Камила Валиева: «Самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева назвала самый распространенный миф о фигурном катании.

«Когда повзрослела, стало интересно учить новые элементы – это помогало усердно работать. И конечно, обстановка на льду вдохновляет. Когда все кругом трудятся – хочется соответствовать.

Сейчас помогает осознание того, что без этого тяжелого, порой изнурительного, труда не будет хороших прокатов, а значит – шансы на успех уменьшаются.

Многие считают, что спортсмены суеверны. У меня никаких особых ритуалов перед выходом на лед нет. Просто нужно вовремя приехать на каток, хорошо размяться и растянуться, постараться сосредоточиться на своей программе и выступлении.

Самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек.

В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то – места, события, люди вокруг.

Самое сложное в спорте – уметь терпеть», – цитирует 16-летнюю Валиеву The Blueprint.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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54 комментария

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supepper
И Камила своим позитивным примером развенчивает этот миф!
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Nolimetangere
Таки Камила в 15 весила поболе, чем Туктамышева или Мияхара. Не говоря уж о Щербаковой и Михаре. А сейчас и подавно.
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Ирина С
Камила слишком юна, чтобы рассуждать об этом. На сегодняшний день не так уж много фигуристок 20+ опровергают этот "миф", скорее наоборот, подтверждают его, как исключения из правила.
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Эдель
Ответ Евгения Гринева
В любой группе надо терпеть и работать, если хочешь хорошие результаты
нет не в любой, у Этери самые высокие нагрузки.
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Галина Касаткина
Ответ NataliaB.3003
Камила такая умная, в хорошем смысле. Разумный 16-летний человек. Самая достойная фигуристка. ( не в обиду другим, просто захотелось это написать). Можно было и фото разместить.. Камила в спецпроекте Мир и The Blueprint. В зеленой толстовке и модных джинсах. Красотуля.
В чем ее разумность и достойность заключается? В умении заварить кашу,подставив многих не менее достойных людей?Совсем в этом мире перевёрнуты все понятия о чести,совести и достоинстве.
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Маргарита Михайловна
Валиевой для начала надо признаться в мошенничестве с допингом и покаяться.
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natali5228
Ответ Ivan Sokolov
На то это и пубертат. Туктамышева в возрасте Камилы заняла 11 место на ЧР, кажется, и ушла в отпуск на год,сейчас всё ещё катается.
Туктамышева в возрасте постарше, чем капюшон сейчас, взяла весь сезон 14/15
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*MVP*
Ответ ретроградный меркурий
16 лет, из прежнего набора триксель и сальхов потеряны, пубертат ещё не пройден, прыжки начала бабонить, но уже размышляет о мифах 🤔
после допинга крышу снесло)
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Heopsa
Вот Ксюша Синицына уж какая худая была в прошлом сезоне, что-то это ей не сильно помогло. Сатоко Мияхара всегда была около 40 кг и 150 см, трикселисткой не стала. Не все так просто.
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Игорь Замаруев
Так и видим мы девушек плюс сайз на коньках, исполняющих четверные) и девушкам этим больше 20-23)
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exitor
Ответ ретроградный меркурий
16 лет, из прежнего набора триксель и сальхов потеряны, пубертат ещё не пройден, прыжки начала бабонить, но уже размышляет о мифах 🤔
Фарух, завязывай уже как бабка обсуждать молодых. Займись делом
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Анна Беляева
Ответ Скелет_Полишинеля
Это не миф, а реальность - побеждают худые, звонкие 14-15 летние девочки. 16-17 летним и старше уже-девушкам все даётся гораздо сложнее. И они закономерно проигрывают более младшим соперницам.
Вы подиум-то последних олимпийских игр видели? Хоть одну пятнадцатилетнюю там наблюдали?
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Бильм@н
Ну почему же миф. Сравнить даже её форму нынешнюю и в 15 лет.
+11
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ТМЗ
Ответ Ivan Sokolov
На то это и пубертат. Туктамышева в возрасте Камилы заняла 11 место на ЧР, кажется, и ушла в отпуск на год,сейчас всё ещё катается.
а Камила,напомню, 18-е место заняла
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Он саМый
Ответ Санитар-волк
И куда деваются все эти девочки из известного инкубатора? Ты уже у выхода на пенсию, Камила, занавес поднимается.
Верно, только занавес опускается
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NataliaB.3003
😄😀 Какой бред в комментариях.. Камила, ешь досыта, чтобы были силы тренироваться. Это главное.
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Morveena Bum
Ответ Валерий Петров
Какому кейсу?
кейсу судейства Валиевой на домашних стартах в сезоне 23. вроде очевидно.
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Brokkoli
Самый большой миф это то, что допинг в фигурном катании ничего не дает
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NataliaB.3003
Ответ oleg
Кушай Камила, кушай. Нам в фигурном катании нужны толстые, низко прыгающие фигуристки. А толстое тело будет подушкой безопасности при падении. И вобще, толстые на льду это так эстетично. Кушай Камила. Не отказывай себе ни в чем.
🤣😁 Вы за что так на еду "взъелись"?? На диетах сидите?
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Шалимар
Ответ Санитар-волк
И куда деваются все эти девочки из известного инкубатора? Ты уже у выхода на пенсию, Камила, занавес поднимается.
А в других инкубаторах толпы зреложенских, что ль? Ведь ни одной фамилии, кроме Туктамышевой, назвать не сможете, а туда же - набрасывать не от большого ума.
+11
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frog19
самый распространенный миф о фигурном катании – что это спорт для 15-летних и очень худых девочек... сказала 16летняя девочка ахахахаха

Посмотрим на тебя когда ты станешь 20летней кобылой, а в спорт придут конкурентки 15летние, которые тебя моментально отодвинут в середину турнирной таблицы. Хотя до 20 ты можешь уже и завершить как Липницкая.
+15
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Ivan Sokolov
Ответ ретроградный меркурий
16 лет, из прежнего набора триксель и сальхов потеряны, пубертат ещё не пройден, прыжки начала бабонить, но уже размышляет о мифах 🤔
На то это и пубертат. Туктамышева в возрасте Камилы заняла 11 место на ЧР, кажется, и ушла в отпуск на год,сейчас всё ещё катается.
+10
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oleg
Кушай Камила, кушай. Нам в фигурном катании нужны толстые, низко прыгающие фигуристки. А толстое тело будет подушкой безопасности при падении. И вобще, толстые на льду это так эстетично. Кушай Камила. Не отказывай себе ни в чем.
+8
-9
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Лена Самойлова
Ответ Sgi
« когда повзрослела» - сказала 16-летняя девочка )
повзрослела, когда стала есть пилюли для 80-летних))
+12
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Wiley Fox
Это спорт 16-летних и упитанных

Похожих на разгоняющую в бобслее

У которых есть дедушка, разбрасывающий таблетки куда попало
+10
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