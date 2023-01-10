Александр Энберт: «У Щербаковой есть шансы победить на премии ISU Skating Awards. Она внесла не меньший вклад в мировое фигурное катание, чем остальные номинанты»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании считает, что у олимпийской чемпионки есть шансы победить в номинации «Самый ценный фигурист» премии ISU Skating Awards.

Кроме Щербаковой, на награду претендуют Нэтан Чен, Юма Кагияма, Рику Миура – Рюичи Кихара, Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон, Каори Сакамото, Вэньцзинь Суй – Цун Хань и Шома Уно.

«У Анны точно есть шансы победить: она внесла вклад в мировое фигурное катание ничуть не меньший, чем все остальные номинанты.

Я не знаю, по каким критериям будут решать, кто самый ценный фигурист, но шансы на победу есть.

Надеюсь, что решение будет приниматься не предвзято, а по честным критериям. Я их не знаю, шансы оценить не могу, но для меня Анна — самый ценный фигурист из всех, кого вы назвали», – сказал Энберт.

Церемония вручения наград пройдет 5 февраля 2023 года.

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