«Голливудский композитор, несмотря ни на какую политику, делает дружеский жест. Люди остаются людьми». Железняков о реакции на номер Валиевой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков похвалил американского композитора Дэнни Эльфмана за реакцию на выступление Камилы Валиевой.
Ранее фигуристка исполнила показательный номер по мотивам сериала «Уэнздей», музыку к которому написал Эльфман. Сегодня он выложил видео с выступлением Валиевой у себя в сторис, добавив картинку с олимпийскими кольцами.
«Это здорово! Помню, когда Юлия Липницкая катала девочку в красном пальто из «Списка Шиндлера». И тогда Стивен Спилберг написал ей письмо. Это настолько обескуражило, что такого уровня человек отметил для себя выступление нашей фигуристки!
И здесь тоже. Голливудский композитор, несмотря ни на что, ни на какую политику и отношения между странами, делает такой дружеский жест. Люди все равно остаются людьми. И все понимают, что нет вражды среди людей, есть вражда среди политиков.
И когда люди из недружественной страны преподносят такие дружелюбные жесты – это всегда хорошо. Я позитивно к таким вещам отношусь. Здорово, что так происходит.
А выступление Камилы очень классное и креативное. Я люблю, когда катают показательные – не скукотищу, размазанную под лирическую музыку, как говорится, «сопли и слюни», а когда что‑то интересное, креативное, необычное и с хорошей хореографией.
Побольше бы таких номеров в показательных шоу, было бы здорово, – сказал Железняков.
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
https://youtu.be/pSigoPvUE4o
Так что дифирамбы ему бесполезно петь.