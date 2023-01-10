Анна Леванди: «Сын сказал недавно: «Если бы ты в России работала, у тебя были бы высокие результаты». Да, я это знаю»

Теги мужское катание сборная Эстонии Анна Леванди Арлет Леванди Фигурное катание

Эстонский тренер Анна Леванди рассказала о работе с сыном – фигуристом Арлетом Леванди.

«Арлета легко тренировать. Ему очень интересно, занимается с невероятным увлечением. Его не надо тренировать – только направлять. Он доверяет мне, с таким уважением к моему мнению относится, к моему опыту. Сказал мне недавно: «Мам, если бы ты в России работала, у тебя были бы очень высокие результаты». Ну да, я это знаю. Выбора же у нас нет: кто приходит, того и тренируем.

У нас нет темпа, конкуренции, зато есть долгая жизнь в спорте. А с сыном нам даже не надо дома абстрагироваться от катания. Мы легко обсудим тренировку и за ужином, нам это в отношениях мама-сын не мешает. Мне его не надо ни ругать, ни отчитывать, ни ломать.

Мне очень нравится участвовать в этом процессе – его процессе. Это его жизнь и его выбор. Например, музыку для программ он выбирает сам. И знаете, катание получается совсем другое, когда спортсмен понимает, что он катает, и чувствует музыку», – отметила Леванди.

Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии

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16 комментариев

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Лека-Лека
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Ответ alb@tros
Такая д.ура...:)
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Лека-Лека
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Ответ Svetmel
" Зато есть долгая жизнь в спорте". Правда безрезультатная и безмедальная.
Все наши спортсмены, ушедшие из спорта, в легкую сейчас выйдут на лед и обыграют ее долгожителей.
Им, видно, по жизни заняться нечем, вот и утюжат лед до пенсии.
А нашим звездочкам все дороги открыты.
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Лека-Лека
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А что бы ей тогда не поработать в России или в другой стране?
Грязная сплетница, интриганка, человек без Родины, никакой тренер.
Помним ее участие в клевете на великого тренера Жука.
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Татьяна Кожина
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Результат либо есть, либо его нет. И это не зависит от локации спортсмена и тренера. "Если бы да кабы" - это все оправдашки
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Svetmel
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" Зато есть долгая жизнь в спорте". Правда безрезультатная и безмедальная.
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Ir_rish
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«Если бы ты в России работала, у тебя были бы высокие результаты». Да, я это знаю.
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Странная логика в этом высказывании. За счет чего в России могли измениться тренерские результаты АЛ? Потому что там она свободно могла бы применять российские методы, неприемлимые в Эстонии?
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alb@tros
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Такая д.ура...:)
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Olga.t
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"Если бы работала в России, были бы высокие результаты"....
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Странное высказывание, точно не в тренде)
И почему Анна решила, что в России у неё сложилась бы успешная тренерская карьера? Кто ей мешает правильно и успешно тренировать в Эстонии? Непатриотично сказала...
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Cler
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Уважаемая Анна Леванди, вам бы не мешало прислушаться к смыслу одной крылатой фразы «любить надо искусство в себе, а не себя в искусстве»… У вас слишком много в интервью «я…мое…» и т.д. И в одном вам точно надо у Тутберидзе поучиться-скромности и «молчанию в эфире»
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наталья Головченко
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Сам себя не похвалишь, как говорится))))
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russalka
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Жалуется, что у неё мало "материала" для работы. Да уж, это вам не Россия. Кто мешает переехать в Подмосковье и вперёд на катки детишек обучать?
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Sincere
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Че-то ее сынок не впечатляет результатами.
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Mary Ion
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Вот ровно до этого места мне не казалось, что она завидует 😀
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Оксана Иванова
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Она забыла русскую поговорку: если бы, да кабы.
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Маргарита Романовская
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Да, у них есть долгая жизнь в спорте, именно поэтому постоянно не вылезающая из травм Эва-Лотта сбежала от неё раняя тапки:)
+16
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kate_ko
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в общем, понятно. пространные рассуждения на тему "если бы у бабушки была другая физиология". нереализованность, она такая, заставляет говорить некомплиментарные вещи про ту, которая добилась реальных результатов, выискивать блох, зато ты вся такая в белом пальто за долгие карьеры (в безвестности, надо заметить). пока европейское ФК будет упиваться своими демократическими ценностями, за которые я сама, надо сказать, топлю, результатов не будет, потому что большой спорт не про елейное отношение к себе и друг другу, это факт. где-то и наорать на эмоциях, поддать жару, отрицательная мотивация тоже рабочая штука (без крайностей, разумеется)
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