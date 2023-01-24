Медведева о переходе Косторной в пары: «Если у Алены есть энтузиазм продолжать развиваться в фигурном катании – почему нет? Тем более, если получается»

Двукратная чемпионка мира поделилась мнением о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

– Как тебе переход Алены Косторной в парное катание? Удивилась?

– Нет, не удивилась. Особенно когда увидела ее тройной выброс. Сразу стало ясно, что она будет пытаться в парах.

Какой уже сезон мы не видим ее на крупных даже российских соревнованиях, поэтому если у нее есть энтузиазм продолжать развиваться в фигурном катании, пусть и в другом виде, почему нет? Тем, более, если получается, – сказала Медведева.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?