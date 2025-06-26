Короткая Мемолы поставлена под музыку Пуччини, произвольная – под Римского-Корсакова
Итальянский фигурист Николай Мемола объявил программы на олимпийский сезон.
«Программы готовы!
Короткая: «Тоска» Джакомо Пуччини (ария E lucevan le stelle в исполнении Лучано Паваротти).
Произвольная: «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова.
Спасибо Барбаре Фузар-Поли за потрясающую работу, которую она проделала в этих постановках. Всегда большая честь работать с такой легендой», – написал серебряный призер чемпионата Европы-2025.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Николая Мемолы
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