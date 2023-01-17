Камила Валиева: «Самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек»

Фигуристка Камила Валиева назвала самый распространенный миф о фигурном катании.

«Когда повзрослела, стало интересно учить новые элементы – это помогало усердно работать. И конечно, обстановка на льду вдохновляет. Когда все кругом трудятся – хочется соответствовать.

Сейчас помогает осознание того, что без этого тяжелого, порой изнурительного, труда не будет хороших прокатов, а значит – шансы на успех уменьшаются.

Многие считают, что спортсмены суеверны. У меня никаких особых ритуалов перед выходом на лед нет. Просто нужно вовремя приехать на каток, хорошо размяться и растянуться, постараться сосредоточиться на своей программе и выступлении.

Самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек.

В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то – места, события, люди вокруг.

Самое сложное в спорте – уметь терпеть», – цитирует 16-летнюю Валиеву The Blueprint.

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