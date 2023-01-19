Базылюк исполнила три квада в произвольной на первенстве Москвы, Калугина – два, Костылева и Лукашова – по одному

Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на первенстве Москвы среди спортсменок 11-12 лет.

Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной аксель, четверной сальхов, а также четверной тулуп. Она одержала победу на соревнованиях.

Арина Калугина исполнила каскад четверной тулуп – двойной аксель и сольный четверной тулуп.

Алена Принева упала с четверного лутца.

Валерия Лукашова и Елена Костылева прыгнули четверной сальхов.

Первенство Москвы. Базылюк одержала победу, Лукашова – 2-я, Костылева – 3-я, Принева – 4-я