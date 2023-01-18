Железняков о словах про Трусову, «сбежавшую с ЧР»: «Я перегнул палку из-за прошлых обид. Я не должен был так говорить»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что не должен был обижать Александру Трусову своими словами о пропуске фигуристкой чемпионата России в Красноярске.
Трусова снялась с турнира из-за высокой температуры и недомогания. Железняков заявил, что Александра «испугалась конкуренции» и «сбежала с ЧР».
«Многие знают меня как эмоционального человека. Я перегнул палку из-за прошлых обид, я не знал, в какой форме находится Александра, это было мое предположение, а не команды. Считаю, что я не должен был так говорить и обижать девочку», – сказал Железняков.
Алексей Железняков: «Трусова сбежала с ЧР. Какая температура? Я вас умоляю. Александра испугалась конкуренции»
А раз говорит о команде, значит действительно Этери с ним поговорила
Безотносительно Железнякова, конкретно в эти извинения не верится от слова совсем.
Вот если Плющ где-то публично извинится, вот тут я удивлюсь.