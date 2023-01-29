Анастасия Мишина: «Два хороших одиночника способны показать параллельный четверной, но только ради шутки. В парном катании такое невозможно»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Фигурное катание

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина высказала мнение, что исполнение параллельных четверных прыжков в парном катании невозможно. 

«Два хороших одиночника способны показать параллельный четверной, но только ради шутки.

В парном катании такое невозможно, мы тренируем множество парных элементов, на прыжки остается не так много времени, это не часы, а минуты. 

Тройной лутц – первое усложнение, которое мы показали. Не все сразу, мы хотим вкатывать программы, не хотим, чтобы программы развалились полностью.

Постепенно будем усложнять программы, когда придет время, добавим и четверные элементы», – сказала Мишина. 

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21 комментарий

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Skyolker
Ответ eaz1952
Параллельный четверной - Нэйтан с Сашей, только они никогда не встанут в пару.
Они по росту одинаковые почти ). Им не быть парниками.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Динар Гареев
Алена без Этери не будет прыгать 3А
Посмотрим как там что будет
0
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0
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Динар Гареев
Ответ Iuliia Timofeyeva
Алена с Куницей могли бы параллельный 3А попробовать)
Алена без Этери не будет прыгать 3А
+3
-1
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
Где-то хмыкнула одна ЭТ 😂
+4
-1
+3
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Lёna
Ответ Garik_new
Эталонный параллельный квад Саша делала с Ханю этапе в Канаде. https://www.youtube.com/watch?v=6Muk64h-sWE&list=LL&index=57&ab_channel=NotteStellata
супер
+1
0
+1
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Iuliia Timofeyeva
Алена с Куницей могли бы параллельный 3А попробовать)
+2
0
+2
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Iuliia Timofeyeva
Ответ fk_pairs
Парное самый сложный вид. Просто не устаю удивляться и восторгаться нашими смелыми парниками и их тренерами.
Самый сложный вид это танцы
0
-4
-4
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Irina29
Ответ Сырок с кокосом
Параллельные четверные войдут в парное только когда туда начнут попадать одиночники с квадами, которых списали. А это произойдёт тогда, когда начнётся эра пятерных)
Ну или как вариант в юниорах выучили четверные, лет так до 15, а потом перешли в парное. Но это очень сложно, параллельно сделать такой прыжок.
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0
0
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Roman Ivanov
нихера не понял
такой колхоз
+4
-5
-1
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Morveena Bum
ой, да ну. а то прям если бы времени хватало, Анастасия бы кааак взяла да запрыгала четверные.
+7
-4
+3
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eaz1952
Параллельный четверной - Нэйтан с Сашей, только они никогда не встанут в пару.
+4
-3
+1
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Лисенок555
Ответ Люблю Женьку
Особенно поддержки. Всегда немного страшно за партнершу. А девочки такие смелые, полностью полагаются на партнёра.
Особенно если учесть, что у всех спортсменов так или иначе есть травмы, и представьте, партнёрши то об этом знают, ну вот, с ногой у партнёра, например, неладно, а ему поднимать её. Как не боятся, доверяют
+2
0
+2
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Vladimir Arutin
Ответ MyCA
Саша вроде с Ченом прыгала, что то паралельно.
С Ченом получилось не совсем паралельно .Чен прыгнул чуть раньше .Зато с Ханю почти идеально.
+3
-1
+2
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QueenAmidala
Ответ Сырок с кокосом
Параллельные четверные войдут в парное только когда туда начнут попадать одиночники с квадами, которых списали. А это произойдёт тогда, когда начнётся эра пятерных)
Одиночники с квадами не смогут в подкрутки и поддержки )
+3
-2
+1
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Люблю Женьку
Ответ fk_pairs
Парное самый сложный вид. Просто не устаю удивляться и восторгаться нашими смелыми парниками и их тренерами.
Особенно поддержки. Всегда немного страшно за партнершу. А девочки такие смелые, полностью полагаются на партнёра.
+3
-2
+1
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Додик Аксель
По усложнение программ разумное решение. Всё в меру и постепенно. Травмы получить и так возможностей предостаточно. Удачи !
+6
-2
+4
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Garik_new
Ответ MyCA
Саша вроде с Ченом прыгала, что то паралельно.
Эталонный параллельный квад Саша делала с Ханю этапе в Канаде. https://www.youtube.com/watch?v=6Muk64h-sWE&list=LL&index=57&ab_channel=NotteStellata
+11
-1
+10
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MyCA
Ответ Нурсултан Хамзаев
Интересно почему Аня и Саша не делали параллельный лутц и флип)
Саша вроде с Ченом прыгала, что то паралельно.
+10
-2
+8
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Сырок с кокосом
Параллельные четверные войдут в парное только когда туда начнут попадать одиночники с квадами, которых списали. А это произойдёт тогда, когда начнётся эра пятерных)
+21
-2
+19
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fk_pairs
Парное самый сложный вид. Просто не устаю удивляться и восторгаться нашими смелыми парниками и их тренерами.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
Интересно почему Аня и Саша не делали параллельный лутц и флип)
0
-6
-6
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