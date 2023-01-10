Анна Леванди: «Сын сказал недавно: «Если бы ты в России работала, у тебя были бы высокие результаты». Да, я это знаю»

Эстонский тренер Анна Леванди рассказала о работе с сыном – фигуристом Арлетом Леванди.

«Арлета легко тренировать. Ему очень интересно, занимается с невероятным увлечением. Его не надо тренировать – только направлять. Он доверяет мне, с таким уважением к моему мнению относится, к моему опыту. Сказал мне недавно: «Мам, если бы ты в России работала, у тебя были бы очень высокие результаты». Ну да, я это знаю. Выбора же у нас нет: кто приходит, того и тренируем.

У нас нет темпа, конкуренции, зато есть долгая жизнь в спорте. А с сыном нам даже не надо дома абстрагироваться от катания. Мы легко обсудим тренировку и за ужином, нам это в отношениях мама-сын не мешает. Мне его не надо ни ругать, ни отчитывать, ни ломать.

Мне очень нравится участвовать в этом процессе – его процессе. Это его жизнь и его выбор. Например, музыку для программ он выбирает сам. И знаете, катание получается совсем другое, когда спортсмен понимает, что он катает, и чувствует музыку», – отметила Леванди.

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