Александр Энберт: «У Щербаковой есть шансы победить на премии ISU Skating Awards. Она внесла не меньший вклад в мировое фигурное катание, чем остальные номинанты»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт считает, что у олимпийской чемпионки Анны Щербаковой есть шансы победить в номинации «Самый ценный фигурист» премии ISU Skating Awards. 

Кроме Щербаковой, на награду претендуют Нэтан Чен, Юма Кагияма, Рику Миура – Рюичи Кихара, Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон, Каори Сакамото, Вэньцзинь Суй – Цун Хань и Шома Уно.

«У Анны точно есть шансы победить: она внесла вклад в мировое фигурное катание ничуть не меньший, чем все остальные номинанты.

Я не знаю, по каким критериям будут решать, кто самый ценный фигурист, но шансы на победу есть.

Надеюсь, что решение будет приниматься не предвзято, а по честным критериям. Я их не знаю, шансы оценить не могу, но для меня Анна — самый ценный фигурист из всех, кого вы назвали», – сказал Энберт.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.

Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU

31 комментарий

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Mikhail Lopatin
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Явные фавориты здесь Нейтан, СХ и ПС, разумеется -- каждый из них внес огромный вклад в развитие как своего вида, так и ФК в целом. При всем уважении к Ане, ей еще хотя бы один Олимпийский цикл надо было бы отпахать на уровне топов, чтобы приблизиться к достижениям этой троицы.
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Леличек
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Нет у нее шансов. Победят или Чен, или Суйхани.
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Wiley Fox
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Ответ B.Jones
А вам жалко что-ли? Так ведь будет только смешней.
Мне жаль, что я обманулся

Могла же семейка не польститься на кремлёвский бюджетный каравай
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B.Jones
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Ответ Syndycate
Хотелось бы спросить у Энберта, какой такой вклад внесла Щербакова?) Шансов у нее ровно ноль, нуль) И не потому что она из России. Но у фанатов будет железная отмазка, она не выиграла потому что русская😂
У Щербаковой мало что-ли вкладов? Она всё время что-то вкладывает.
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UserFreud
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Ответ Sincere
Четверную подкрутку, как оказалось, делали еще Гордеева-Гриньков, и много кто еще. а четверные у девушек прыгают всего несколько лет, и Аня была одна из первых таких вместе с Трусовой.
Но Катя и Сергей не на ОИ эту подкрутку делали, насколько я помню. Были единичные попытки и у некоторых других пар, но на ОИ с ней никто не побеждал. В женском ФК квад делать пыталась ещё Мики Андо в начале 2000х (и даже преземляла в недокрут), хотя Саша и Аня, конечно, в этом плане основные первопроходцы.
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Lapo Elkann
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Так как , этот оскар интересует только россиян, Арик может отдать Анне. Плюс, пиар премии обеспечен, нескончаемый обзвон и обсуждение на лицо.
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Mikhail Lopatin
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Ответ Sincere
У тех же ПС вклад круче, чем у СХ, они 5-кратные чемпионы мира. Вклад китайцев - он в целом в чем? Взяли на соплях домашние Ои. Разве они что-то привнесли принципиально новое в парное катание? Щербакова первая ОЧ с квадами как-никак.
Ничего себе..... СХ -- пара, начинавшая свою карьеру с совершенно сумасшедшего тех.контента (с четверным подкрутом и выбросом -- первое они умудрились восстановить к ОИ-22), а продолжившая оную уникальными программами от Лори и непревзойденным уровнем скольжения. Пара, которая оставила в истории вида совершенно незабываемые прокаты и образы: испанская программа в сезоне 15/16, блюз 16/17, Дождь на ЧМ-19. Ну и пара с очень сложной и драматичной историей, конечно -- и с таким прекрасным финалом.
Эталонные выбросы, подкрутка, креативность в связках и хореографии (чего стоит только один из выбросов в Дожде, после которого партнерша сделала несколько шагов и поворотов на одной ноге и так и въехала в тодес, ни разу не перейдя на вторую) -- на всём этом учились в том числе и наши пары и тренеры (Москвина мне прямо говорила, что она их прокаты часто конспектировала).
Если бы парное катание было популярней и похайповее, они бы как раз наверняка эту награду и получили. А так получит Нейтан, скорее всего. Он тоже заслуживает, конечно. :)
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Sincere
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Ответ B.Jones
"С квадами как-никак" это очень смешно. Надеюсь утрётесь хейтеры.
И чей же я хейтер?))
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пазл сошёлся
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Если бы голосовали объективно, то количество рекордов и сезонов тотального доминирования складывается в первую очередь в пользу Нейтана или ПС. СХ всё же часто пропускали турниры из-за травм. Но фанбаза (как реальная, так и хм... "виртуальная") у Ани большая, так что, возможно по итогам премии ещё порадуемся за русский след 😁
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B.Jones
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Ответ Wiley Fox
Да плевать на Щербакову и ее семейку после случки с навкой Диаметрально семейка сменила курс, выбрав обогащение Надеюсь, прокатят ее мимо награды
А вам жалко что-ли? Так ведь будет только смешней.
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Syndycate
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Хотелось бы спросить у Энберта, какой такой вклад внесла Щербакова?) Шансов у нее ровно ноль, нуль) И не потому что она из России. Но у фанатов будет железная отмазка, она не выиграла потому что русская😂
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Sincere
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Ответ UserFreud
Так вроде СХ первые стали ОЧ с четверной подкруткой :)
Четверную подкрутку, как оказалось, делали еще Гордеева-Гриньков, и много кто еще. а четверные у девушек прыгают всего несколько лет, и Аня была одна из первых таких вместе с Трусовой.
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Syndycate
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Плахах😂😂😂
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UserFreud
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А какие у них там критерии? Если по титулам, то что в номинации делают Риючи/Кихара и Кагияма? Да и Уно с Сакамото вроде бы не ОЧ.
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UserFreud
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Ответ Sincere
У тех же ПС вклад круче, чем у СХ, они 5-кратные чемпионы мира. Вклад китайцев - он в целом в чем? Взяли на соплях домашние Ои. Разве они что-то привнесли принципиально новое в парное катание? Щербакова первая ОЧ с квадами как-никак.
Так вроде СХ первые стали ОЧ с четверной подкруткой :)
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B.Jones
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Ответ Sincere
У тех же ПС вклад круче, чем у СХ, они 5-кратные чемпионы мира. Вклад китайцев - он в целом в чем? Взяли на соплях домашние Ои. Разве они что-то привнесли принципиально новое в парное катание? Щербакова первая ОЧ с квадами как-никак.
"С квадами как-никак" это очень смешно. Надеюсь утрётесь хейтеры.
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Галина Александрова
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Китайская пара должна выиграть.
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As per
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Куда уж Чену и Пападакисам до скромного героя!
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Wiley Fox
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Да плевать на Щербакову и ее семейку после случки с навкой

Диаметрально семейка сменила курс, выбрав обогащение

Надеюсь, прокатят ее мимо награды
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Андрей Рыбалко
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К сожалению, у Анны шансов вообще нет. Даже если она чудом попадет в финальную тройку, победителя будет выбирать жюри - 6 человек. В этом году это представители стран: Canada, Finland, France, Great Britain, Japan and USA
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Maecenas
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Я так понял там сейчас в инсте ИСУ и на сайте проходит голосование обычных людей. По итогам этого голосования составят 3 претендента и из этой троицы уже эксперты выберут победителя. Я правильно понимаю суть?
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<vella>
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При всем уважении к Ане, ее вклад в мировое фк меньше чем вклад Чена, ПС и СХ.
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Sincere
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Ответ Gemma157
Победить должен Чен, или СХ. У них вклад намного больше и значительнее
У тех же ПС вклад круче, чем у СХ, они 5-кратные чемпионы мира. Вклад китайцев - он в целом в чем? Взяли на соплях домашние Ои. Разве они что-то привнесли принципиально новое в парное катание? Щербакова первая ОЧ с квадами как-никак.
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Sincere
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А когда будет шорт-лист? В него же только три претендента попадут?
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Gemma157
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Победить должен Чен, или СХ. У них вклад намного больше и значительнее
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