Чиризано о распаде дуэта с Хаврониной: «Ира написала мне об этом в сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы ее настроение считывалось»

Российский фигурист высказался о распаде его дуэта с Ириной Хаврониной.

«Да, к моему сожалению, нашей пары больше нет. Ира написала мне об этом в личном сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы ее настроение считывалось. Мы с Ирой катаемся пять лет, я пять лет держу ее за руку и прекрасно ее чувствую.

У нас никогда не было ссор и конфликтов, напротив, комфортные и крепкие рабочие отношения, но необъяснимое напряжение витало в воздухе.

Алексей Юрьевич (Горшков) неоднократно спрашивал у Иры о ее планах, но она всегда говорила, что будет кататься со мной и ничего менять не собирается.

Мы рассматривали разные варианты продолжения нашей спортивной карьеры.

В декабре я напрямую еще раз спросил о ее дельнейших планах, потому что разговоров в нашем фигурно-катательном мире ходило очень много, но Ира еще раз заверила, что мы остаемся в паре. Мы вместе приняли решение ехать на ЧР, несмотря на то, что незадолго до этого она болела и не успела полностью войти в форму. А что было потом, вы знаете.

Хочу вас заверить, что спорт я бросать не собираюсь и буду работать, чтобы продолжать вас радовать. А девочка, которая мне подходит, обязательно найдется», – написал Чиризано.

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