а тот кто интервью берет пытается так приблизить ее к простому народу...Хорошего же он мнения о простом народе...
Возможно.
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asusp527
Ответ Lol Ko
Кто знает, Чайковская всегда так общалась или после назначения старается молодиться в силу своего понимания. Хамская манера какая-то...
Вощможно, это не она так выражается а тот кто интервью берет пытается так приблизить ее к простому народу...Хорошего же он мнения о простом народе...
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наталья Головченко
Ответ Jessi
Если бы Федченко так ответила, не обсасывали бы эту тему. Но ей нужна эта дешевая слава.
Федченко - ТОП. И внешне и внутренне)))
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Лакс
председатель комиссии по этике Ирина Рабер:

"Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да", - ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике высказывания Плющенко.
Нам надо во всем разобраться, и потом мы с (генеральным директором ФФККР, членом комиссии) Александром Ильичом Коганом примем решение. Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести многих (судей и тренеров). Поэтому в этом надо сначала разобраться".
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Спорт_в_массы
Ответ Doctor of Philosophy
В руководстве федерации новая мода - ответив на звонок журналиста, отказаться отвечать на вопросы и послать его подальше, желательно с использованием табуированных выражений:)
потому что зло должно быть наказано)
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