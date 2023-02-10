Медведева посетила названный в ее честь турнир: «Впервые в жизни вешала медальки фигуристам на соревнованиях имени меня»

Теги сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила соревнования, названные в ее честь.

10-12 февраля в Москве проходит юношеский турнир «На призы заслуженного мастера спорта Евгении Медведевой».

«Ну что, друзья, соревнования имени Евгении Медведевой находятся в самом разгаре. Уже провели здесь на стенде, на пьедестальчиках три награждения. Впервые в жизни вешала медальки фигуристам на соревнованиях имени меня. 

Еще [осталось] несколько видов, так что вот так вот весело и задорно проходят соревнования имени Жени», – сказала фигуристка в видео телеграм-канала.

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11 комментариев

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RS97
Ответ AlexFed
В этой стране возможно всё, если из допингистки делают героя и жертву, то и турниры никуда не денутся 🤡
Наверное ты прав.
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AlexFed
Ответ Oleandra
Ну и чем это высказывание лучше портрета Камилы в школе? на которую вчера все набросились..
Так Бабасян и Валяева два сапога пара.
0
-1
-1
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tanya_1111
Посмотрела инстаграм, всеми нелюбимой тут Родиной, она утверждает, что организовывали всё спонсоры, а с родителей деньги всё равно брали, если это правда, тогда Женя почему не проследила? Это же твоего имени соревнования.
+1
-2
-1
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Oleandra
Ну и чем это высказывание лучше портрета Камилы в школе? на которую вчера все набросились..
+1
0
+1
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AlexFed
Ответ RS97
Не думаю, что турнир бы назвали именем Медведевой, если бы у неё когда-нибудь находили допинг. Это прерогатива Валиевой)
В этой стране возможно всё, если из допингистки делают героя и жертву, то и турниры никуда не денутся 🤡
0
-1
-1
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Мурманчанин37
Все-таки молодцы, организуют турниры. Помню Бутырская, Сотникова неплохие соревнования для маленьких устраивали
+1
-2
-1
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4AIKA
Медальки?🤦🏻‍♀️
Московская дикция - она такая, видимо
+3
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Sat397
Ответ RS97
Не думаю, что турнир бы назвали именем Медведевой, если бы у неё когда-нибудь находили допинг. Это прерогатива Валиевой)
У неё за-то находили порванный ботинок, грибы, хамство по отношению к тренеру благодаря которому она всего достигла, каникулы за гос-счет в Канаду с нулевыми результатами, и особняк неизвестно на какие средства купленный.
+3
-1
+2
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RS97
Ответ Sat397
В честь Медведевой называют турниры, и награждают медалями её имени, а виновата все равно "зазнавшаяся", "бессовестная", "наглая" Камила, потому что в спортзале школы где она училась повесили в уголочке её портрет))
Не думаю, что турнир бы назвали именем Медведевой, если бы у неё когда-нибудь находили допинг. Это прерогатива Валиевой)
+3
-2
+1
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miladoc1
Пьедестальчики и медальки от самой себя, ну не прелесть ли это 🙄😂😂
+6
-4
+2
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Sat397
В честь Медведевой называют турниры, и награждают медалями её имени, а виновата все равно "зазнавшаяся", "бессовестная", "наглая" Камила, потому что в спортзале школы где она училась повесили в уголочке её портрет))
+4
-10
-6
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