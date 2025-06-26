Короткая Мемолы поставлена под музыку Пуччини, произвольная – под Римского-Корсакова

Итальянский фигурист Николай Мемола объявил программы на олимпийский сезон.

«Программы готовы!

Короткая: «Тоска» Джакомо Пуччини (ария E lucevan le stelle в исполнении Лучано Паваротти).

Произвольная: «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова.

Спасибо Барбаре Фузар-Поли за потрясающую работу, которую она проделала в этих постановках. Всегда большая честь работать с такой легендой», – написал серебряный призер чемпионата Европы-2025.