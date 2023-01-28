Вероника Жилина: «Я уже увереннее выхожу на старты. Пока оставляем тот же набор прыжков, а что будет в следующем – пока секрет»

Фигуристка Вероника Жилина рассказала о своих целях в нынешнем сезоне.

«Мне бы хотелось выступить на Кубке Первого канала, мне очень хотелось бы посоревноваться с великими спортсменами. Я считаю великими спортсменами всю нашу взрослую сборную. Мне было бы без разницы, в какой команде выступать», – сказала Жилина.

Сейчас фигуристка готовится к первенству России в Перми.

«Хочу показать на этих соревнованиях свой максимум – прокатать чисто короткую и произвольную программу. Пока оставляем тот же набор прыжков. А что будет в следующем – пока секрет.

Я хочу справиться с волнением, показать свои программы чисто, выполнить на максимальный уровень дорожку и вращение. Я уже увереннее выхожу на старты», – сказала Жилина.