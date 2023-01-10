Александр Энберт: «У Щербаковой есть шансы победить на премии ISU Skating Awards. Она внесла не меньший вклад в мировое фигурное катание, чем остальные номинанты»
Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт считает, что у олимпийской чемпионки Анны Щербаковой есть шансы победить в номинации «Самый ценный фигурист» премии ISU Skating Awards.
Кроме Щербаковой, на награду претендуют Нэтан Чен, Юма Кагияма, Рику Миура – Рюичи Кихара, Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон, Каори Сакамото, Вэньцзинь Суй – Цун Хань и Шома Уно.
«У Анны точно есть шансы победить: она внесла вклад в мировое фигурное катание ничуть не меньший, чем все остальные номинанты.
Я не знаю, по каким критериям будут решать, кто самый ценный фигурист, но шансы на победу есть.
Надеюсь, что решение будет приниматься не предвзято, а по честным критериям. Я их не знаю, шансы оценить не могу, но для меня Анна — самый ценный фигурист из всех, кого вы назвали», – сказал Энберт.
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU
Могла же семейка не польститься на кремлёвский бюджетный каравай
Эталонные выбросы, подкрутка, креативность в связках и хореографии (чего стоит только один из выбросов в Дожде, после которого партнерша сделала несколько шагов и поворотов на одной ноге и так и въехала в тодес, ни разу не перейдя на вторую) -- на всём этом учились в том числе и наши пары и тренеры (Москвина мне прямо говорила, что она их прокаты часто конспектировала).
Если бы парное катание было популярней и похайповее, они бы как раз наверняка эту награду и получили. А так получит Нейтан, скорее всего. Он тоже заслуживает, конечно. :)
Диаметрально семейка сменила курс, выбрав обогащение
Надеюсь, прокатят ее мимо награды