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Галлямов показал, как делает одинарные прыжки: «На второй юношеский тянет?»

Александр Галлямов показал тренировку на льду после травмы ноги.

Фигурист получил травму на турнире, который прошел в начале марта на Байкале. В начале июня он возобновил тренировки на льду.

«На второй юношеский тянет?» – написал Галлямов под видео, на котором выполняет одинарные прыжки.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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