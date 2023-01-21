Тренер Алла Пятова: «То, что Константинова объявила сейчас о завершении карьеры, выглядит смешно. Про нее все забыли»

Тренер Алла Пятова прокомментировала решение фигуристки Станиславы Константиновой завершить карьеру.

– Трудно что-то сказать про Стасю. Я уже забыла, когда она последний раз выступала на льду. Поэтому то, что она объявила сейчас о завершении карьеры, выглядит смешно. Года два с лишним я ее нигде не видела. Про нее все забыли.

– Она могла себе лучше реализовать в фигурном катании?

– Знаете, есть период, когда девочки начинают «ползти». Так вот он очень сложный. Надо стиснуть зубы и терпеть. Она переехала в Москву, стала заниматься у хорошего тренера Александра Волкова, были хорошие результаты.

Но потом как-то раз – и все ушло. Один неудачный старт, и Стася решила свою карьеру в любителях завершить. Не знаю, откуда вы ее «откопали».

– Не хватило больше мотивации, чем таланта?

– Она неплохая девочка, яркая, смотрелась хорошо. Делала прыжки на уровне. Но сейчас, конечно, не могла бы ни с кем конкурировать, даже если бы решила продолжать, – сказала Пятова.

Станислава Константинова завершила спортивную карьеру