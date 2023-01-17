Владимир Литвинцев не выступит на чемпионате Европы из-за проблем с визой

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание сборная Азербайджана ТАСС Владимир Литвинцев Фигурное катание

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев не выступит на чемпионате Европы в финском Эспоо из-за проблем с визой. 

Об этом сообщил президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев.

«Владимир Литвинцев не примет участия в чемпионате Европы в Эспоо. Это связано с проблемой в получении визы.

В Азербайджане нет посольства Финляндии, для ее получения нужно было лететь в Анкару.

Литвинцев готовится к участию в чемпионате мира, куда он поедет», – сказал Нагиев. 

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21 комментарий

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Irina Kistler
Ответ Anita Levchenko
Без азербайджанского паспорта нельзя выступать на ОИ за Азербайджан.
У него есть ещё есть время получить, сейчас, по- моему, ЧЕ сначала планируется
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Viks
Как же он без паспорта выступать собрался за Азербайджан? И второе, вообще никто не даёт Шенгенские визы россиянам ? - Я не в курсе. Прочитал, что сегодня перестали выдавать длительностью более года.
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Irina Kistler
Ответ miladoc1
Пустых трибун не будет, не надейтесь.
В Финляндии в былые времена билеты покупала всегда в последний момент и отличные места, а теперь и подавно не волнуюсь. Это не моя проблема, а организаторов. Организация в Хельсинки всегда была хорошая, но всегда " пригоняли" школьников и членов клубов фк для массовости. Аrt on Ice без русских в этом году стоимость билетов даже понизил: от 70 до 90 eur, раньше я как минимум 150 платила и за полгода покупала, сейчас на все даты есть места и это при том что Попадакисы и Малинин подтвердили участие, но без русских интерес меньше, это точно, да и жаль смотреть Ванессу вместо наших парников, и Поганини вместо наших девочек, любые с 1 по 5 место на ЧР.
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Anita Levchenko
Ответ Irina Kistler
Вы сами пробовали с российским паспортом получить сейчас "мультивизу любой страны"? А у парня ещё нет азербайджанского паспорта, и это при том что многие страны требуют личного присутствия при подаче документов! Вы можете въехать без визы в Турцию, АЭ, Аргентину и ещё пару стран. И кто все это оплатит и как быстро сделают? И какое основание в другом посольстве получить, если надо для Ч Е в Финляндии? Если вы "Суперзвезда" по нику, объясните ему как совершить чудо с визой.
Без азербайджанского паспорта нельзя выступать на ОИ за Азербайджан.
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miladoc1
Ответ Irina Kistler
А что мешает isu договориться с Правительством Финляндии и разрешить приезд по списку участников ? Это было сделано на ЧМ в России по футболу, а для зрителей по купленным билетам? Опять будут пустые трибуны и придётся сгонять школьников! Все для людей!
Пустых трибун не будет, не надейтесь.
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Irina Kistler
Ответ Viks
Чуды. А получить заранее Шенгенскую мультивизу любой страны не?
Вы сами пробовали с российским паспортом получить сейчас "мультивизу любой страны"? А у парня ещё нет азербайджанского паспорта, и это при том что многие страны требуют личного присутствия при подаче документов! Вы можете въехать без визы в Турцию, АЭ, Аргентину и ещё пару стран. И кто все это оплатит и как быстро сделают? И какое основание в другом посольстве получить, если надо для Ч Е в Финляндии? Если вы "Суперзвезда" по нику, объясните ему как совершить чудо с визой.
+2
-2
0
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Anneta28
Ответ Настя Розова
Ждем похожую новость о Грассле?
А причем тут он? У него паспорт Евросоюза
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Sportsfan
Ответ Lilia Sadykova
А почему Грассаль должен сняться? В Италии думаю есть посольство Финляндии
Эм, вы это сейчас серьезно?
+4
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Viks
Чуды. А получить заранее Шенгенскую мультивизу любой страны не?
+10
-1
+9
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Still Running
Какое обидное упущение (
+4
0
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Елена Силкина
Жаль, кто там из бывших наших будет? Морис, Егадзе, Самойлов, Мурашов?
0
-1
-1
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sashafan2
Ответ Настя Розова
Ждем похожую новость о Грассле?
Грасслю не нужна виза.
+11
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Храбрая виолончелистка
Ответ Настя Розова
Ждем похожую новость о Грассле?
Грасслю нужна виза в Финляндию ?)))
+10
0
+10
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Irina Kistler
А что мешает isu договориться с Правительством Финляндии и разрешить приезд по списку участников ? Это было сделано на ЧМ в России по футболу, а для зрителей по купленным билетам? Опять будут пустые трибуны и придётся сгонять школьников! Все для людей!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ Настя Розова
Ждем похожую новость о Грассле?
А почему Грассаль должен сняться? В Италии думаю есть посольство Финляндии
+2
-4
-2
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Manatusik
Ответ Forever Alone
А это кто?
фигурист-одиночник, который выступает за сборную Айзербаджана
+3
0
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Manatusik
Ответ Настя Розова
Ждем похожую новость о Грассле?
Вряд ли, он же житель Италии, а не Айзебарджана
+7
-1
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Defender64
Вот так и разваливается последнее, что есть в фигурном катании.
+23
-2
+21
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Геннадий Тимченко
Жаль, что пока незасчитываются выступления в режиме видеоконференции 🤷
+5
-1
+4
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Настя Розова
Ждем похожую новость о Грассле?
+2
-7
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Forever Alone
А это кто?
+2
-4
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