Вероника Жилина: «Я уже увереннее выхожу на старты. Пока оставляем тот же набор прыжков, а что будет в следующем – пока секрет»
Фигуристка Вероника Жилина рассказала о своих целях в нынешнем сезоне.
«Мне бы хотелось выступить на Кубке Первого канала, мне очень хотелось бы посоревноваться с великими спортсменами. Я считаю великими спортсменами всю нашу взрослую сборную. Мне было бы без разницы, в какой команде выступать», – сказала Жилина.
Сейчас фигуристка готовится к первенству России в Перми.
«Хочу показать на этих соревнованиях свой максимум – прокатать чисто короткую и произвольную программу. Пока оставляем тот же набор прыжков. А что будет в следующем – пока секрет.
Я хочу справиться с волнением, показать свои программы чисто, выполнить на максимальный уровень дорожку и вращение. Я уже увереннее выхожу на старты», – сказала Жилина.
а вообще интересная ситуация получается, когда источником новости о юниорке в фк является не какой-нибудь сэ, с24 или спортс, а ТАСС😔...