Железняков о Кубке Первого канала: «Это хорошая поддержка для наших спортсменов, но не сравнится с чемпионатом мира»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о Кубке Первого канала по фигурному катанию.
«Это хорошая поддержка для наших спортсменов, чтобы вызвать какой-то позитив, немного разбавить, так сказать, накаленную атмосферу, но это, конечно, не сравнится с чемпионатом мира. Чемпионат мира – это встреча лучших спортсменов мира. Как может Кубок, который больше приравнен к шоу нежели к соревнованиям, сравниться с чемпионатом мира.
Вы знаете, я думаю, что многие из зарубежных чиновников, которые приближены к фигурному катанию, смотрят этот турнир. Но вообще, хотелось бы, конечно, чтобы они это видели и немножечко задумались над тем, что они творят. Политика и спорт смешаны в одно целое, поэтому ничего хорошего не будет, пока это не закончится», – сказал Железняков.
Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой
Фигурный Кубок Первого канала – соревнования или шоу? Кажется, не разобрались даже капитаны – Загитова и Валиева
Хотелось бы, чтобы после бана так и сделали - приглашали сильнейших к нам, а на их водокачки посылали или кого придётся, или вовсе не ездить.
Ну камон, не превращайтесь в «Мисс-Россию» с папиками, косоязычными миссками и глупым бахвальством. Умеете же проводить нормальные ивенты - напрягитесь хоть.