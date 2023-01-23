Железняков о Кубке Первого канала: «Это хорошая поддержка для наших спортсменов, но не сравнится с чемпионатом мира»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Это хорошая поддержка для наших спортсменов, чтобы вызвать какой-то позитив, немного разбавить, так сказать, накаленную атмосферу, но это, конечно, не сравнится с чемпионатом мира. Чемпионат мира – это встреча лучших спортсменов мира. Как может Кубок, который больше приравнен к шоу нежели к соревнованиям, сравниться с чемпионатом мира.

Вы знаете, я думаю, что многие из зарубежных чиновников, которые приближены к фигурному катанию, смотрят этот турнир. Но вообще, хотелось бы, конечно, чтобы они это видели и немножечко задумались над тем, что они творят. Политика и спорт смешаны в одно целое, поэтому ничего хорошего не будет, пока это не закончится», – сказал Железняков.

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