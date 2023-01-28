Вероника Жилина: «Я уже увереннее выхожу на старты. Пока оставляем тот же набор прыжков, а что будет в следующем – пока секрет»

Теги сборная России женское катание Вероника Жилина Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина рассказала о своих целях в нынешнем сезоне.

«Мне бы хотелось выступить на Кубке Первого канала, мне очень хотелось бы посоревноваться с великими спортсменами. Я считаю великими спортсменами всю нашу взрослую сборную. Мне было бы без разницы, в какой команде выступать», – сказала Жилина.

Сейчас фигуристка готовится к первенству России в Перми.

«Хочу показать на этих соревнованиях свой максимум – прокатать чисто короткую и произвольную программу. Пока оставляем тот же набор прыжков. А что будет в следующем – пока секрет.

Я хочу справиться с волнением, показать свои программы чисто, выполнить на максимальный уровень дорожку и вращение. Я уже увереннее выхожу на старты», – сказала Жилина.

10 комментариев

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Alexander X
Ответ Jessi
Как жаль Вероничку, видно, что она мечтала поучаствовать в КПК в этом году
заметьте, любитель провокационных заголовков, предпочёл утаить её желали в содержании 😔

а вообще интересная ситуация получается, когда источником новости о юниорке в фк является не какой-нибудь сэ, с24 или спортс, а ТАСС😔...
0
-1
-1
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Jessi
Ответ Alexander X
4Lz и 4F у неё есть "в арсенале", но она уже несколько лет не выходит с ними на соревнования...
В прошлом сезоне был
+2
0
+2
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Jessi
Как жаль Вероничку, видно, что она мечтала поучаствовать в КПК в этом году
+2
-2
0
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Alexander X
а мне бы хотелось увидеть на кпк Веронику😔... но...
+2
-1
+1
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Alexander X
Ответ Девочка с севера
Пятерной что ли?
4Lz и 4F у неё есть "в арсенале", но она уже несколько лет не выходит с ними на соревнования...
+3
0
+3
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Katerina Sunny
Ответ russalka
Когда первенство?
14 - 18 февраля
+1
0
+1
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Девочка с севера
Пятерной что ли?
0
-3
-3
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russalka
Когда первенство?
0
0
0
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Katerina Sunny
Вероничка, удачи и чистых прокатов на ПР.
+4
0
+4
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Оскар Муравьев
Юниорский чемпионат России что ли будет в Перми?)
0
0
0
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