Анна Щербакова: «Приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила, что получила посылки от китайских болельщиков.
С 30 декабря по 8 января фигуристка выступала в шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.
«Буквально всего-ничего – и я уже дома. Хочу показать, какая красотка меня тут встречает – любимая Мафия, мы друг по другу очень скучали.
Меня ждал еще один сюрприз – приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо», – сказала Щербакова.
Котэ - милаха)) Анюта - как всегда, прекрасна и очаровательна!) Подарков море (щас кое кто скажет что это папа ей все купил, ахаха). Любят там наше "бесценное сокровище"!
Вот, в октябре был очень интересный материал на всем лутц, напомню, он как раз в тему) а кроме того может не все читали, до главной он не добрался))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vsemlutz/3082385.html
Нет, у нее конечно есть и здесь болельщики, но просто вот прям фанатеть по Щербаковой? Скорее, она была хорошей альтернативой, более приятной, чем иные скандалистки, ну и все. Это как быть фанатом Вольво - удобно, качественно, но не Феррари.
Мафия - королева.