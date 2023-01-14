Алексей Ягудин: «Верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом»

Теги Алексей Ягудин допинг WADA РУСАДА Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.

Комитет РУСАДА постановил, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд. В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года. 

«Верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом», – сказал Ягудин. 

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

10 комментариев

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RS97
Ответ Екатерина Прекрасная
Интересно, какое наказание понесут тренерский штаб и главный врач сборной?!? Я, уж, не говорю о руководителях ффк.
Никакого!
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Екатерина Прекрасная
Интересно, какое наказание понесут тренерский штаб и главный врач сборной?!? Я, уж, не говорю о руководителях ффк.
0
-1
-1
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B.Jones
Зачем ты тогда бухал в сортире, оптимист? 😁
+2
0
+2
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Darya-yeNoor
Факт, что наша команда выиграла бы командник с любой одиночницой, хоть Щербаковой хоть Трусовой. Сборной США было не побить россиян на льду, вот и бесятся. Факт, что ВАДА сомнительная контора, забаневшая витаминчики, которые защищают организм от последствий перенагрузок, и при этом штампует ТИ на психотропную наркоту, ради выявления и борьбу с оной ВАДА собсно и создавалсь. Плюс над этой организацией нет абсолютно никакого стороннего контроля. Скажут открыли, скажуут нашли, факт ни того ни другого доказывать не обязаны. ВАДА входит в структуру МОК, который уже давное вне спорта, а весь в политике. Факт, что сегодняшний кодекс ВАДА предуспамтривает особое отношение к защищённым лицам, чем РУСАДА и оперировала. В спортивный арбитраж ВАДА подаст, результата не будет, всё останется как есть на сегодня.
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Elena Sopc
Ответ DD102DD
Замужество, дети - всё наладится однозначно.
В этой ситуации жалко чистых спортсменов из командира, а жалеть камилу нет смысла, она знала что делала, деньги есть знаменита
+3
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Sat397
Сейчас вам хейтеры Камилы объяснят тут, что нельзя верить в хорошее!
+5
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DD102DD
Ситуация уже разрешилась положительно - Ками народная героиня и любимица России.
+2
-5
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Девушка Безимени
Ты был спортсменом, который не очень верил, что выиграет ои 2002. А стал штатным вралем.
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DD102DD
Замужество, дети - всё наладится однозначно.
+6
-3
+3
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azelana
Знаем, знаем. За/конченный оптимист.
+5
-4
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