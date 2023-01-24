Медведева о переходе Косторной в пары: «Если у Алены есть энтузиазм продолжать развиваться в фигурном катании – почему нет? Тем более, если получается»

Теги пары женское катание Евгения Медведева Алена Косторная Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась мнением о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

– Как тебе переход Алены Косторной в парное катание? Удивилась?

– Нет, не удивилась. Особенно когда увидела ее тройной выброс. Сразу стало ясно, что она будет пытаться в парах.

Какой уже сезон мы не видим ее на крупных даже российских соревнованиях, поэтому если у нее есть энтузиазм продолжать развиваться в фигурном катании, пусть и в другом виде, почему нет? Тем, более, если получается, – сказала Медведева.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

8 комментариев

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Irina037
А что делать?
В одиночном она не потянет быть в 6ке,в парах карьера дольше,пусть пробует
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LoRa
Вот увидеть Алёну в парном очень хочется! И пусть всё получится!😊
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Sibirachok
Опять Евгения грибочков накушалась...))) Её мнение бесценно.
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Lennuci
Осокина уж сколько лет как ушла в парное, но до сих пор она отдельно, партнер отдельно на поле боя. Одиночницу из нее не выбили. Посмотрим, что из Аленки выйдет.
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Этери горячая
Алена прекрасно выглядит в бикини. Это главное.
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Denkaaaa
удачи Косторке,ей действительно нравится парное катание, видно прям что когда стала им заниматься забросила одиночное совсем.
ждем ее в парах!
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Nataly1991
Не помню, чтобы раньше Медведева комментировала поступки других фигуристов.
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Nataly1991
Медведеву взяли в пул местных Икспертов?
+8
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