Чиризано о распаде дуэта с Хаврониной: «Ира написала мне об этом в сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы ее настроение считывалось»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Российский фигурист Дарио Чиризано высказался о распаде его дуэта с Ириной Хаврониной. 

«Да, к моему сожалению, нашей пары больше нет. Ира написала мне об этом в личном сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы ее настроение считывалось. Мы с Ирой катаемся пять лет, я пять лет держу ее за руку и прекрасно ее чувствую.

У нас никогда не было ссор и конфликтов, напротив, комфортные и крепкие рабочие отношения, но необъяснимое напряжение витало в воздухе.

Алексей Юрьевич (Горшков) неоднократно спрашивал у Иры о ее планах, но она всегда говорила, что будет кататься со мной и ничего менять не собирается.

Мы рассматривали разные варианты продолжения нашей спортивной карьеры.

В декабре я напрямую еще раз спросил о ее дельнейших планах, потому что разговоров в нашем фигурно-катательном мире ходило очень много, но Ира еще раз заверила, что мы остаемся в паре. Мы вместе приняли решение ехать на ЧР, несмотря на то, что незадолго до этого она болела и не успела полностью войти в форму. А что было потом, вы знаете. 

Хочу вас заверить, что спорт я бросать не собираюсь и буду работать, чтобы продолжать вас радовать. А девочка, которая мне подходит, обязательно найдется», – написал Чиризано. 

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

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45 комментариев

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Дарья Виноградова
Думается мне, что Ирине стыдно было Дарио в глаза смотреть. Поэтому и сбежала, попрощавшись в сообщении.
Бог ей судья, но за их пару с Нарижным я никогда болеть не буду.
+3
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Sky Smoker
Дарио, какой же ты суперский юноша и замечательный партнёр... Желаю тебе найти самую классную партнёршу и в короткие сроки скататься с ней так, как в свое время Синицына и Кацалапов скатывались, до медалей ОИ.
Обязательно буду болеть за тебя!
+5
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Gemma157
Арине Ушаковой возвращаться в танцы, с Чиризано кататься
Хавронина и Нарижный два сапога пара-бегают от одних партнеров к другим. И хоть бы по-человечески расставались
+2
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Princess23
ну какой светлый мальчишка. Пусть он перейдет катать за Италию и ворвется в топ, а Хавронина будет по телевизору любоваться
+3
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svetlic
Ирина, конечно, совсем не взрослый человек. Пошла на поводу эмоций. А смелости не хватило поговорить с партнёром, глядя в глаза. Не хочет нести ответственности за свои поступки. Ещё взрослеть и взрослеть.
+4
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andrej shabanov
эх, Хавронина...
некрасиво...
+4
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kate_ko
Ответ T Z
Дарио молодец. Ни одного негативного слова ни в чью сторону. Спокойно, по-мужски, прокомментировал. Как хочется, чтобы у него всё сложилось в спорте!
да, отрадно, что помимо красивого катания Дарио красиво ведет себя в публичном пространстве. я думаю, несмотря на такой неприятный поступок партнерши, он сможет найти себя, очень этого желаю, по крайней мере
+2
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Gemma157
То есть она не удосужилась подойти и лично пообщаться со своим партнером, даже не позвонила, а порвала личным сообщением по телефону? Ну и ну.. Некрасиво это, конечно. Глубоко разочарована
+5
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Tatiana Klm
Ответ Toplady
Даже лично не сказала, а в сообщении... да уж. Всё было ясно ещё когда нарижный с аннабель разбежались, ночная кукушка дневную всегда перекукует, нехорошо поступила хавронина, пусть будет на её совести, вот Грищук в своё время поумнее оказалась, как не уговаривал её жулин бросить спорт, типа семья и прочее, а она не послушала, осталась с платовым и выиграла ои
Дважды!
+3
0
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Галина Александрова
Посмотрела ещё летом интервью https://youtu.be/T0DBiZ_xqCA с Ириной и Дарио. Очень понравились ребята, ооочень жаль, что распалась пара.
P.S. У Дарио всё будет хорошо!
+1
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Оз
Очень надеюсь, что у Дарио будет самая лучшая партнёрша!
А Ира поступила очень подло: после 5 лет совместной работы прекратила сотрудничество сообщением. Неприятная у них с Девидом пара будет.
+8
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T Z
Дарио молодец. Ни одного негативного слова ни в чью сторону. Спокойно, по-мужски, прокомментировал. Как хочется, чтобы у него всё сложилось в спорте!
+15
0
+15
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закрыт по беспределу
Ответ lenbor3
Можем духу не хватало сказать....
Наверняка
0
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Лилибет
Ира девочка юная,18 лет, видимо,долго ее Дэвид обрабатывал,чтобы она приняла такое решение,очень и очень жаль( Любовь приходит и уходит,а с Дарио они с 2018 года катались всё-таки.Надеюсь,у него все сложится наилучшим образом,он огромный молодец,что пытается не вешать нос☺️
+10
-1
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Elena Savanuk
А ведь Дарио может устраивать кастинг среди девочек на освободившееся вакантное место в паре ...
+6
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Саша Кутузова
Ответ Tatiana Klm
Что за чудесный парень пропадает!!!
Почему пропадает? Если к другому уходит невеста…
+6
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Е...С
Ответ Orange carrot
Удачи Дарио, во всех смыслах приятный парень. А эти двое просто непорядочно поступили. И Ира еще и очень тупо. Когда у Нарижного была возможность, он от Лизы ушел кататься не к с ней, а с Аннабелькой со связями. А уж когда остался у разбитого корыта, то уж и Хавронина сгодилась.
Ну они и встречаться начали уже после того, как Нарижный в пару с Анабель стал.
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Туц
Желаю Дарио найти подходящую партнершу, и идти только вперед.
+9
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Defender64
Ответ Е...С
Жаль, что так расстались. Надеюсь, Дарио найдет самую замечательную девочку.
Где ж такую взять то... :(
+3
0
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Toplady
Даже лично не сказала, а в сообщении... да уж. Всё было ясно ещё когда нарижный с аннабель разбежались, ночная кукушка дневную всегда перекукует, нехорошо поступила хавронина, пусть будет на её совести, вот Грищук в своё время поумнее оказалась, как не уговаривал её жулин бросить спорт, типа семья и прочее, а она не послушала, осталась с платовым и выиграла ои
+14
-1
+13
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Defender64
В очередной раз наблюдаем, как кто-то говорит о своих намерениях, и вскоре выясняется, что это были абсолютно пустые слова.
+6
0
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Tatiana Klm
Ответ Даша Лавренова
Странно, зачем же она тренеру и партнеру врала. Пообещала остаться и обманула. Неужели спонтанное решение? А последний абзац очень радует, хочется пожелать Дарику найти хорошую, сильную и надежную партнершу
Как пересекаться на стартах со своей прежней командой, как им смотреть в глаза? Ведь это же добавит неловкости и нервозности в ответственные моменты. Зачем? Незрелая личность, похоже, а красота быстротечна.
+4
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Девушка Безимени
Что такое "в моменте"?
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Orange carrot
Ответ Петербурженка
Эххх... на месте итальянской федры урвала бы такого парня в качестве подрастающей смены Шарлин и Марко даже не думая.
Раньше он говорил что не хочет в Италию🤷‍♀️хочет кататься здесь
+2
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Orange carrot
Удачи Дарио, во всех смыслах приятный парень.
А эти двое просто непорядочно поступили. И Ира еще и очень тупо. Когда у Нарижного была возможность, он от Лизы ушел кататься не к с ней, а с Аннабелькой со связями. А уж когда остался у разбитого корыта, то уж и Хавронина сгодилась.
+28
-1
+27
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