Федор Климов: «Итальянцы, которые победили на чемпионате Европы, показали хорошее катание. Но для меня по прокатам Павлова и Святченко – чемпионы»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Венгрии пары Федор Климов Алексей Святченко Р-Спорт Мария Павлова Фигурное катание

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Федор Климов прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Эспоо. 

Климов является тренером Марии Павловой и Алексея Святченко, которые выступают за Венгрию. На турнире они заняли пятое место. 

«Хочу поздравить Марию и Алексея, свою работу они сделали почти на 100%, я ими доволен. Оценки, считаю, не те, которые они заслужили, и в короткой, и в произвольной программе.

Итальянцы, которые победили, показали хорошее катание. Но для меня по прокатам Мария и Алексей – чемпионы. Как минимум они должны быть на пьедестале.

В пару они встали в феврале-марте прошлого года. Можно сказать, что прогресс быстрый, но для фигуристов, которые катались в парах на высоком уровне и имеют хорошую школу, прошел не такой уж и маленький промежуток времени.

Пока нужно оттачивать и исполнять чисто тот технический набор, который у них есть. Сами видите, уровень такой, что пары с двойными прыжками занимают вторые и третьи места на чемпионате Европы.

Так что, если ребята будут качественно делать набор без ультра-си, уже смогут претендовать на высокие места», – сказал Климов.

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10 комментариев

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Svetmel
Ответ Ad notam
Павлова и Святченко откатали чище всех и с более сложным набором прыжков, но в конце ПП подустали и поддержки были несколько натужные, что дало судьям понизить компоненты. IMHO
А немцы подустали с самого начала и до конца. Но им никто ничего не понизил. Их не должно было быть на пьедестале. Маша и Лёша на бронзу-то, как минимум, накатали
+4
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Ad notam
Павлова и Святченко откатали чище всех и с более сложным набором прыжков, но в конце ПП подустали и поддержки были несколько натужные, что дало судьям понизить компоненты. IMHO
+1
-1
0
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Aporte14
По мне, Фёдор выдаёт желаемое за действительное. Технически его пара хороша, но работы ещё непочатый край.
+3
-2
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Nowhere_Girl
Печально, вроде не танцы на льду (хотя там топы обычно более-менее очевидны), почему такая непробиваемая очередь
+3
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Наталья Грабовская
Уж как хотели сделать систему судейства максимально объективной, вводя новый формат, но всё-таки оставили лазейку - "компоненты" и активно ей пользуются. Разница в баллах по компонентам между ЧЕ итальянцами и венграми на 4-м месте, если не ошибаюсь, более 10 - как такое возможно - вот не заметно такого перевеса, как ни крути, зато технический перевес пары М. Павловой и А. Святченко, к тому же с их чистым прокатом, виден невооружённым глазом даже дилетанту.
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Дудабот Уно
Итальянцы из домашней Олимпиады постараются выжать всё, они весь этот цикл будут агрессивно проталкивать своих в топы. Прекрасных синьорин только не хватает)
+4
-1
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Додик Аксель
Маша с Алексеем показали лучший прокат ПП, но грибные судьи есть не только на наших соревнования, но и на международных ГС, к сожалению.
+10
-2
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N-fox
Павдову и Святченко обокрали с компонентами, очередь, прямо как в танцах..... Зато призеры услаждали наш взор одинарными акселями.
+18
-1
+17
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Ольга Богданова
Мария и Алексей выступили великолепно, их ПП понравилась больше всех! Соглашусь, что оценки скупые. Паре нужен международный рейтинг, и все придет. Участвуйте в соревнованиях, вы достойны высших наград на европейском уровне!
+22
0
+22
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Товарищ Майор.
Пара с каскадом 3-1-1 победила пару с каскадом 3-2-2
+12
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