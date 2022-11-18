Маргарита Базылюк победила на Мемориале Волкова, прыгнув три квада
Фигуристка Маргарита Базылюк выиграла Мемориал Сергея Волкова. В произвольной программе она исполнила три четверных прыжка – четверной тулуп в комбинации с двойным акселем, четверной сальхов и сольный четверной тулуп.
Мемориал Сергея Волкова
Москва, Россия
Итоговое положение
Девoчки, старшая группа
1. Маргарита Базылюк – 216,41
2. Валерия Лукашова – 192,43
3. Елизавета Андреева – 190,72
4. Алена Принева – 185,68
5. Диана Мильто – 182,42
6. Елена Костылева – 182,40
7. Ангелина Грачева – 180,89
8. Лидия Плескачева – 178,96
9. Алена Жилина – 176,74
10. Варвара Кравчина – 176,17
Девoчки, младшая группа
1. Валерия Литвинчева – 173,97
2. София Сарновская – 172,50
3. Марина Сарычева – 169,22
Мальчики, старшая группа
1. Герман Ленков – 188,57
2. Ярослав Хрулев – 181,76
3. Илья Малышев – 180,19
Мальчики, младшая группа
1. Артем Федотов – 160,82
2. Кирилл Жураховский – 151,36
3. Добромир Воронов – 150,27
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