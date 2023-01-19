Базылюк исполнила три квада в произвольной на первенстве Москвы, Калугина – два, Костылева и Лукашова – по одному

Теги сборная России женское катание первенство Москвы Елена Костылева Алена Принева Валерия Лукашова Маргарита Базылюк Арина Калугина Фигурное катание

Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на первенстве Москвы среди спортсменок 11-12 лет.

Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной аксель, четверной сальхов, а также четверной тулуп. Она одержала победу на соревнованиях.

Арина Калугина исполнила каскад четверной тулуп – двойной аксель и сольный четверной тулуп.

Алена Принева упала с четверного лутца.

Валерия Лукашова и Елена Костылева прыгнули четверной сальхов.

Первенство Москвы. Базылюк одержала победу, Лукашова – 2-я, Костылева – 3-я, Принева – 4-я

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40 комментариев

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olvl
Девочки просто невероятные, и такая борьба, что дух захватило. Надеюсь, у всех будет всё отлично в дальнейшем. Поздравляю Риту с победой, Валерию с серебром, Лену с бронзой. Огромные молодцы все трое.
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Mary Ion
Ответ AllaS
Ну теперь выход во взрослые поздний. И пока квадов после 18 ти не видим от первой волны квадисток. Возможно ли их восстановить после роста тела и изменения центра тяжести и тройные -то сложно восстановить говорят тренеры. Так что если не будут соревноваться АЩ и АТ, то этого и не узнаем. Будем ждать еще три года новую волну квадисток.А их единицы. Похоже, что будем квады видеть у юных до 17 лет.
Лиза показывает, что триксель можно восстановить. В принципе, Камилла показывает, что ранний тулуп можно восстановить. Трусова даже в новом теле прыгает луц. По-моему, очевидно, что самый стабильный прыжок в «детском» теле и остаётся. Точнее не остаётся - возвращается после упорной работы
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ezhik38
Вот это были чистые три квада...)
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Леди Брэкнелл
Ответ Беглый*
А где их "звёзды"? За это время пора бы кого-нибудь вырастить. Но увы, все "чужеродные" и никакого перспективного молодняка
Со скольки лет спортсмены считаются не чужеродными?
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Леди Брэкнелл
Ответ Валерий Петров
Организмы и на тройных изнашиваются
Хотите сказать, что один фиг - что квады, что тройные? Не думаю, хотя не врач.
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Беглый*
Ответ Anneta28
Какая там поросль, кроме йогурта?
А где их "звёзды"? За это время пора бы кого-нибудь вырастить. Но увы, все "чужеродные" и никакого перспективного молодняка
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Леди Брэкнелл
Спросила в другом топе, никто не знает? Сарымсакова москвичка? Она где отбирается?
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Валерий Петров
Ответ Леди Брэкнелл
Перестанут, но не сразу. Лет через 5. Если допустят до международки, то нет смысла изнашивать организм к 17-18 годам, прыгая квады в 11-12 лет. Начнут учить позже.
Организмы и на тройных изнашиваются
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Anneta28
Ответ Беглый*
Представляю, как Рудковские потирают ручонки, глядя на Базылюк, да и вообще на всю молодую поросль Хрусталя
Какая там поросль, кроме йогурта?
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Валерий Петров
Ответ nadenki
Так ведь не одна Рита прыгнула.Не одна она и гонится,не одна и продержится,или нет..Или для остальных полезно?
Остальные в других ТШ, их не касается, ясное дело.))
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Оле-Лукойе
Вот обзор бы КП и ПП девочек на главной странице, это действительно интересно.
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Анна Лисина
А Костылева у кого сейчас тренируется?
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Оле-Лукойе
Ответ nadenki
Так ведь не одна Рита прыгнула.Не одна она и гонится,не одна и продержится,или нет..Или для остальных полезно?
Остальные не у того тренера, про них писать неинтересно)
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Sivl
Здесь должна быть шутка про йогурт.
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Светлана Менова
Ответ unknownman
Все-таки квады в 11 лет как-то рановато, как они собираются до 17 лет в спорте дожить? Или не собираются?
Когда-то и тройные в 11 лет не прыгали.
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Светлана Менова
У Костылевой галка на кваде поэтому её квад не считается. Как и упаденнный квад Приневой.
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Спорт_в_массы
все три медалистки просто чудо как хороши
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Леди Брэкнелл
Ответ alexnew
Нет. Перестать могут только в одном случае - резкое падение конкуренции, что, например, может произойти при многократном уменьшении потока новых фигуристок. Если это произойдет, то действительно спустя несколько лет, когда проваленное поколение начнет сменять более старших, может произойти провал в сложности, но повышение возраста тут как бы вообще не причем. :)
Да. Увидите.
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unknownman
Все-таки квады в 11 лет как-то рановато, как они собираются до 17 лет в спорте дожить? Или не собираются?
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Sonyas
Ответ AllaS
Ну теперь выход во взрослые поздний. И пока квадов после 18 ти не видим от первой волны квадисток. Возможно ли их восстановить после роста тела и изменения центра тяжести и тройные -то сложно восстановить говорят тренеры. Так что если не будут соревноваться АЩ и АТ, то этого и не узнаем. Будем ждать еще три года новую волну квадисток.А их единицы. Похоже, что будем квады видеть у юных до 17 лет.
Ни Ане, ни Саше в 18 никому и ничего доказывать уже не надо. А новые правила как раз диктуют этому поколению выйти на пик формы не в 15, а в 18. Вот и посмотрим!
У каждого поколения своя сложность!
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Ольга Ольгина
Здорово. Маргаритке респект. Программа интересная и откатала ее чистейшим образом. Просто молодец.
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Беглый*
Представляю, как Рудковские потирают ручонки, глядя на Базылюк, да и вообще на всю молодую поросль Хрусталя
+9
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Бу!
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AllaS
Ну теперь выход во взрослые поздний. И пока квадов после 18 ти не видим от первой волны квадисток. Возможно ли их восстановить после роста тела и изменения центра тяжести и тройные -то сложно восстановить говорят тренеры. Так что если не будут соревноваться АЩ и АТ, то этого и не узнаем. Будем ждать еще три года новую волну квадисток.А их единицы.
Похоже, что будем квады видеть у юных до 17 лет.
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Oleandra
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
О чем вы?!
это мне в начале сезона да сейчас ещё говорят хейтеры Хрустального)
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