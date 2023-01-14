Алексей Ягудин: «Верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.
Комитет РУСАДА постановил, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд. В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
«Верю ли, что ситуация с Валиевой разрешится положительно? Я всегда был оптимистом», – сказал Ягудин.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
10 комментариев