Анна Щербакова: «Приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо»

Олимпийская чемпионка сообщила, что получила посылки от китайских болельщиков.

С 30 декабря по 8 января фигуристка выступала в шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.

«Буквально всего-ничего – и я уже дома. Хочу показать, какая красотка меня тут встречает – любимая Мафия, мы друг по другу очень скучали.

Меня ждал еще один сюрприз – приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо», – сказала Щербакова.