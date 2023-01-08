Анна Щербакова: «Приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо»

Теги сборная России болельщики женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила, что получила посылки от китайских болельщиков. 

С 30 декабря по 8 января фигуристка выступала в шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге. 

«Буквально всего-ничего – и я уже дома. Хочу показать, какая красотка меня тут встречает – любимая Мафия, мы друг по другу очень скучали.

Меня ждал еще один сюрприз – приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо», – сказала Щербакова. 

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20 комментариев

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ТМЗ
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Ответ EmperorNazer
Такая чудесная у Ани кошка, конечно. Чувствуется, что своенравная и даже немного стервозная что ли, но это наоборот умиляет. И Аниной семье, и самой Мафии очень повезло найти друг друга много лет назад. Ну а китайские болельщики молодцы, даже не сомневаюсь, что они вновь максимально оригинально и с душой подошли к выбору подарков.
кошки все такие - злобные и стервозные.Это коты ласковые,хитрые и спокойные,особенно если кошек в подвале до куя
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Maecenas
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Ответ шампион
Китайцев так много, что среди них есть даже фанаты Щерби) Нет, у нее конечно есть и здесь болельщики, но просто вот прям фанатеть по Щербаковой? Скорее, она была хорошей альтернативой, более приятной, чем иные скандалистки, ну и все. Это как быть фанатом Вольво - удобно, качественно, но не Феррари.
таких как вы в спорте называют глорами. Как правило возраст таких глориков не больше 18 лет. Так что ещё есть время, чтобы исправиться, если уже больше 18, то помянем, без шансов тогда.
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Этери горячая
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Обычно Анна носит красное платье и в такие моменты наносит китайский макияж. Я полагаю, подарки прибыли, так что не нужно.
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Мурманчанин37
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Ответ Maecenas
поздравляю с регистрацией на спортс. Судя по дебютному комментарию вы очень много привнесете для болельщиков фигурного катания
Хорошечно))
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Maecenas
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Ответ Рагида Альмухаметова
Почтальоны ?
поздравляю с регистрацией на спортс. Судя по дебютному комментарию вы очень много привнесете для болельщиков фигурного катания
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garovatat
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Ответ kate_ko
не хочется в очередной раз шутить про "никому ненужную Щ") и котя - милейшество! )
и не говорите!))) но следует отметить невероятное - спортц публикует "кружочки" не только Саши, но и Ани))) толи где-то мамонт сдох, то ли делают непредвзятый и не ангажированный вид))
Котэ - милаха)) Анюта - как всегда, прекрасна и очаровательна!) Подарков море (щас кое кто скажет что это папа ей все купил, ахаха). Любят там наше "бесценное сокровище"!
Вот, в октябре был очень интересный материал на всем лутц, напомню, он как раз в тему) а кроме того может не все читали, до главной он не добрался))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vsemlutz/3082385.html
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EmperorNazer
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Такая чудесная у Ани кошка, конечно. Чувствуется, что своенравная и даже немного стервозная что ли, но это наоборот умиляет. И Аниной семье, и самой Мафии очень повезло найти друг друга много лет назад. Ну а китайские болельщики молодцы, даже не сомневаюсь, что они вновь максимально оригинально и с душой подошли к выбору подарков.
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EuhenioV
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"Да Сашуле грузовиками подарки возят,а это папа Стас на рынке закупил и замутил очередную постанову.Все деньги на судейских и разбрасывамых с трибун мишек потратил,потому такие скудные подарки".Так ведь,поклонники Александры?Специально написал,дабы предвосхитить ваши комментарии.Анечка солнышко,удачи во всём.
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Рагида Альмухаметова
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Почтальоны ?
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шампион
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Китайцев так много, что среди них есть даже фанаты Щерби)
Нет, у нее конечно есть и здесь болельщики, но просто вот прям фанатеть по Щербаковой? Скорее, она была хорошей альтернативой, более приятной, чем иные скандалистки, ну и все. Это как быть фанатом Вольво - удобно, качественно, но не Феррари.
+4
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Maria Savchenko
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Хорошо, что болельщики поддерживают таким образом фигуристов. Думаю, им очень приятно
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Назар Игорь
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Уж как хочется нашим примадоннам фигурного катания лишний раз засветиться на публике. Повод не важен.
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Глафира Бахтиярова
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Сколько в килограммах?
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D-r. Peter
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Мафия первая всё проверит.
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Cler
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Анечка просто молодец! Она и внешне по своим поведением великолепно вписывается в образ «современного китайского айдола»- «спортсменка «комсомолка» и просто красавица»… если Авербух заботиться о будущем продвижении своих шоу и Ледникового периода за рубеж, ему за Аню нужно просто зубами вцепиться. В Китае на Аню оооочень многие пойдут вживую посмотреть…а конкурировать им придется с японскими шоу… Лично я горжусь такой соотечественницей
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Lebedstory
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С возвращением домой Анюту.
Мафия - королева.
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Анна Лисина
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Анютка какая красивая.
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alison0
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Большие молодцы китайские болельщики, что всегда радуют наших девочек большим количеством подарков! Внимание очень ценится
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kate_ko
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не хочется в очередной раз шутить про "никому ненужную Щ") и котя - милейшество! )
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La Gushka
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В Китае кончился ковид...Скоро и сами толпами к нам повалят, и на ледовые шоу в том числе.
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