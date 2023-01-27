Федор Климов: «Итальянцы, которые победили на чемпионате Европы, показали хорошее катание. Но для меня по прокатам Павлова и Святченко – чемпионы»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Эспоо.

Климов является тренером Марии Павловой и Алексея Святченко, которые выступают за Венгрию. На турнире они заняли пятое место.

«Хочу поздравить Марию и Алексея, свою работу они сделали почти на 100%, я ими доволен. Оценки, считаю, не те, которые они заслужили, и в короткой, и в произвольной программе.

Итальянцы, которые победили, показали хорошее катание. Но для меня по прокатам Мария и Алексей – чемпионы. Как минимум они должны быть на пьедестале.

В пару они встали в феврале-марте прошлого года. Можно сказать, что прогресс быстрый, но для фигуристов, которые катались в парах на высоком уровне и имеют хорошую школу, прошел не такой уж и маленький промежуток времени.

Пока нужно оттачивать и исполнять чисто тот технический набор, который у них есть. Сами видите, уровень такой, что пары с двойными прыжками занимают вторые и третьи места на чемпионате Европы.

Так что, если ребята будут качественно делать набор без ультра-си, уже смогут претендовать на высокие места», – сказал Климов.