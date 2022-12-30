«Голливудский композитор, несмотря ни на какую политику, делает дружеский жест. Люди остаются людьми». Железняков о реакции на номер Валиевой

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Политика Алексей Железняков Камила Валиева музыка Стивен Спилберг кино Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков похвалил американского композитора Дэнни Эльфмана за реакцию на выступление Камилы Валиевой.

Ранее фигуристка исполнила показательный номер по мотивам сериала «Уэнздей», музыку к которому написал Эльфман. Сегодня он выложил видео с выступлением Валиевой у себя в сторис, добавив картинку с олимпийскими кольцами.

«Это здорово! Помню, когда Юлия Липницкая катала девочку в красном пальто из «Списка Шиндлера». И тогда Стивен Спилберг написал ей письмо. Это настолько обескуражило, что такого уровня человек отметил для себя выступление нашей фигуристки!

И здесь тоже. Голливудский композитор, несмотря ни на что, ни на какую политику и отношения между странами, делает такой дружеский жест. Люди все равно остаются людьми. И все понимают, что нет вражды среди людей, есть вражда среди политиков.

И когда люди из недружественной страны преподносят такие дружелюбные жесты – это всегда хорошо. Я позитивно к таким вещам отношусь. Здорово, что так происходит.

А выступление Камилы очень классное и креативное. Я люблю, когда катают показательные – не скукотищу, размазанную под лирическую музыку, как говорится, «сопли и слюни», а когда что‑то интересное, креативное, необычное и с хорошей хореографией.

Побольше бы таких номеров в показательных шоу, было бы здорово, – сказал Железняков.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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22 комментария

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Sat397
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Ответ Марина Синельникова
Какие они всё-таки крутые, и тренеры и Камила. Программа классная, рука зачётная. Композитор молодец. Железняку всегда бы побольше позитива.
Да, побольше бы ТШТ делали таких прикольных номеров, чтобы лучше фигуристки раскрывали свои артистические таланты, и зрителям будет интересно.
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Defender64
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"Люди остаются людьми" - железяке бы самому поучиться. Хоть бы подольше терпеть без пробивания дна.
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Sat397
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Ответ Alexander X
кто знает, что за девушка встречает с катка Камилу? Ева? не могу разобрать... https://youtu.be/pSigoPvUE4o
Кажется это Мария Шашина, агент ТШТ.
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Alexander X
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кто знает, что за девушка встречает с катка Камилу? Ева? не могу разобрать...
https://youtu.be/pSigoPvUE4o
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Noname No
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Какие милые комментарии в адрес гнилого Железнякова. Запущена кампания по чистке шерстки верного пса?
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Anna Morgan
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Ответ Валерий Петров
А что не так? Вон все голливудские актрисе мечтают сыграть Анну Каренину, не читая романа, зная разве что она под поезд кинулась, а на Бродвее спектакле роль Анны играет негритянка. И ничего, им норм
самому-то не смешно?
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Валерий Петров
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Ответ Anna Morgan
"И когда люди из недружественной страны преподносят такие дружелюбные жесты – это всегда хорошо. " хахах. Когда эти лицимеры закончатся? Почему вы, патриоты, берете музыку, образ , хорео из культового сериала недружественной страны? Кто ответит на этот вопрос назасыпку?
А что не так? Вон все голливудские актрисе мечтают сыграть Анну Каренину, не читая романа, зная разве что она под поезд кинулась, а на Бродвее спектакле роль Анны играет негритянка. И ничего, им норм
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Марина Синельникова
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Ответ Sat397
Первыми сделали дружеский жест ТШТ, сделав Камиле программу, по сюжету из американского сериала, и на песню американского композитора, и в ответ можно сказать получили признательность. Потом Камила поблагодарила Дэнни Эльфмана. В общем искусство объединяет людей.
Какие они всё-таки крутые, и тренеры и Камила. Программа классная, рука зачётная. Композитор молодец. Железняку всегда бы побольше позитива.
+9
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Anna Morgan
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Ответ Sektor_5
Эльфману конечно респект, не побоялся, учитывая нынешнюю мировую ситуацию.
вы думаете, что ему грозит объявление инагентом? ))
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Anna Morgan
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"И когда люди из недружественной страны преподносят такие дружелюбные жесты – это всегда хорошо. " хахах. Когда эти лицимеры закончатся? Почему вы, патриоты, берете музыку, образ , хорео из культового сериала недружественной страны? Кто ответит на этот вопрос назасыпку?
+2
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Alexander X
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Ответ Маргарита В Сафронова
Держись, Эльфман! Добрые американские фигуристы тебе этого не простят. Они не смогли съесть Камилу и у них реально голод.
украинцы, как с цепи сорвались... претензия, преимущественно, не к допингу, а то, что несовершеннолетняя девчонка, с обязывающим договором с федрой (посещать все оф. мероприятия), была на встрече с ввп...
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Alexander X
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Ответ Рустем Галеев
О выступлении написали не только российские СМИ, но и международные издания: Cosmopolitan (https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a42360890/figure-skater-wednesday-dance/), TODAY (https://www.today.com/popculture/figure-skater-wednesday-addams-dance-rcna63581), NBC (https://www.nbcphiladelphia.com/news/sports/kamila-valieva-recreates-viral-wednesday-addams-dance-scene-on-ice/3461128/), Business Insider (https://africa.businessinsider.com/entertainment/russian-figure-skater-kamila-valieva-recreated-jenna-ortegas-viral-wednesday-dance-on/d19lznq), CNN Sports (https://edition.cnn.com/videos/sports/2022/12/30/olympic-skater-recreates-wednesday-dance-cprog-orig-aw.cnn), People (https://people.com/sports/kamila-valieva-recreates-viral-wednesday-dance/), Insider (https://www.insider.com/kamila-valieva-russian-figure-skater-recreated-wednesday-addams-dance-ice-2022-12), Billboard (https://www.billboard.com/music/music-news/figure-skater-wednesday-addams-goo-goo-muck-dance-1235191838/).
imdb можете добавить в свой список😔
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Sektor_5
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Ответ Olga.t
По такому случаю можно было и фамилию написать правильно)
Он сам себя так называет, подписывается "ваш Железяка".)
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Маргарита В Сафронова
Держись, Эльфман! Добрые американские фигуристы тебе этого не простят. Они не смогли съесть Камилу и у них реально голод.
Эльфман своим репостом подал очень тревожный сигнал Дюамелькам и Ко. Страшно, в общем👹
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Sektor_5
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Эльфману конечно респект, не побоялся, учитывая нынешнюю мировую ситуацию.
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Olga.t
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Ответ Sektor_5
Сегодня Железяка.👍
По такому случаю можно было и фамилию написать правильно)
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Osik92
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Спортс реально будет обсуждать эту дичь и делать обзвон бомонда по этому поводу что ли
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Sektor_5
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Сегодня Железяка.👍
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Sat397
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Первыми сделали дружеский жест ТШТ, сделав Камиле программу, по сюжету из американского сериала, и на песню американского композитора, и в ответ можно сказать получили признательность. Потом Камила поблагодарила Дэнни Эльфмана. В общем искусство объединяет людей.
+17
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Рустем Галеев
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О выступлении написали не только российские СМИ, но и международные издания: Cosmopolitan (https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a42360890/figure-skater-wednesday-dance/), TODAY (https://www.today.com/popculture/figure-skater-wednesday-addams-dance-rcna63581), NBC (https://www.nbcphiladelphia.com/news/sports/kamila-valieva-recreates-viral-wednesday-addams-dance-scene-on-ice/3461128/), Business Insider (https://africa.businessinsider.com/entertainment/russian-figure-skater-kamila-valieva-recreated-jenna-ortegas-viral-wednesday-dance-on/d19lznq), CNN Sports (https://edition.cnn.com/videos/sports/2022/12/30/olympic-skater-recreates-wednesday-dance-cprog-orig-aw.cnn), People (https://people.com/sports/kamila-valieva-recreates-viral-wednesday-dance/), Insider (https://www.insider.com/kamila-valieva-russian-figure-skater-recreated-wednesday-addams-dance-ice-2022-12), Billboard (https://www.billboard.com/music/music-news/figure-skater-wednesday-addams-goo-goo-muck-dance-1235191838/).
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Самая цитируемая и вообще недура
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Думаю, этот композитор знать не знал ни про какие допинговые скандалы. Прислали ссылку, посмотрел, впечатлился, репостнул. А потом ему на пальцах разъяснили, что натворил-сразу удалил.
Так что дифирамбы ему бесполезно петь.
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Маргарита В Сафронова
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Держись, Эльфман! Добрые американские фигуристы тебе этого не простят. Они не смогли съесть Камилу и у них реально голод.
+18
-7
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