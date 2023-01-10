Анна Леванди: «Сын сказал недавно: «Если бы ты в России работала, у тебя были бы высокие результаты». Да, я это знаю»
Эстонский тренер Анна Леванди рассказала о работе с сыном – фигуристом Арлетом Леванди.
«Арлета легко тренировать. Ему очень интересно, занимается с невероятным увлечением. Его не надо тренировать – только направлять. Он доверяет мне, с таким уважением к моему мнению относится, к моему опыту. Сказал мне недавно: «Мам, если бы ты в России работала, у тебя были бы очень высокие результаты». Ну да, я это знаю. Выбора же у нас нет: кто приходит, того и тренируем.
У нас нет темпа, конкуренции, зато есть долгая жизнь в спорте. А с сыном нам даже не надо дома абстрагироваться от катания. Мы легко обсудим тренировку и за ужином, нам это в отношениях мама-сын не мешает. Мне его не надо ни ругать, ни отчитывать, ни ломать.
Мне очень нравится участвовать в этом процессе – его процессе. Это его жизнь и его выбор. Например, музыку для программ он выбирает сам. И знаете, катание получается совсем другое, когда спортсмен понимает, что он катает, и чувствует музыку», – отметила Леванди.
Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии
Им, видно, по жизни заняться нечем, вот и утюжат лед до пенсии.
А нашим звездочкам все дороги открыты.
Грязная сплетница, интриганка, человек без Родины, никакой тренер.
Помним ее участие в клевете на великого тренера Жука.
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Странная логика в этом высказывании. За счет чего в России могли измениться тренерские результаты АЛ? Потому что там она свободно могла бы применять российские методы, неприемлимые в Эстонии?
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Странное высказывание, точно не в тренде)
И почему Анна решила, что в России у неё сложилась бы успешная тренерская карьера? Кто ей мешает правильно и успешно тренировать в Эстонии? Непатриотично сказала...