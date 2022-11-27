Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о победах и на этапах Гран-при России по фигурному катанию.

«Я рад, что наши ребята, наряду с художественным видением мира и показанной высокой техничностью, решили главную задачу — задачу стабильности.

Спортсмен, выступающий неровно и неуверенно, не может быть претендентом на серьезное спортивное будущее», — заявил Мишин.