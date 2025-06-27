Галлямов показал, как делает одинарные прыжки: «На второй юношеский тянет?»
Александр Галлямов показал тренировку на льду после травмы ноги.
Фигурист получил травму на турнире, который прошел в начале марта на Байкале. В начале июня он возобновил тренировки на льду.
«На второй юношеский тянет?» – написал Галлямов под видео, на котором выполняет одинарные прыжки.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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