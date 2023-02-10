Евгения Медведева: «Становишься спокойнее, когда понимаешь, что можешь выходить на лед без каких-то серьезных обязательств»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему стала спокойнее относиться к выступлениям на льду.

«Немножечко спокойнее становишься, когда ты понимаешь, что можешь выходить на лед без каких-то серьезных обязательств – что вот у тебя за спиной уже много побед, у тебя за спиной чемпионаты мира, Европы и все это уже было.

И уже можешь спокойненько вдохнуть и на выдохе откататься красиво, расслабленно, просто в удовольствие для себя и для зрителей. Без какого-то прессинга со стороны и себя лично: «А-а-а, чемпионат мира, страшно, а-а-а, я обязана прыгнуть флип», – рассказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?