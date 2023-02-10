Медведева посетила названный в ее честь турнир: «Впервые в жизни вешала медальки фигуристам на соревнованиях имени меня»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила соревнования, названные в ее честь.

10-12 февраля в Москве проходит юношеский турнир «На призы заслуженного мастера спорта Евгении Медведевой».

«Ну что, друзья, соревнования имени Евгении Медведевой находятся в самом разгаре. Уже провели здесь на стенде, на пьедестальчиках три награждения. Впервые в жизни вешала медальки фигуристам на соревнованиях имени меня.

Еще [осталось] несколько видов, так что вот так вот весело и задорно проходят соревнования имени Жени», – сказала фигуристка в видео телеграм-канала.