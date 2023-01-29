Анастасия Мишина: «Два хороших одиночника способны показать параллельный четверной, но только ради шутки. В парном катании такое невозможно»

Чемпионка мира в парном катании высказала мнение, что исполнение параллельных четверных прыжков в парном катании невозможно.

«Два хороших одиночника способны показать параллельный четверной, но только ради шутки.

В парном катании такое невозможно, мы тренируем множество парных элементов, на прыжки остается не так много времени, это не часы, а минуты.

Тройной лутц – первое усложнение, которое мы показали. Не все сразу, мы хотим вкатывать программы, не хотим, чтобы программы развалились полностью.

Постепенно будем усложнять программы, когда придет время, добавим и четверные элементы», – сказала Мишина.