Алексей Ягудин: «Верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом»

Олимпийский чемпион оценил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать по допинговому делу.

Комитет РУСАДА постановил, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд. В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

«Верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом», – сказал Ягудин.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?