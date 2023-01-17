Чиризано о распаде дуэта с Хаврониной: «Ира написала мне об этом в сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы ее настроение считывалось»
Российский фигурист Дарио Чиризано высказался о распаде его дуэта с Ириной Хаврониной.
«Да, к моему сожалению, нашей пары больше нет. Ира написала мне об этом в личном сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы ее настроение считывалось. Мы с Ирой катаемся пять лет, я пять лет держу ее за руку и прекрасно ее чувствую.
У нас никогда не было ссор и конфликтов, напротив, комфортные и крепкие рабочие отношения, но необъяснимое напряжение витало в воздухе.
Алексей Юрьевич (Горшков) неоднократно спрашивал у Иры о ее планах, но она всегда говорила, что будет кататься со мной и ничего менять не собирается.
Мы рассматривали разные варианты продолжения нашей спортивной карьеры.
В декабре я напрямую еще раз спросил о ее дельнейших планах, потому что разговоров в нашем фигурно-катательном мире ходило очень много, но Ира еще раз заверила, что мы остаемся в паре. Мы вместе приняли решение ехать на ЧР, несмотря на то, что незадолго до этого она болела и не успела полностью войти в форму. А что было потом, вы знаете.
Хочу вас заверить, что спорт я бросать не собираюсь и буду работать, чтобы продолжать вас радовать. А девочка, которая мне подходит, обязательно найдется», – написал Чиризано.
После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов
Бог ей судья, но за их пару с Нарижным я никогда болеть не буду.
Обязательно буду болеть за тебя!
Хавронина и Нарижный два сапога пара-бегают от одних партнеров к другим. И хоть бы по-человечески расставались
некрасиво...
P.S. У Дарио всё будет хорошо!
А Ира поступила очень подло: после 5 лет совместной работы прекратила сотрудничество сообщением. Неприятная у них с Девидом пара будет.
А эти двое просто непорядочно поступили. И Ира еще и очень тупо. Когда у Нарижного была возможность, он от Лизы ушел кататься не к с ней, а с Аннабелькой со связями. А уж когда остался у разбитого корыта, то уж и Хавронина сгодилась.