Глава Федерации фигурного катания Москвы: «В планах сделать турнир на призы Медведевой ежегодным. Для детей это был настоящий праздник»
Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов сообщил, что турнир на призы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой может стать ежегодным.
Турнир на призы Медведевой прошел 10-12 февраля в Москве в ледово-спортивном комплексе «Молодежка».
«Для детей это был настоящий праздник, Евгения лично участвовала в награждении, для юных спортсменов она – образец спортивного духа, стойкости и пример для подражания.
В планах сделать турнир ежегодным, а также увеличить его географию, принимая из разных городов, областей, регионов участников, которых объединит любовь к фигурному катанию и участие в соревнованиях любимой спортсменки.
Спасибо Евгении за ее личное присутствие, за общение, за ее открытость. Для детей это действительно важно», – сказал Абдурахманов.
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