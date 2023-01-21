Тренер Алла Пятова: «То, что Константинова объявила сейчас о завершении карьеры, выглядит смешно. Про нее все забыли»

Теги сборная России Алла Пятова женское катание Станислава Константинова Александр Волков Фигурное катание

Тренер Алла Пятова прокомментировала решение фигуристки Станиславы Константиновой завершить карьеру.

– Трудно что-то сказать про Стасю. Я уже забыла, когда она последний раз выступала на льду. Поэтому то, что она объявила сейчас о завершении карьеры, выглядит смешно. Года два с лишним я ее нигде не видела. Про нее все забыли.

– Она могла себе лучше реализовать в фигурном катании?

– Знаете, есть период, когда девочки начинают «ползти». Так вот он очень сложный. Надо стиснуть зубы и терпеть. Она переехала в Москву, стала заниматься у хорошего тренера Александра Волкова, были хорошие результаты.

Но потом как-то раз – и все ушло. Один неудачный старт, и Стася решила свою карьеру в любителях завершить. Не знаю, откуда вы ее «откопали».

– Не хватило больше мотивации, чем таланта?

– Она неплохая девочка, яркая, смотрелась хорошо. Делала прыжки на уровне. Но сейчас, конечно, не могла бы ни с кем конкурировать, даже если бы решила продолжать, – сказала Пятова.

Станислава Константинова завершила спортивную карьеру

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11 комментариев

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девочкитакиедевочки
Ответ Маргарита В Сафронова
Я не забыла Стасю. Очень красивая и яркая фигуристка. Она прекрасно будет кататься в шоу.
девочки с усами красивые и яркие?. Странная красота : девочка с усами
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девочкитакиедевочки
Ответ Андрей Николаев
Если у Аллы Пятовой плохо с памятью,то это ее проблемы,уверен ,что любители фк прекрасно помнят Константинову.
конечно помним как корчилась . изображая как ей тяжело, как она страдает да и жаловалась то на шнурки то на ботинки. Отмучилась наконец то.
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nata62
Стася самая красивая и эффектная фигуристка. Забыть ее невозможно, хотя и не было громких побед.
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Андрей Николаев
Если у Аллы Пятовой плохо с памятью,то это ее проблемы,уверен ,что любители фк прекрасно помнят Константинову.
+1
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Аврора Крейсер
Корректность? Не, не слышали🤦
+2
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shickana
Как можно забыть Стасю? Иногда лучше жевать...
+2
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Додик Аксель
Алла Яковлевна могла бы и корректно высказаться в данном случае. Имея такой большой тренерский стаж ( 40 лет ) и высшую категорию. Всё-таки с детьми занимаетесь и надо быть не просто тренером, но и педагогом, наставником.
+1
0
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Маргарита В Сафронова
Я не забыла Стасю. Очень красивая и яркая фигуристка. Она прекрасно будет кататься в шоу.
+6
0
+6
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Сережа-молодец!
Зная историю Сотсковой, объявлять о завершении карьеры - очень важно.
+2
-2
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AnnaZ
Не знаю, откуда тренера Аллу Пятову «откопали», а Стася и заметная и запоминающаяся фигуристка.
+13
-1
+12
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Diana Lyagaeva
Кто эта злющая женщина 😮
+6
-2
+4
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