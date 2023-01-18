Железняков о словах про Трусову, «сбежавшую с ЧР»: «Я перегнул палку из-за прошлых обид. Я не должен был так говорить»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что не должен был обижать Александру Трусову своими словами о пропуске фигуристкой чемпионата России в Красноярске.

Трусова снялась с турнира из-за высокой температуры и недомогания. Железняков заявил, что Александра «испугалась конкуренции» и «сбежала с ЧР».

«Многие знают меня как эмоционального человека. Я перегнул палку из-за прошлых обид, я не знал, в какой форме находится Александра, это было мое предположение, а не команды. Считаю, что я не должен был так говорить и обижать девочку», – сказал Железняков.

Алексей Железняков: «Трусова сбежала с ЧР. Какая температура? Я вас умоляю. Александра испугалась конкуренции»

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60 комментариев

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*** Monik ***
Ответ Gemma157
Похоже папа Трусовой поговорил с ним 😆 Перед Косторной пусть тоже извинится
Уж кем кем, но трусом Железняков никогда не был. И уж точно не бывшего самбиста испугался
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Vladimir Arutin
У него сейчас обида на Горбачеву, которая прекратила с ним сотрудничество .
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tanya_1111
Человек который на ОИ идёт на риск в виде трикселя в КП и на пять квадов в ПП, вряд ли испугавшись будет сниматься с ЧР, не похоже это на Сашу.
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Алсу М
Ответ Этери горячая
Глеб должен сначала отрезать крайнюю плоть, чтобы кататься за Израиль.
Отец 100% еврей. Возможно, и мать.
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*** Monik ***
Ответ 4x Qqqq
Ахахахахах Чойта он? Тутберидзе не одобрила или отец Саши намекнул, что язык распускать чревато?
Уж отца трусовой он никогда не боялся
А раз говорит о команде, значит действительно Этери с ним поговорила
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4x Qqqq
Ответ Любитель_ФК
Железняков скажет, потом извиняется, может лучше не высказываться вообще, не придется извиняться. Любые извинения не украшают человека, значит не то сказал, кого-то обидел. Молчание золото.
Вообще, высказаться в сердцах, а потом искренне извиниться - это нормально, если такое не постоянно происходит. Люди не роботы и все ошибаются, абсолютно правых всегда и во всём не существует. Так что как раз извинения человека украшают.
Безотносительно Железнякова, конкретно в эти извинения не верится от слова совсем.
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Amok_
Ответ Tanzoli*
Да ничего нигде не сдохло. Железяка романтик и идеалист, но он совершенно не подлец. Он вспыхивает, но умеет признавать ошибки. И вообще хороший дядька, искренний, просто говорит частенько не разобравшись в ситуации. Вот если Плющ где-то публично извинится, вот тут я удивлюсь.
Хороший искренний дядька поливал субстанциями бывших учениц а извинения приносит первый раз. Как вообще язык поворачивается называть хорошим, тех кто на подростков набрасывает, не стесняясь в выражениях?
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Vladimir Arutin
Ответ Этери горячая
Он сказал то, что мы все думали.
Мысли палаты №6 известны.
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Natalia Solomakha
Ответ Туц
Извиняется?. Ну правильно. Железняков как маленькая собачка тявкает на всех. Перед Плющем тогда тоже извинялся когда морду грозился начистить. Теперь вот перед Сашей.
Его жена от "дуэли" отговорила, когда он уже в пальтЕ стоял наготове. Легла костьми, заголосила "куда ж ты, родненький." Дети семеро по лавкам в слёзы. А так бы он - ух! Так гласит официальная версия.
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Блинчик
Ответ Леди Брэкнелл
Неужели Кодекс заработал?
Скорее, Сашин папа вспомнил, что он самбист.
+3
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Amok_
Интересно, а Ягудин будет комментировать КПК?) а Железняков просто так извиняться бы точно не стал, варианта 2, а скорее 1 но в 2 версиях - либо ему лично тактично намекнули, что клевета наказуема, либо об этом намекнули Тутберидзе, а она уже донесла до своего сотрудника. Ибо команду он в своём спиче не зря упомянул.
+3
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Ekoplane
Извинения извинениями, но в статье все еще слова неправды. Александра не "снялась с турнира". Ее сняли "по настоянию" главного врача сборной. Возможно против воли самой Александры. Квад-лутц в каскаде он такой, тренерша "правильных" девочек испугалась.
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Блинчик
Ответ Вадим Соловьев
Сильна Саша! Нагнула Железнякова))
Согнула об колено.))
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Lёna
Ответ Toplady
Что железяка неужели ты сходил к гудвину за мозгами))
сводили, наверное))
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Илона Савельева
Ответ Елена Рябихина
Видно Вячеслав провел беседу с танцором. И охота ему вечно выпендриться, а потом идти на попятную.
Папа его перетанцевал, видимо)
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Блинчик
Ответ Е...С
Посмотрел на Костомарова.
Думаете, его Хаббелл и Донохью голым по морозу гоняли, в прорубь бросили и с вилами стояли, не позволяли вылезти?))
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Natalia Solomakha
Испужался "эмоциональный" - штаны сменил, надеюсь. Мало того, что бессовестный, так ещё и из пугливых.
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Свет19
И за что же взрослый дяденька затаил обиду на молодую девушку? Неужели тоже из-за неё - той самой истерики? Ну что ж признал, что был неправ уже неплохо. Теперь бы научиться не балаболить и свои слова доказательствами подкреплять.
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Блинчик
Это что же случилось, что Железяка внезапно извинился??? Папа Трусов узнал его домашний адрес???
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Бедоносец
Нормальный такой поступок. Не каждый способен признать ошибки да ещё и извиняться.
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Валерий Петров
Ответ Пользователь Гугла
Ого, видать рязанский самбист побеседовал с главным пиарщиком хрустального, интересно, землю есть заставил
Из него такой пиарщик, что лучше бы вообще помалкивал.
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Sektor_5
Папа Слава, признавайся - ты?
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Tanzoli*
Ответ Ir_rish
Ух ты.... где-то что-то сдохло, если железякина разобрало на публичные извинения.
Да ничего нигде не сдохло. Железяка романтик и идеалист, но он совершенно не подлец. Он вспыхивает, но умеет признавать ошибки. И вообще хороший дядька, искренний, просто говорит частенько не разобравшись в ситуации.
Вот если Плющ где-то публично извинится, вот тут я удивлюсь.
+2
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Tatiana Klm
Более незрелого мужчину трудно представить, а ведь он еще и педагог, а общество традиционно предъявляет особые требования к личности педагога.
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Любитель_ФК
Железняков скажет, потом извиняется, может лучше не высказываться вообще, не придется извиняться. Любые извинения не украшают человека, значит не то сказал, кого-то обидел. Молчание золото.
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