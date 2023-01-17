Владимир Литвинцев не выступит на чемпионате Европы из-за проблем с визой
Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев не выступит на чемпионате Европы в финском Эспоо из-за проблем с визой.
Об этом сообщил президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев.
«Владимир Литвинцев не примет участия в чемпионате Европы в Эспоо. Это связано с проблемой в получении визы.
В Азербайджане нет посольства Финляндии, для ее получения нужно было лететь в Анкару.
Литвинцев готовится к участию в чемпионате мира, куда он поедет», – сказал Нагиев.
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