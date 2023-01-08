Анна Щербакова: «Для фигуристов предрождественское чудо – когда проходит чемпионат России. Только хорошее выступление там может гарантировать спокойствие»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказала о праздновании Рождества.

«Всех спрашивали про чудо, и я подумала, что для нас – в особенности для фигуристов – на первом месте стоит предрождественское, предновогоднее чудо, когда у нас всегда в эти даты проходит чемпионат России, и все мысли заняты им. И, наверное, только хорошее выступление там может гарантировать спокойствие.

Для нас, наверное, это (Рождество) всегда в первую очередь очень важный повод всей семьей собраться – у нас большая семья. За столом собираются три дочки, родители, по возможности приезжают бабушки, дедушки, двоюродные брат, сестра, тетя.

Поэтому для нас, наверное, самое важное, что именно семейный праздник», – сказала Щербакова в эфире рождественского выпуска программы.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

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45 комментариев

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inspire162
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Ответ Самасебезвезда
Слушайте, ну она действительно пресно-скучная. Зачем говорить такую ерунду, еще и за всех фигуристов?
И что - ерунда? ЧР в женской одиночке??? Вы в своём уме?
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inspire162
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Ответ Anna Morgan
Комментарий удален модератором
Какая ты, мэ, упоротая и злая. И всё потому,что Аня - олимпийская, мира и трижды России чемпионка - продолжает бесить хейтеров и глумиться над ними? Бросайте это грязное и неблагодарное дело - пытаться лить на Феечку помои. Не по Сеньке шапка. Ответом будет хищная улыбочка от Ани - Маргариты (плохая идея встать на пути этой героини - перечитайте роман) в начале второй части ПП и её продолжающиеся успехи в спорте, шоу, на ТВ, в бизнесе и просто жизни.
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Мурманчанин37
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Ответ Верю-не верю
Твоя баба в этом точно ничего не понимает, у всех, кто севернее Петрозаводска, мозги слегка простужены)
Богатый личный опыт?
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alexnew
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Ответ ТМЗ
щербакова -татарка,какое еще рождество? она даже не знает,что рождество наше после нового года
Еврейка же вроде была нет? Правда ни одного родственника указанной национальности никто не предъявил.
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Maecenas
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Ответ ТМЗ
щербакова -татарка,какое еще рождество? она даже не знает,что рождество наше после нового года
прогуливал школу, когда объясняли смысл приставки «пред»?
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Мурманчанин37
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Ответ ТМЗ
щербакова -татарка,какое еще рождество? она даже не знает,что рождество наше после нового года
"Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать" (с)
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Syndycate
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Это она сказала когда Голубой Огонек с Валдисом Пельшем вела?)
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ТМЗ
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щербакова -татарка,какое еще рождество? она даже не знает,что рождество наше после нового года
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garovatat
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ну началось! слет ### объявлен открытым! Совершенно нейтральная, даже рождественская новость, добрые слова и мегатонны грязи в комментариях. Янка аванс за январь выплатила?)) так можно и весь заработок от лебедей-снегурок растратить) или нет? по чем ныне такая работочка, такое "творчество"? рубь за десяток?) ну резвитесь, что вам остается! Куда вам всем (и смежникам вашим) до Анны Станиславовны Щербаковой, Олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки России, чемпионки Мира и двукратной вице-чемпионки Евро!
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alexnew
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Ответ Anna Morgan
Комментарий удален модератором
Ну, как какая? Ест младенцев на ужин и кровью запивает. Ясно же.
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TheWitcher
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Олимпийская чемпионка знает толк в победах на ЧР — там хет-трик 🔥 Спасибо от фаната за эти чудесные мгновения 🥳🥂🍾🎄💖🌹
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Molly
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ЧР проходит в католическое рождество.
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alexnew
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Ответ Тихонида
Далеко не все фигуристы христиане.
А никто же не призывает всех так время проводить. Кстати, христиане не христиане, а праздники у нас все любят, поститься только не любят при этом. :)
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Верю-не верю
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Ответ Мурманчанин37
Баба Вера понимает в этом?))
Твоя баба в этом точно ничего не понимает, у всех, кто севернее Петрозаводска, мозги слегка простужены)
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or.om
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Ответ Самасебезвезда
Слушайте, ну она действительно пресно-скучная. Зачем говорить такую ерунду, еще и за всех фигуристов?
У нее всегда цель лишь бы сказать чего-то, да побольше
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Osik92
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Ответ Юля Глаголева
Посадили девушку молодую на передачу с людьми, которые годятся ей в мамы, папы и бабушки. Дали сказать две фразы. Зачем? 🤷
Да выглядело кринжово все это
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Maecenas
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Ответ Самасебезвезда
Слушайте, ну она действительно пресно-скучная. Зачем говорить такую ерунду, еще и за всех фигуристов?
ну под инстасамку она куда веселее была, мне понравилось). А ерунда в чём? Вполне логично, когда хорошо выступил на ЧР, то с хорошим настроением и спокойствием встречаешь праздники, когда выступил не очень, то и настроение так себе. Думаю, в прошлом году она на себе это и почувствовала.
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Мурманчанин37
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Ответ Denkaaaa
серьёзно?давайте смотреть трезво,у нее есть лишний вес и что с этим сделать?ну может хватит видеть свою любимую АЩ через розовые очки,она не в форме!
Вам бы не помешало иногда изучать историю сообщений персонажей, которым отвечаете, прежде чем на серьезных щах начинать дискуссию
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Maecenas
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Ответ Perfeksionistka
Комментарий удален модератором
привольная идея. Мне интересно, сколько уже подвигов Анны увековечены на твоем подгоревшем диване?
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Anna Morgan
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Екатерина К
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Ответ Cantstoped
Анна Щербакова Очень хорошо Двигает своим невероятным Телом даже с лишним весом!
Даже в текущей форме Аня никакого лишнего веса не имеет. Лиза годами соревнуется куда более тяжелой. А уж про Ками я молчу. Впрочем , ее тулупы оттого еще невероятнее и ценнее.
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Denkaaaa
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Ответ Cantstoped
У Анны Щербаковой Невероятное Тело для соревнований!
серьёзно?давайте смотреть трезво,у нее есть лишний вес и что с этим сделать?ну может хватит видеть свою любимую АЩ через розовые очки,она не в форме!
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Lizard Wizard
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Ответ Perfeksionistka
И как, гарантировало твое нынешнее выступление на ЧР спокойствие? Зачем растекаться словеньями по теме, которая не имеет отношения к твоей текущей ситуации? Да еще и за всех фигуристов говорить..
Ясно. Пережитый опыт не считается. Ну, подумаешь, выиграла Анна ЧР три года подряд, что она вообще может знать о нем?
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Мурманчанин37
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Ответ Верю-не верю
Так они выкресты что ли, раз справляют православное Рождество?
Баба Вера понимает в этом?))
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Мурманчанин37
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Приветствую фанатов пятиквадницы и шлемоносицы, вы как всегда, очень "остроумны"
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