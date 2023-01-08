Анна Щербакова: «Для фигуристов предрождественское чудо – когда проходит чемпионат России. Только хорошее выступление там может гарантировать спокойствие»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказала о праздновании Рождества.

«Всех спрашивали про чудо, и я подумала, что для нас – в особенности для фигуристов – на первом месте стоит предрождественское, предновогоднее чудо, когда у нас всегда в эти даты проходит чемпионат России, и все мысли заняты им. И, наверное, только хорошее выступление там может гарантировать спокойствие.

Для нас, наверное, это (Рождество) всегда в первую очередь очень важный повод всей семьей собраться – у нас большая семья. За столом собираются три дочки, родители, по возможности приезжают бабушки, дедушки, двоюродные брат, сестра, тетя.

Поэтому для нас, наверное, самое важное, что именно семейный праздник», – сказала Щербакова в эфире рождественского выпуска программы.

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