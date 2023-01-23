Железняков о Кубке Первого канала: «Это хорошая поддержка для наших спортсменов, но не сравнится с чемпионатом мира»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Алексей Железняков Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Это хорошая поддержка для наших спортсменов, чтобы вызвать какой-то позитив, немного разбавить, так сказать, накаленную атмосферу, но это, конечно, не сравнится с чемпионатом мира. Чемпионат мира – это встреча лучших спортсменов мира. Как может Кубок, который больше приравнен к шоу нежели к соревнованиям, сравниться с чемпионатом мира.

Вы знаете, я думаю, что многие из зарубежных чиновников, которые приближены к фигурному катанию, смотрят этот турнир. Но вообще, хотелось бы, конечно, чтобы они это видели и немножечко задумались над тем, что они творят. Политика и спорт смешаны в одно целое, поэтому ничего хорошего не будет, пока это не закончится», – сказал Железняков.

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27 комментариев

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Fellina
Ответ Iomov
Медали на хлеб не намажешь. А призовые очень даже можно! У меня их целое ведро, а денег мало
Ну спортсменам нужны и медали и призовые. Оставшись в этом году без медалей, у российских спортсменов теряются по 3 квоты во всех видах как минимум на следующий год.
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Адриана
Ответ Kon Shem
вы вообще читали коммент или увидели фамилию Рудковская и начали негативить попусту? настоятельно рекомендую читать полностью, а не между строк.
Читала. "Сделайте чемпионаты интереснее", то есть элементы ШОУ "великих " продюсеров сделают соревнования интересными ? Чемпионаты интересны только спортсменами, и Вы правы, в России лучшие фигуристы мира, но ЧЕ и ЧМ никогда по рангу не сравнится ни с каким КПК, и все спортсмены ждут и живут надеждой, что их пустят на международные старты ,только, к сожалению, от них это не зависит. А всякие "рудковские и ко. " лучше б не лезли в спорт.
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Kon Shem
Ответ Адриана
Ну да, уберите спорт и давайте Рудковскую, какую-то хрень написали, все,что Вы описали было на ШОУ Рудковской, но причём тут ЧМ? Что за глупость.
вы вообще читали коммент или увидели фамилию Рудковская и начали негативить попусту? настоятельно рекомендую читать полностью, а не между строк.
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Мар-ина
Было бы неплохо, если КПК с вполне серьёзными соревнованиями спортсменов перестали называть шоу. Тем более что сейчас лишние соревнования нашим спортсменам не помешают. Шоу это когда катание спортсменов не оценивается в баллах.
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Lapo Elkann
Железняков прав. Межд. старты ничего не заменит.
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Valia Kosh
Я не согласна с Алексеем.Конкуренция на кубке первого канала огромная,участники выполняют сложнейшие элементы ультра-си,которые даются немногим зарубежным спортсменам.Но честно говоря,это больше на шоу похоже,нежели на соревнование,поэтому сравнение с ЧМ некорректно.
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Anna Stefan
Ответ Nastya163
Такие соревнования были бы супер интересны, если в конце сезона после ЧМ соревновались, например, команды России, Европы, Азии. Это был бы топчик. Мечты, мечты...
Равноценно было бы команды России и мира. У нас девочки и пары, у них мальчики и танцы. В Европе и Азии или Америке по отдельности достойной команды не наберётся))
Хотелось бы, чтобы после бана так и сделали - приглашали сильнейших к нам, а на их водокачки посылали или кого придётся, или вовсе не ездить.
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Iomov
Ответ Fellina
Пусть рвет и дальше - правда без медалей 🙄😂😂
Медали на хлеб не намажешь. А призовые очень даже можно! У меня их целое ведро, а денег мало
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Адриана
Ответ Kon Shem
По-моему, лучшие спортсмены мира выступили вчера. Хватит уже мечтать о том, чего нет. Фигурка в мире скатывается, ну кроме мужчин. Но зато МО в РФ, наоборот, развивается в лучшую сторону. Вот Лутфуллин уже 4 четвертных вставляет. Я думаю, дальше больше...А что в мире среди спортивных пар и женского одиночного? Даже юниорки в России лучше. Столько фигуристов сильных, а они все смотрят куда-то по сторонам. Просто сделайте реально интересные чемпионаты. Сделайте офигенные кубки и медали, чтобы престижно было их выигрывать, а не с алика. В перерывах пусть артисты выступают какие-то. Вообще в плане чего-то такого может Рудсковская работать.
Ну да, уберите спорт и давайте Рудковскую, какую-то хрень написали, все,что Вы описали было на ШОУ Рудковской, но причём тут ЧМ? Что за глупость.
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Адриана
Так это закончится, когда Россия закончит то, что начала.
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Nastya163
Такие соревнования были бы супер интересны, если в конце сезона после ЧМ соревновались, например, команды России, Европы, Азии. Это был бы топчик. Мечты, мечты...
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Тайга86
Это даже с ЧЕ не сравнится) Да и этапы международного ГП бы не помешали. Наши конечно расстарались с организацией, но это неинтересно от слова совсем...Интересны лишь встречи пусть и в таком формате с любимыми фигуристами...А так тоска и безысходность по факту...
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Fellina
Ответ Iomov
Даже третий номер из этого «балагана», порвет в одну калитку весь твой чм.
Пусть рвет и дальше - правда без медалей 🙄😂😂
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B.Jones
Какой тебе ЧМ, Железьняо? Ешьте с рук абьюзеры.😁
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Мария С
Ответ Anna Stefan
Вроде хорошо всё написали, но потом зачем-то Рудковскую приплели🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
В точку!
+1
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Anna Stefan
Ответ Kon Shem
По-моему, лучшие спортсмены мира выступили вчера. Хватит уже мечтать о том, чего нет. Фигурка в мире скатывается, ну кроме мужчин. Но зато МО в РФ, наоборот, развивается в лучшую сторону. Вот Лутфуллин уже 4 четвертных вставляет. Я думаю, дальше больше...А что в мире среди спортивных пар и женского одиночного? Даже юниорки в России лучше. Столько фигуристов сильных, а они все смотрят куда-то по сторонам. Просто сделайте реально интересные чемпионаты. Сделайте офигенные кубки и медали, чтобы престижно было их выигрывать, а не с алика. В перерывах пусть артисты выступают какие-то. Вообще в плане чего-то такого может Рудсковская работать.
Вроде хорошо всё написали, но потом зачем-то Рудковскую приплели🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+7
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+6
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Генаха Орлов
Кубок первого канала вполне резонно сравнивать с Ледниковым периодом, Большими гонками, шоу Голос, или даже Евровидением, но никак не с Чемпионатом мира по Фигурному катанию. Это тупо просто. Параллельные всленные
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Amneris
Если честно, то это полный отстой. Ещё в первый год смотреть было интересно, сохранялась интрига (хотя да, после «попадания» Ани и Камилы в одну команду интриги уже не было, ну да ладно). Сейчас же это совершенно никакой турнир с абсурдной системой оценивания, постоянными ляпами made by судья и ко, и «невероятного» лидерства «Красной машины» под покровительством Роттенберга.
Ну камон, не превращайтесь в «Мисс-Россию» с папиками, косоязычными миссками и глупым бахвальством. Умеете же проводить нормальные ивенты - напрягитесь хоть.
+13
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+5
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Viks
Как может Кубок, который больше приравнен к шоу нежели к соревнованиям, сравниться с чемпионатом мира." --- Может. Как мышь со слоном. Перевесить не может, но сравниться-то может!
+5
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+2
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Lena_SP
Если и сравнивать, то только с Олимпийскими играми, чего уж мелочиться!
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La Gushka
Надеюсь, никто из победителей ЧМ не будет показывать России средний палец или голый зад...
+2
-1
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Kon Shem
Лутфуллин говорил, к примеру, что ему интересны соревнования по прыжкам. Я согласна, как зрителю, и мне было интересно. Доработайте этот чемпионат. Вообще в этом году интереснее было наблюдать за соревнованиями в России, а не за международными.
+11
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Kon Shem
Ну и танцы нужно продвигать. Пара с Ангелоповым очень достойная. Если честно судить, то и среди пар есть хорошие ребята, а больше турниров даст толчок развития и в этом виде фигурного катания.
+2
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Iomov
Ответ Fellina
Какие чиновники и зачем им этот балаган смотреть?!
Даже третий номер из этого «балагана», порвет в одну калитку весь твой чм.
+6
-6
0
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Kon Shem
По-моему, лучшие спортсмены мира выступили вчера. Хватит уже мечтать о том, чего нет. Фигурка в мире скатывается, ну кроме мужчин. Но зато МО в РФ, наоборот, развивается в лучшую сторону. Вот Лутфуллин уже 4 четвертных вставляет. Я думаю, дальше больше...А что в мире среди спортивных пар и женского одиночного? Даже юниорки в России лучше. Столько фигуристов сильных, а они все смотрят куда-то по сторонам. Просто сделайте реально интересные чемпионаты. Сделайте офигенные кубки и медали, чтобы престижно было их выигрывать, а не с алика. В перерывах пусть артисты выступают какие-то. Вообще в плане чего-то такого может Рудсковская работать.
+1
-7
-6
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