Маргарита Базылюк победила на Мемориале Волкова, прыгнув три квада

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Фигуристка Маргарита Базылюк выиграла Мемориал Сергея Волкова. В произвольной программе она исполнила три четверных прыжка – четверной тулуп в комбинации с двойным акселем, четверной сальхов и сольный четверной тулуп.

Мемориал Сергея Волкова

Москва, Россия

Итоговое положение

Девoчки, старшая группа

1. Маргарита Базылюк – 216,41

2. Валерия Лукашова – 192,43

3. Елизавета Андреева – 190,72

4. Алена Принева – 185,68

5. Диана Мильто – 182,42

6. Елена Костылева – 182,40

7. Ангелина Грачева – 180,89

8. Лидия Плескачева – 178,96

9. Алена Жилина – 176,74

10. Варвара Кравчина – 176,17

Девoчки, младшая группа

1. Валерия Литвинчева – 173,97

2. София Сарновская – 172,50

3. Марина Сарычева – 169,22

Мальчики, старшая группа

1. Герман Ленков – 188,57

2. Ярослав Хрулев – 181,76

3. Илья Малышев – 180,19

Мальчики, младшая группа

1. Артем Федотов – 160,82

2. Кирилл Жураховский – 151,36

3. Добромир Воронов – 150,27

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