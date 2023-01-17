Владимир Литвинцев не выступит на чемпионате Европы из-за проблем с визой

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев не выступит на чемпионате Европы в финском Эспоо из-за проблем с визой.

Об этом сообщил президент зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев.

« не примет участия в чемпионате Европы в Эспоо. Это связано с проблемой в получении визы.

В Азербайджане нет посольства Финляндии, для ее получения нужно было лететь в Анкару.

Литвинцев готовится к участию в чемпионате мира, куда он поедет», – сказал Нагиев.