Мишин о победах Туктамышевой и Семененко: «Наряду с художественным видением мира и высокой техничностью, они решили главную задачу — задачу стабильности»

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о победах Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко на этапах Гран-при России по фигурному катанию. 

«Я рад, что наши ребята, наряду с художественным видением мира и показанной высокой техничностью, решили главную задачу — задачу стабильности.

Спортсмен, выступающий неровно и неуверенно, не может быть претендентом на серьезное спортивное будущее», — заявил Мишин.

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